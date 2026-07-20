Купил настольную зарядку на 200 Вт: заряжаю iPhone, MacBook и еще 6 устройств разом

Я уже рассказывал про беспроводную зарядку, которой пользуюсь с прошлой осени, и она до сих пор живет у меня на столе. Но одной подставки под айфон мне давно не хватает. Рядом всегда лежат MacBook Air, Apple Watch, AirPods, Nintendo Switch и планшет, и каждому нужен свой адаптер с проводом. В итоге под столом собрался целый клубок из блоков питания, который я задевал ногой по десять раз на дню. Поэтому я взял настольную зарядную станцию UGREEN на 200 ватт с восемью портами и разобрал наконец эту кучу проводов. Рассказываю, что из этого вышло.



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UGREEN Nexode 200 Вт: характеристики и комплектация

Модель называется UGREEN 200 Вт GaN, и это честный настольный блок сразу на восемь выходов: шесть портов USB-C и два USB-A. Собран он на нитриде галлия, том самом GaN, за счет которого зарядка получилась компактной при такой недетской мощности. Из коробки едет сам блок, отдельная подставка для вертикальной установки и толстый сетевой кабель с заземлением. У меня версия с европейской вилкой, так что никакие переходники докупать не пришлось.

Первое, что замечаешь, когда берешь станцию в руки, это вес. Внутри честные 664 грамма, и для такого размера это неожиданно много. Ощущение сразу приятное, чувствуется, что внутри не воздух. Дно у станции прорезинено, поэтому на столе она стоит мертво и никуда не ползает, даже когда дергаешь провода. Есть сертификаты RoHS, FCC и европейский CE, а производитель дает на устройство два года гарантии. Кому интересна цена и наличие, глянуть можно сразу на странице зарядки на AliExpress.

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Одновременная зарядка ноутбука, смартфона и других гаджетов

На практике станция закрыла разом почти все мои гаджеты. Утром на ней одновременно висят MacBook Air и iPhone 16 Plus, рядом заряжаются часы и наушники, и еще остается свободный порт под планшет. Экспресс-доставка из Китая доехала до меня за несколько дней, посылка приехала в фирменной пупырке UGREEN, коробка целая, кабель на месте. Собирать и настраивать тут нечего, воткнул в розетку и пользуешься. Под серьезной нагрузкой корпус ощутимо теплеет, но не раскаляется, и это нормально для GaN при полной отдаче.

Отдельно порадовало, что станция спокойно тянет даже старый рабочий ноутбук, которому нужен серьезный адаптер на сотню ватт. По сути это полноценная замена всем зарядкам для техники на столе, и провода наконец перестали путаться в один узел. Когда уезжаю на дачу, беру ее с собой целиком: одна коробочка вместо пяти блоков в сумке. Если же вам ближе мобильный формат на каждый день, я до этого разбирал магнитный повербанк для айфона, но для дома настольный вариант удобнее в разы.

Как распределяется мощность между портами USB-C

Теперь про сами порты, ведь их тут целых восемь. Шесть штук это USB-C с маркировкой C1-C6, и еще два привычных USB-A под названием A1 и A2. Мощность между ними раскидана неравномерно, и об этом лучше знать заранее. Когда в станцию воткнут всего один кабель, старшие C1, C2 и C3 выдают по 100 ватт каждый, чего с запасом хватает даже прожорливым ноутбукам. Порты C4 и C5 дают по 30 ватт, а C6 вместе с обоими USB-A по 15 ватт. На младшие выходы я вешаю всякую мелочь вроде лампы для монитора или наушников.

Как только все восемь выходов заняты одновременно, суммарные 200 ватт делятся между устройствами. Старший C1 в этом режиме отдает 65 ватт, C2 и C3 по 45, а мелким портам остается уже совсем скромно. Чтобы не держать это в голове, я свел обе схемы в одну таблицу прямо из инструкции UGREEN:

Порт Один активный порт Все 8 портов заняты C1 100 Вт 65 Вт C2 100 Вт 45 Вт C3 100 Вт 45 Вт C4 30 Вт 7,5 Вт C5 30 Вт 7,5 Вт C6 15 Вт 5 Вт A1 (USB-A) 15 Вт 5 Вт A2 (USB-A) 15 Вт 5 Вт

Лучше всего мощность видна на реальной скорости. По моим замерам, за 28 минут зарядки iPhone 16 Plus набирает 58 процентов, MacBook Air 50%, а iPad 10 38%. То есть за один короткий кофе-брейк смартфон получает больше половины батареи, и это сильный результат для блока, который параллельно кормит еще семь устройств. Понятно, что итог зависит от того, сколько ватт готов принять сам гаджет.

Но лично мне больше всего зашла другая мелочь. Тут работает бесшовное распределение нагрузки: подключаешь один гаджет, следом второй, и зарядка не отваливается ни на секунду. У младших моделей вроде Nexode на 65 ватт при добавлении устройства питание на мгновение прерывается, а здесь этого нет вообще. Есть один нюанс, который я поймал сам: при трех и более подключенных устройствах напряжение на портах немного плавает. На реальную скорость зарядки это почти не влияет, но знать про это стоит.

UGREEN вообще давно делает добротные аксессуары, я на их технике сижу не первый год. Как-то брал у них умный трекер вместо AirTag и тоже остался доволен качеством. Хотите узнавать про технику Apple и полезные гаджеты еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят такие разборы.

Стоит ли покупать зарядное устройство UGREEN

По деньгам история вышла приятная. Обычно станция стоит около 5 тысяч рублей, но сейчас ее отдают за 3990 рублей. За 200 ватт, восемь портов и такое качество сборки это честная цена, аналоги от менее известных брендов часто просят столько же, а внутри у них все грустнее. Заказывал я в официальном магазине UGREEN, у него высокий рейтинг продавца и миллионы подписчиков, так что за подлинность можно не переживать.

Если коротко, своей покупкой я доволен и смело рекомендую эту станцию всем, у кого на столе живет больше двух гаджетов Apple. Она разгружает розетку, экономит место и заряжает быстро. Оформить заказ можно на странице этой зарядной станции, пока держится скидка. Остались вопросы по портам или совместимости с вашей техникой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажем по любому вопросу.

Купить зарядку UGREEN на 200 Вт