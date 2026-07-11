5 проблем Apple Watch, которые watchOS 27 так и не исправила

watchOS 27 подавали как спокойное, стабилизирующее обновление, и в этом вся суть: Apple подкрутила по мелочи, а крупные болячки часов оставила на месте. Свежий дизайн, пара новых жестов, обещанная Siri с ИИ, звучит бодро, только вот застарелые проблемы Apple Watch апдейт так и не закрыл. Если ещё сомневаетесь, вот подробный разбор, стоит ли обновляться на watchOS 27 и что реально поменяется. А здесь по-честному разберём главные проблемы watchOS 27: пять вещей, которые новая система так и не вылечила. Не хоррор, но осадочек остаётся.



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Исправлена ли быстрая разрядка в watchOS 27

Главная боль осталась нетронутой. Проблемы Apple Watch с автономностью watchOS 27 не решает, а маскирует: система теперь сама предлагает отключить жесты, «Поднятие для Siri» и напоминания о тренировках, лишь бы дотянуть до вечера. То есть почему Apple Watch быстро разряжаются, вопрос понятен, а лекарство одно, урезать функции.

Обычные модели как просили розетку каждый день, так и просят. Для многих это ключевой пункт в списке недостатков Эпл Вотч. Если после установки заряд просел ещё сильнее, всегда можно откатить Apple Watch с watchOS 27 на watchOS 26.

Можно ли поставить свои циферблаты на Apple Watch

Свой магазин циферблатов от сторонних разработчиков остаётся мечтой, и это одна из самых давних проблем watchOS 27. Хотите поставить действительно уникальный циферблат, а не выбрать из того, что нарисовала Apple? Официально никак.

Энтузиасты годами просят открыть платформу, но компания держит оформление под замком, видимо, ради контроля и авторских прав. В итоге кастомизация упирается в набор пресетов и пару виджетов. Для тех, кто брал часы ради индивидуальности, это заметный пункт в списке минусов watchOS 27: интерфейс освежили, а свободы так и не дали.

Работает ли новая Siri на Apple Watch

Тут обидно вдвойне. Apple заняла около 90% рынка смарт-часов, где ИИ работает прямо на устройстве, но новая Siri на запястье осталась той же простенькой ассистенткой. Нейросеть работает не на часах, а на Айфоне, только на английском и приедет позже осенью. Neural Engine локально ловит аритмию и падения, а вот нормально поговорить с часами всё так же нельзя.

Так что если берёте апдейт ради ИИ, крепко подумайте, стоит ли скачивать watchOS 27 сейчас. Для сравнения, вот кому стоит скачать iOS 27, и уже потом решайте, стоит ли обновлять Apple Watch. Здесь надо все хорошенько взвесить и не рубить с плеча.

Можно ли пользоваться Apple Watch без Айфона

Часы Apple по-прежнему не живут без телефона. Настроить их без Айфона нельзя, для работы нужен сопряжённый iPhone на iOS 27, а про Android можно даже не заикаться. Workout Buddy теперь вроде как автономный, но и ему подавай Айфон с Apple Intelligence плюс наушники. В итоге Apple Watch без Айфона остаются красивым, но неполноценным гаджетом, и watchOS 27 эту привязку ничуть не ослабила.

Что умеют Apple Watch без iPhone. Все функции умных часов, для которых вам не нужен смартфон

Отдельная песня, приложения: я недавно поставил Telegram на Apple Watch и понял, что без телефона он почти бесполезен. Ещё один жирный пункт в списке недостатков Apple Watch.

Какие функции убрали в watchOS 27

Вишенка: вместо починки Apple кое-что просто выпилила. Рация Walkie-Talkie, которой пользовались для быстрой переговорки, из системы убрали совсем. А двойное нажатие на колёсико Digital Crown больше не открывает переключатель приложений, привычный жест отправили на пенсию. Мелочь, но обидно: людям нравилось, и удалять никто не просил.

Если вы активно юзали обе фишки, это повод не спешить и трижды подумать. Мы, конечно, не кричим «не качайте watchOS 27», но осадочек в копилку минусов watchOS 27 точно падает. Обновление вышло аккуратным, вот только местами оно отнимает больше, чем даёт.

Новая watchOS 27 не про прорыв, но и не про исправление закоренелых ошибок. Apple могла подправить Liquid Glass, но минимум пять застарелых болячек никуда не делись. Ставить стоит ради мелких удобств, а не ради их решения. А что бесит в ваших Apple Watch сильнее всего? Залетайте в наш Телеграм-чат обсудить наболевшие проблемы.