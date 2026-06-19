watchOS 27 на Apple Watch — стоит ли обновляться и что реально изменится

Осенью watchOS 27 для Apple Watch станет доступна всем желающим, а установить бета-версию на свои часы можно уже сейчас по нашей инструкции. Обновление получилось не самым насыщенным, но главная новинка тут серьёзная: умная Siri, которая раньше работала только на iPhone. Ниже разберём, что из этого реально пригодится в обычной жизни, а что можно спокойно пропустить.



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Что умеет новая Siri на Apple Watch

Главное в watchOS 27 — это умная Siri прямо на запястье. Часть функций Siri с iPhone переедет и на часы: голосовой помощник научится работать с вашими личными данными, искать ответы в интернете и выполнять действия внутри приложений.

Тут есть две оговорки. Во-первых, в первой версии watchOS 27 этих функций ещё нет, Apple обещает докрутить умную Siri позже в этом году. Во-вторых, всё работает не само по себе: часам нужен iPhone с поддержкой Apple Intelligence (так Apple называет свой набор ИИ-функций). На деле это значит, что понадобится iPhone 15 Pro или новее, на моделях постарше фокус не сработает.

Apple также готовит отдельное приложение Siri на часах, чтобы можно было вернуться к прошлым разговорам с помощником. И это не единственная программа-новичок: мы уже рассказывали про два новых приложения на Apple Watch. Если у вас старый iPhone или вы вообще не пользуетесь Apple Intelligence, эта часть watchOS 27 пройдёт мимо.

Новая сетка приложений в watchOS 27: как работает

Когда вы крутите колёсико сбоку (Digital Crown), теперь открывается новая динамическая сетка приложений. В центре оказывается Siri, рядом — программы, которые вы открываете чаще всего или запускали недавно. Здесь же есть кнопка перехода к полному списку.

Внешний вид интерфейса тоже доработали: у Liquid Glass улучшили контраст и сделали элементы читаемее. На маленьком экране часов это полезнее, чем кажется, ведь текст и иконки проще разглядеть на ходу. Хотите следить за всеми фишками новых систем Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые функции тренировок в watchOS 27

Здесь watchOS 27 добавляет несколько практичных вещей для тех, кто тренируется с часами:

Workout Buddy теперь работает без iPhone — голосовой помощник для тренировок больше не требует, чтобы телефон был под рукой

— голосовой помощник для тренировок больше не требует, чтобы телефон был под рукой появились новые показатели для бега — часы отслеживают, как растут дистанция, темп и продолжительность ваших пробежек

— часы отслеживают, как растут дистанция, темп и продолжительность ваших пробежек отслеживание цикла научилось распознавать признаки менопаузы и перименопаузы и присылать уведомления

и присылать уведомления показания на беговой дорожке стали точнее

Это не переворот, но для тех, кто бегает или занимается на дорожке, изменения заметные и приятные.

Новые жесты управления на Apple Watch

В watchOS 27 появился новый жест для виджетов: одиночное касание указательного пальца и большого позволяет выбрать виджет в Smart Stack (это стопка виджетов, которая прокручивается на циферблате). Раньше для этого приходилось тянуться к экрану.

Подсказки для виджетов тоже обновили: часы могут предложить найти припаркованную машину, открыть Siri, показать закреплённые сообщения, транспортные карты, уведомления о шуме или напоминания о днях рождения.

Ещё несколько полезных мелочей:

во время входящего звонка часы могут показать нужную информацию , например номер брони рейса, если вы звоните в авиакомпанию

, например номер брони рейса, если вы звоните в авиакомпанию карты и пропуска из Wallet на iPhone теперь работают и на Apple Watch

на iPhone теперь работают и на Apple Watch появилось единое приложение Find My для поиска устройств, вещей и людей с точным наведением на iPhone, AirPods Pro 3 или AirTag 2

Какие Apple Watch получат watchOS 27

Apple поработала и над временем работы от заряда. Чтобы продлить автономность, система по умолчанию отключает функции, которыми пользуются редко: жесты, напоминания о начале тренировки и активацию Siri поднятием руки. Если что-то из этого вам нужно, всё легко вернуть в настройках. Не нашли нужную настройку или с ней возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Теперь про совместимость. watchOS 27 ставится на Series 9 и новее, Apple Watch Ultra 2 и новее, а также на Apple Watch SE 3. Модели постарше обновление не получат, а полный список совместимых Apple Watch мы собрали отдельно.

Само обновление небольшое, и в день выхода ничего радикального не произойдёт. Главная причина обратить на него внимание — умная Siri, но она появится позже и только у владельцев iPhone 15 Pro и новее. Если у вас такой телефон, ради этой связки watchOS 27 точно стоит дождаться. А если iPhone постарше или голосовым помощником вы пользуетесь редко, ценность сводится к чуть лучшей автономности, удобной сетке приложений и мелким улучшениям в тренировках. Ради этого спешить с установкой точно не стоит.