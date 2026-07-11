5 проблем Apple Watch, которые watchOS 27 так и не исправила

Иван Герасимов

watchOS 27 подавали как спокойное, стабилизирующее обновление, и в этом вся суть: Apple подкрутила по мелочи, а крупные болячки часов оставила на месте. Свежий дизайн, пара новых жестов, обещанная Siri с ИИ, звучит бодро, только вот застарелые проблемы Apple Watch апдейт так и не закрыл. Если ещё сомневаетесь, вот подробный разбор, стоит ли обновляться на watchOS 27 и что реально поменяется. А здесь по-честному разберём главные проблемы watchOS 27: пять вещей, которые новая система так и не вылечила. Не хоррор, но осадочек остаётся.

Обновление по-прежнему не решило 5 старых проблем Apple Watch. Фото.

Обновление по-прежнему не решило 5 старых проблем Apple Watch

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ЛУЧШИЕ НАХОДКИ ПО СУПЕРЦЕНАМ

Исправлена ли быстрая разрядка в watchOS 27

Главная боль осталась нетронутой. Проблемы Apple Watch с автономностью watchOS 27 не решает, а маскирует: система теперь сама предлагает отключить жесты, «Поднятие для Siri» и напоминания о тренировках, лишь бы дотянуть до вечера. То есть почему Apple Watch быстро разряжаются, вопрос понятен, а лекарство одно, урезать функции.

Исправлена ли быстрая разрядка в watchOS 27. Разрядка — по-прежнему прерогатива Apple Watch. Фото.

Разрядка — по-прежнему прерогатива Apple Watch

Обычные модели как просили розетку каждый день, так и просят. Для многих это ключевой пункт в списке недостатков Эпл Вотч. Если после установки заряд просел ещё сильнее, всегда можно откатить Apple Watch с watchOS 27 на watchOS 26.

Можно ли поставить свои циферблаты на Apple Watch

Свой магазин циферблатов от сторонних разработчиков остаётся мечтой, и это одна из самых давних проблем watchOS 27. Хотите поставить действительно уникальный циферблат, а не выбрать из того, что нарисовала Apple? Официально никак.

Можно ли поставить свои циферблаты на Apple Watch. Циферблаты по-прежнему дозированно выдает сама Apple. Фото.

Циферблаты по-прежнему дозированно выдает сама Apple

Энтузиасты годами просят открыть платформу, но компания держит оформление под замком, видимо, ради контроля и авторских прав. В итоге кастомизация упирается в набор пресетов и пару виджетов. Для тех, кто брал часы ради индивидуальности, это заметный пункт в списке минусов watchOS 27: интерфейс освежили, а свободы так и не дали.

Работает ли новая Siri на Apple Watch

Тут обидно вдвойне. Apple заняла около 90% рынка смарт-часов, где ИИ работает прямо на устройстве, но новая Siri на запястье осталась той же простенькой ассистенткой. Нейросеть работает не на часах, а на Айфоне, только на английском и приедет позже осенью. Neural Engine локально ловит аритмию и падения, а вот нормально поговорить с часами всё так же нельзя.

Работает ли новая Siri на Apple Watch. Пока Siri AI на часах во многом бесполезна. Фото.

Пока Siri AI на часах во многом бесполезна

Так что если берёте апдейт ради ИИ, крепко подумайте, стоит ли скачивать watchOS 27 сейчас. Для сравнения, вот кому стоит скачать iOS 27, и уже потом решайте, стоит ли обновлять Apple Watch. Здесь надо все хорошенько взвесить и не рубить с плеча.

Можно ли пользоваться Apple Watch без Айфона

Часы Apple по-прежнему не живут без телефона. Настроить их без Айфона нельзя, для работы нужен сопряжённый iPhone на iOS 27, а про Android можно даже не заикаться. Workout Buddy теперь вроде как автономный, но и ему подавай Айфон с Apple Intelligence плюс наушники. В итоге Apple Watch без Айфона остаются красивым, но неполноценным гаджетом, и watchOS 27 эту привязку ничуть не ослабила.

Что умеют Apple Watch без iPhone. Все функции умных часов, для которых вам не нужен смартфон

Отдельная песня, приложения: я недавно поставил Telegram на Apple Watch и понял, что без телефона он почти бесполезен. Ещё один жирный пункт в списке недостатков Apple Watch.

Какие функции убрали в watchOS 27

Вишенка: вместо починки Apple кое-что просто выпилила. Рация Walkie-Talkie, которой пользовались для быстрой переговорки, из системы убрали совсем. А двойное нажатие на колёсико Digital Crown больше не открывает переключатель приложений, привычный жест отправили на пенсию. Мелочь, но обидно: людям нравилось, и удалять никто не просил.

Какие функции убрали в watchOS 27. Часы остались без важной функции. Кто просил убирать?. Фото.

Часы остались без важной функции. Кто просил убирать?

Если вы активно юзали обе фишки, это повод не спешить и трижды подумать. Мы, конечно, не кричим «не качайте watchOS 27», но осадочек в копилку минусов watchOS 27 точно падает. Обновление вышло аккуратным, вот только местами оно отнимает больше, чем даёт.

Новая watchOS 27 не про прорыв, но и не про исправление закоренелых ошибок. Apple могла подправить Liquid Glass, но минимум пять застарелых болячек никуда не делись. Ставить стоит ради мелких удобств, а не ради их решения. А что бесит в ваших Apple Watch сильнее всего? Залетайте в наш Телеграм-чат обсудить наболевшие проблемы.

Apple WatchwatchOS 27Обновление iOS и устройств Apple
Новости по теме: watchOS 27
Apple объяснила, почему сразу 5 моделей Apple Watch не получат watchOS 27. Фото.
Apple объяснила, почему сразу 5 моделей Apple Watch не получат watchOS 27
watchOS 27 на Apple Watch — стоит ли обновляться и что реально изменится. Фото.
watchOS 27 на Apple Watch — стоит ли обновляться и что реально изменится
16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году. Фото.
16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году