Apple Watch Series 12: 4 главных отличия от Series 11

Осенью Apple по традиции обновит линейку часов, и в сети уже собрался внушительный список слухов о том, что получат Apple Watch Series 12. Речь про новый процессор, увеличенную батарею, свежие функции здоровья и обновленный циферблат. Недавно мы разбирали, что нового появится в Apple Watch Ultra 4, а теперь посмотрим на Series 12 и на то, чем они будут отличаться от Series 11. Все перечисленное ниже пока остается на уровне утечек, а не подтвержденных фактов.



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Когда выйдут Apple Watch Series 12

Анонс ожидается в сентябре — вместе с более дорогими Apple Watch Ultra 4. Это стандартное окно для презентаций часов Apple: компания показывает новые модели одновременно с iPhone, и последние восемь лет схема не менялась. Точной даты пока нет, но обычно все укладывается в первую половину месяца.

Если часы нужны прямо сейчас, а ждать сентября не хочется, посмотрите на актуальную модель. Мы разбирали цену, цвета и новые функции Apple Watch Series 11 — это все еще крепкий вариант, особенно с учетом того, что осенью он подешевеет.

Новый процессор Apple Watch Series 12

Самый заметный пункт в списке — начинка. Apple Watch Series 9, 10 и 11 работают по сути на одном и том же чипе, и это давно вызывало вопросы у покупателей: за что доплачивать при ежегодном обновлении, если производительность стоит на месте.

Series 12 могут получить полностью новый процессор под кодовым обозначением T8320. В утекшем коде модели 2026 года выделены в отдельное семейство «Watch8», тогда как три предыдущих поколения относились к одному семейству «Watch7» — как раз из-за схожего железа. Для Apple это редкий случай: обычно такие границы в коде проводят не просто так.

Последний раз по-настоящему новый процессор для часов Apple выпустила в 2023 году вместе с Series 9 — тогда заметно выросла скорость работы интерфейса и обработка запросов на самих часах. Зачем это нужно теперь: с watchOS 27 на часы приходит обновленная Siri с элементами ИИ, а для таких задач запас производительности критичен. Заодно проверьте, какие Apple Watch обновятся до watchOS 27: список короче, чем многие рассчитывали.

Время работы Apple Watch Series 12 без подзарядки

Улучшение автономности — один из ключевых фокусов Series 12. Apple работает сразу в двух направлениях: физически увеличивает саму батарею и повышает энергоэффективность остальных узлов. Второе даже важнее первого, потому что просто нарастить емкость в корпусе таких размеров особо некуда.

Причина понятна каждому, кто носит часы. Их все активнее используют для отслеживания сна, а значит, снимать на ночь нельзя — и времени на зарядку почти не остается. Приходится ловить окно в час-полтора где-то днем, что удобно далеко не всем. Чем дольше часы держат заряд, тем меньше поводов вообще думать об этом.

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Измерение давления в Apple Watch Series 12

Apple подала на одобрение в FDA новую функцию, связанную с высоким давлением. Что именно она добавит и чем будет отличаться от уже существующих уведомлений, пока неясно, но сам факт подачи документов в регулятор говорит о том, что речь про измерение, а не про очередной алгоритм-подсказку.

Напомним, в watchOS 26 часы уже научились предупреждать о признаках гипертонии. Нюанс в том, что текущая функция не измеряет давление напрямую. Она анализирует данные датчика пульса и уведомляет, если за 30-дневный период замечает картину, похожую на повышенное давление. Подробнее об отличиях мы писали в материале о том, как Apple Watch получат новую функцию контроля.

А вот ожидания насчет измерения глюкозы стоит остудить. Apple действительно работает над неинвазивным контролем сахара в крови, то есть без проколов, но до готовности этой технологии еще годы. В Series 12 ее точно не будет, и в Series 13, скорее всего, тоже.

Новые циферблаты watchOS 27 для Apple Watch

Apple готовит упрощенную версию циферблата Modular Ultra. У него такие же крупные часы, как на версии для Ultra, но убраны большой виджет в центре и информация по краям экрана. Получается циферблат, занимающий верхние две трети дисплея, а под ним — ряд из трех небольших виджетов.

Проще говоря, это популярный вариант с Apple Watch Ultra, адаптированный под обычные модели Series. Циферблат придет и на другие часы вместе с обновлением системы, а покажут его, вероятно, на сентябрьской презентации. Мы уже разбирали, стоит ли обновляться на watchOS 27 и что реально изменится в повседневном использовании.

Touch ID в Apple Watch Series 12

Ранее ходили слухи, что Series 12 получат сканер отпечатка Touch ID. Судя по более свежим утечкам, этого не случится. Apple отказалась от идеи, посчитав, что новые функции здоровья и увеличенная батарея важнее — место в корпусе конечное, и его отдали под то, чем люди пользуются каждый день.

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Стоит ли ждать Apple Watch Series 12

Series 12 выглядят как первое за несколько лет заметное обновление часов: новый чип и увеличенная батарея решают реальные проблемы, а не просто добавляют цифру к названию. Разница с Series 11 наконец-то будет ощущаться в руках, а не только в презентации.

Владельцам Series 9, 10 и 11 есть смысл дождаться сентября хотя бы ради того, чтобы понять, оправдаются ли ожидания. Тем, у кого часы старше или их вовсе нет, тем более стоит ориентироваться на осенний анонс — разрыв будет огромным. И помните: поддержка старых моделей заканчивается быстрее, чем кажется. Apple объяснила, почему 5 моделей Apple Watch остались без свежей системы.

Пока Apple ничего официально не подтвердила, все пункты остаются слухами. Но сходится их подозрительно много, а это обычно хороший знак.

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