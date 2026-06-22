Apple объяснила, почему сразу 5 моделей Apple Watch не получат watchOS 27

Apple объяснила, почему сразу пять моделей Apple Watch остаются без watchOS 27 и новых возможностей Siri. Без обновления остаются Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 и оригинальные Apple Watch Ultra. Для линейки часов это самое масштабное сокращение поддержки за один раз, и пройти мимо такой новости трудно. От списка поддерживаемых устройств watchOS 27 не был в шоке только ленивый, так что давайте спокойно разберемся, кого это касается и стоит ли бежать в магазин за новой моделью.



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Какие Apple Watch не получат watchOS 27

По официальным данным, watchOS 27 не выйдет для Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 и первых Apple Watch Ultra. Эти модели продолжат получать только базовые обновления безопасности. Фактически Apple одним обновлением отсекает сразу три года выпускавшихся устройств, и для часов такое происходит впервые.

Если у вас одна из этих моделей, часы не превратятся в кирпич. Apple подчеркивает, что старые часы продолжат работать в паре с iPhone на актуальной системе и будут получать заплатки безопасности. Просто без новых функций watchOS 27 и без обновленной Siri.

Список устройств, которые обновление все же получат, мы уже разбирали в материале про то, как Apple представила watchOS 27. Если коротко, новые функции рассчитаны на Apple Watch Series 9 и новее, Ultra 2 и новее, а также SE 3. Все, что старше, остается за бортом большого апдейта.

Почему Apple убрала поддержку старых Apple Watch

Официальная причина простая, и это производительность. В разговоре с TechRadar менеджер Apple по маркетингу Apple Watch и здоровья Кейт Дули объяснила, что в основе решения лежат требования к мощности процессора. Без запаса по вычислениям часть сценариев просто не запустить так, как задумано.

По ее словам, ключевые новые возможности watchOS 27, включая функции Siri на базе искусственного интеллекта и новый жест касания пальцами, работают лучше всего на чипах последних поколений. То есть более старое железо, по версии Apple, просто не тянет нужный отклик, а половинчатый результат компании не нужен.

Здесь полезно держать разумную долю скепсиса. Граница поддержки у Apple всегда отчасти маркетинговая: компании выгодно, чтобы владельцы старых устройств обновлялись чаще. Хотя аргумент про вычисления для ИИ выглядит правдоподобно, такие задачи и правда требовательны к железу прямо на запястье, без помощи смартфона.

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Что теряют владельцы Apple Watch без watchOS 27

Главная потеря, конечно, это обновленная Siri. Старший директор по разработке watchOS Дэвид Кларк рассказал, что одной из целей watchOS 27 было сделать часы полноценным напарником для Apple Intelligence, то есть набора фирменных ИИ-функций Apple.

Кларк назвал часы самым удобным способом обращаться к Siri: они на запястье весь день и выручают, когда руки заняты. Идея в том, чтобы Siri работала одинаково и на часах, и на iPhone, с доступом к вашим данным и единым результатом.

В качестве примера он привел понятную бытовую ситуацию: спросить у Siri на часах список ингредиентов рецепта прямо в магазине, когда обе руки заняты, а позже открыть тот же список на iPhone в более читаемом виде. Помимо Siri, без обновления останется и новый жест касания пальцами для управления часами.

Если хочется заранее понять масштаб изменений, держите под рукой наш разбор о том, что нового появится на часах в watchOS 27. Так будет проще решить, важны ли вам нововведения или текущей прошивки вам и без того хватает.

Когда выйдет watchOS 27

Сейчас watchOS 27 доступна в бета-версии для разработчиков. Публичная бета ожидается уже в следующем месяце, а официальный релиз состоится осенью, по традиционному для Apple графику. Так что у вас есть время взвесить, нужна ли вообще эта прошивка прямо сейчас.

Если ждать финальную сборку не хочется, можно почитать инструкцию о том, как установить бету watchOS 27 на совместимые часы. Только помните, что бета может работать нестабильно, поэтому на основном устройстве с ней лучше не рисковать.

А значит, если вы рассматриваете покупку Apple Watch ради новой Siri, ориентироваться стоит на Series 9 и новее, Ultra 2 и новее, либо SE 3. Более старые модели на вторичном рынке все еще годятся для базовых задач, но новый виток развития часов их уже не коснется.

Стоит ли менять Apple Watch из-за watchOS 27

Если у вас Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 или первые Ultra, паниковать точно не нужно: часы продолжат работать и получать обновления безопасности. Уведомления, тренировки, отслеживание сна и пульса никуда не денутся, а это и есть основа повседневного сценария.

Менять часы прямо сейчас есть смысл только в одном случае: если вам действительно важна обновленная Siri на запястье и новый жест управления. Для всех остальных это спокойный повод не торопиться. Старая модель еще послужит, а апгрейд можно спланировать позже, когда железо реально начнет подводить.

Сомневаетесь, нужен ли вам апгрейд, или появились вопросы по бете? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно помогут разобраться.