Baseus PicoGo AM52: компактный внешний аккумулятор для iPhone, который реально удивил

Мой старый повербанк прожил долгую жизнь и честно умер от старости. Те же 10 000 мАч, но размером с кирпич и с раздувшимся к финалу корпусом. Выбрасывать было даже немного жалко. На замену я взял Baseus PicoGo AM52 Slim Qi2.2 и провел с ним уже почти две недели, каждый день нагружая по полной программе. А если вы уже установили первую бету iOS 27 по нашей инструкции, то наверняка столкнулись с заметным жором заряда, и хороший повербанк тут будет очень кстати. Спойлер: это та самая покупка, после которой не понимаешь, как раньше жил со старым кирпичом.



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С сегодняшнего дня Baseus PicoGo AM52 появился в продаже на Ozon за 4820 рублей. Емкость 10 000 мАч, поддержка нового стандарта Qi2.2, проводная зарядка до 45 Вт и магнитное крепление MagSafe. На бумаге выглядит как крепкий середнячок. На практике оказалось интереснее.

Какой повербанк на 10000 мАч легко помещается в карман

Первое, что бросается в глаза, это габариты. PicoGo на те же 10 000 мАч ощутимо меньше моего предыдущего аккумулятора. Не на чуть-чуть, а так, что разница видна сразу. В карман джинсов он ложится спокойно, в кармане куртки про него вообще забываешь.

А вот по весу разница почти нулевая. Плюс-минус то же самое, что и у старого. Логика тут понятная: батарея осталась той же емкости, физику не обманешь. Зато инженеры Baseus убрали все лишнее по объему, и в руке аппарат лежит куда приятнее.

Отдельно отмечу материалы. Корпус собран из качественного пластика, без скрипов и люфтов. А сторона с MagSafe покрыта soft-touch, и вот это покрытие хочется гладить бесконечно. Звучит как мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение, что ты держишь нормальную вещь, а не дешевую болванку с маркетплейса.

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Как работает MagSafe через чехол на iPhone

Магнитное крепление здесь работает так, как и должно работать. Прикладываешь аккумулятор к спинке айфона, и он примагничивается намертво. Чтобы снять, нужно приложить небольшое усилие, само по себе оно точно не отвалится. Можно спокойно ходить, держать смартфон в руке, доставать из кармана, повербанк остается на месте.

А теперь нюанс. К голой спинке iPhone он липнет идеально, а вот через чехол держит уже не так плотно. Тут все упирается в качество магнитов в самом чехле и в смартфоне. Если магнитное кольцо в чехле слабое, то и сцепление будет слабее. Это не претензия к Baseus, это особенность всей экосистемы MagSafe: аксессуар работает ровно настолько хорошо, насколько хорош магнит на стороне телефона или чехла.

Небольшой исторический контекст для понимания. Технология магнитного крепления пришла из MagSafe, которым Apple поделилась с консорциумом беспроводной зарядки. Сначала был Qi2 на 15 Вт, теперь подъехал Qi2.2 с поддержкой до 25 Вт. PicoGo как раз из новой волны устройств, и магниты тут реально цепкие.

Сколько раз можно зарядить iPhone от аккумулятора 10000 мАч

Следить за остатком заряда удобно. Сбоку есть четыре светодиодных индикатора. Четыре горящих диода это полные 100 процентов, один диод означает 25 процентов и ниже. Никаких процентов на экранчике, никаких лишних наворотов, все читается с одного взгляда.

Заряжал я iPhone 16 Plus, аппарат не из самых маленьких по батарее. Мой типичный сценарий такой: довожу телефон примерно до 95 процентов и разряжаю до 25-30 процентов. В этом режиме PicoGo заряжает iPhone 16 Plus два раза, после чего сам просит розетку. Для аккумулятора такого размера это честный и предсказуемый результат. На день активного использования с запасом, на выходные за городом тоже хватит.

Кнопка активации зарядки вынесена сбоку, и это правильное решение. Но честно скажу: за две недели я к ней не притронулся ни разу. Стоит примагнитить аккумулятор к айфону, и зарядка стартует автоматически. На экране при этом всплывает фирменная анимация MagSafe, та самая, что и при работе с оригинальной зарядкой Apple. Мелочь, а приятно, сразу понимаешь, что все подключилось как надо.

Сколько заряжается сам повербанк, я не засекал. Ставил его на зарядку на ночь и утром снимал полностью заряженным. Тут есть один важный момент, на котором стоит остановиться отдельно.

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Какая зарядка iPhone быстрее: MagSafe или кабель

Вот это открытие меня реально зацепило. Обычно мы привыкли, что провод всегда быстрее беспроводной зарядки. С PicoGo все вышло наоборот.

Я провел два замера на одном и том же iPhone 16 Plus. По кабелю аппарат прошел путь с 23 до 80 процентов за 46 минут. А через магниты, то есть по беспроводу, тот же отрезок с 24 до 80 процентов занял всего 35 минут. Разница больше десяти минут в пользу беспроводной зарядки. Сначала я даже подумал, что ошибся, перепроверил, результат повторился.

Объяснение, скорее всего, как раз в стандарте Qi2.2, который дает прибавку по мощности относительно старого Qi2. Беспроводной канал тут раскрывается лучше, чем проводной, по крайней мере в моем сценарии. Так что если вы привыкли тянуться за кабелем по старой памяти, попробуйте просто прилепить телефон к спинке аккумулятора.

Без ложки дегтя не обошлось. Сквозную зарядку (pass-through) мне получить не удалось. Воткнуть провод в сам аккумулятор и одновременно заряжать от него айфон через MagSafe не вышло. То есть схему повербанк на розетке, телефон на повербанке собрать не получится. Для кого-то это важный сценарий, имейте в виду до покупки. Лично мне он не понадобился ни разу, я заряжаю аккумулятор отдельно ночью, а днем он работает как и положено, в автономе.

Лучший магнитный повербанк для iPhone в 2026 году

Две недели с Baseus PicoGo AM52 оставили только хорошее впечатление. Компактнее старого аккумулятора при той же емкости, приятные материалы, цепкие магниты, понятная индикация и автоматический старт зарядки без лишних телодвижений. Плюс неожиданно быстрая беспроводная зарядка по Qi2.2, которая в моих замерах обошла кабель.

Из минусов только отсутствие сквозной зарядки и ожидаемо более слабое сцепление через чехол с хлипкими магнитами (второе совершенно не проблема батареи). Оба пункта легко пережить, если вы не завязаны именно на эти сценарии.

За 4820 рублей это хорошая покупка. Советую и владельцам iPhone, для которых магнитная зарядка станет родной с первого касания, и тем, у кого другие устройства: проводной выход USB Type-C на 45 Вт никто не отменял, и зарядить от него можно что угодно. Тот случай, когда аксессуар просто делает свою работу хорошо и не заставляет о себе думать. А это и есть главный комплимент для повербанка.

Купить Baseus PicoGo AM52 на Ozon