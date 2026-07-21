Чем заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods — 10 проверенных зарядок и повербанков

Я как-то подсчитал, сколько устройств мне нужно заряжать каждый день: iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad, иногда MacBook — и это только моё. Добавьте сюда Айфон и Макбук жены, Айпад и Айфон дочки — и получится маленькая электростанция. За последние полтора года я перебрал кучу зарядок и повербанков на AliExpress — от откровенного мусора до вещей, которые реально вытеснили оригинальные адаптеры Apple со стола. Сегодня покажу десятку, которая у меня прижилась: Baseus, UGREEN, MOVESPEED — бренды, которым я доверяю свои гаджеты без нервного тика. А, если этого вам мало, переходите в канал Сундук Али-Бабы, там еще больше классных устройств и аксессуаров по выгодным ценам.



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Baseus PicoGo: магнитный повербанк, который забываешь на iPhone

Бывает, выходишь из дома с полной батарейкой, а к обеду iPhone уже начинает проситься на зарядку. Классический повербанк подключать неудобно, провод искать тем более. Baseus PicoGo AM41 решает это элегантно: прилепил на заднюю крышку через MagSafe — и забыл. Ёмкость 5000 мАч, проводная зарядка 20 Вт через Type-C, беспроводная — 15 Вт. К iPhone 12 и старше присобачится как родной.

Вообще, про этот повербанк я узнал из обзора нашего эксперта по Apple Кирилла Пироженко и заказал себе. С тех самых пор он (повербанк, не Кирилл) живёт со мной душа в душу. Корпус тонкий, приятный. В кирпич Айфон не превращает. Одного заряда хватает, чтобы поднять iPhone с 15% до 100% — для вечернего выхода из дома более чем достаточно. А чего еще надо?

Цена: 1950 рублей

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Повербанк Baseus на 10 000 мА*ч для поездок

Если пятитысячника мало, а таскать кирпич не хочется, повербанк Baseus на 10000 мАч — золотая середина. Его ёмкости хватает на дваполных заряда iPhone железно и даже немного останется, а быстрая зарядка 22.5 Вт сэкономит время.

По габаритам сам повербанк тоже небольшой: чуть больше колоды карт, а значи, спокойно поместится и в боковой карман рюкзака, и тупо в карман джинсов — хоть передний, хоть задний. Корпус, кстати, тоже приятный, не скользит. Для повседневных задач — подзарядить iPhone в дороге, подкинуть энергии AirPods — работает без нареканий. Крепкий середнячок, который честно делает своё дело без претензий на что-то большее.

Цена: 750 рублей

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Автомобильная зарядка Baseus вместо комплектного огрызка

Штатные автомобильные зарядки обычно еле тянут на 5 Вт, и iPhone на навигаторе разряжается быстрее, чем заряжается. Раньше именно так у меня и было — раздражало страшно. Baseus на 30 Вт решила проблему: два порта (USB-A и USB-C), три версии с разными комбинациями разъёмов, компактный корпус, который не торчит из прикуривателя как антенна.

iPhone заряжается прямо во время навигации, и уровень батареи растёт, а не падает. Фиксация в гнезде плотная, за полгода ни разу не вывалилась. За 640 рублей — это ровно тот случай, когда дешевле, чем у дилера, и при этом лучше.

Цена: 540 рублей

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Baseus на 100 Вт: повербанк для MacBook

Повербанки для телефонов — это понятно. Но попробуйте найти внешний аккумулятор, который реально зарядит ноутбук. Baseus на 20000 мАч с отдачей 100 Вт — именно такой. В комплекте идёт кабель на 100 Вт, так что MacBook Air заряжается на полной скорости. А ёмкость 20000 мАч — это примерно один полный цикл для ноутбука или четыре для iPhone.

Я взял его прошлым летом в командировку, и он буквально спас рабочий день: розетки в коворкинге были заняты, а MacBook сел. Воткнул кабель — и через час вернулся к 100%. Тяжеловат, конечно, но это плата за ёмкость. Если путешествуете с ноутбуком, штука незаменимая — оригинальный повербанк Apple для таких задач даже не выпускает.

Цена: 3750 рублей

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Одна настольная зарядка Baseus вместо трёх адаптеров

Знаете, что меня бесило больше всего? Три отдельных адаптера для iPhone, iPad и MacBook, торчащих из удлинителя. Настольная зарядка Baseus на 100 Вт убрала этот хаос: два USB-C, один USB-A и встроенный USB-C кабель прямо в корпусе. Поставил на тумбочку — и всё заряжается от одной точки.

Технология GaN позволила сделать корпус компактным при серьёзной мощности. iPhone 15 Pro заряжается почти так же быстро, как от родного адаптера, а параллельно можно подкинуть энергии iPad. Стоит на тумбочке с января — каждый вечер хватаю кабель и подключаю всё разом. Если у вас на столе похожий клубок зарядок — оцените, сколько нервов это сэкономит.

Цена: 2 500 рублей

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Зарядная станция Baseus для рабочего стола с шестью портами

Когда устройств в семье больше пяти, обычная зарядка уже не справляется. Baseus на 120 Вт с шестью портами — это уже полноценная зарядная станция. Комбинация USB-A и USB-C портов покрывает вообще всё: от Apple Watch и AirPods до MacBook и iPad. Суммарная мощность 120 Вт распределяется автоматически между подключёнными устройствами.

По факту это замена целой россыпи адаптеров. Один блок на столе — и жена заряжает свой телефон, я — iPhone и iPad, дочь — свой планшет. У Apple за подобное решение пришлось бы выложить несоразмерные деньги, а тут меньше чем за 3к рублей получаешь полный комплект без компромиссов по мощности.

Цена: 2 900 рублей

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MOVESPEED Z70 Pro Max: повербанк-чемоданчик для автономки

Звучит как безумие, согласен: 70000 мАч в одном повербанке. Но MOVESPEED Z70 Pro Max существует, и это не шутка. Быстрая зарядка 140 Вт, несколько портов, удобный ремешок для переноски — по сути, мобильная электростанция. iPhone можно зарядить раз двенадцать, MacBook Air — трижды.

Тут главное — понимать, для чего он нужен. Это не про «кинуть в карман». Это про дачу без электричества, про длительные поездки, про выезды на природу, где розетки остались в параллельной вселенной. Весит прилично, но ремешок снимает неудобство. Если ездите за город с кучей техники — оцените, сколько нервов сэкономит один такой блок вместо генератора.

Цена: 9 000 рублей

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UGREEN на восемь портов: одна зарядка для всего дома

Восемь портов в одном зарядном устройстве — казалось бы, зачем столько? А потом считаешь: iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad, MacBook, телефон жены, планшет дочери… и вот уже семь занято. UGREEN на 200 Вт с технологией GaN закрывает вопрос зарядки для всей семьи одним блоком. Поддержка Power Delivery и Quick Charge — совместимость с любой современной техникой.

Суммарные 200 Вт распределяются интеллектуально: ноутбуку отдаётся больше, часам — меньше. GaN-технология делает корпус компактнее и холоднее, чем у классических зарядок на такую мощность. С купоном выходит 4 100 рублей — открыл коробку и поймал себя на мысли, что это слишком хорошо для таких денег. А, если интересно почитать про зарядник во всех подробностях, переходите в обзор от Кирилла Пироженко и читайте.

Цена: 4 100 рублей

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Зарядка Baseus с выдвижным кабелем для машины

В машине вечная проблема: провода путаются, падают, торчат из всех щелей. Baseus на 60 Вт с выдвижным кабелем решает это изящно: кабель убирается внутрь корпуса, как рулетка. Вытянул нужную длину, зарядил iPhone — и смотал обратно. Мощности 100 Вт хватает, чтобы заряжать два устройства одновременно без просадок.

Раньше у меня в подстаканнике жил клубок из двух кабелей и переходника — выглядело так себе. Теперь одна зарядка, провод убран, в салоне порядок. Конструкция выдвижного механизма надёжная, за несколько месяцев ни разу не заело. Если проводите много времени за рулём — вещь, которая наводит порядок в мелочах.

Цена: 2 500 рублей

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Магнитная зарядка для iPhone, Apple Watch и AirPods в одном

Три устройства Apple — три разных зарядки. Знакомо? Магнитная зарядка 3 в 1 решает проблему одним складным гаджетом: площадка для iPhone с MagSafe на 25 Вт, магнитная «шайба» для Apple Watch и площадка для AirPods. Всё это складывается в компактную конструкцию, которая помещается в карман. Адаптер питания и кабель идут в комплекте — ничего докупать не надо.

Для поездок — идеальная история. До этого я возил три провода и два адаптера, теперь — одна складная штука. Ставишь на тумбочку в отеле, раскладываешь — и утром все три устройства заряжены. У Apple оригинальная тройная зарядка MagSafe Duo стоит космических денег и при этом не умеет заряжать часы быстро. Тут с этим порядок.

Цена: 6 400 рублей

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