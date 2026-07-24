Claude Code научился сам создавать приложения для айфона и тестировать их на Mac

Anthropic обновил Claude Code для настольных компьютеров и научил его работать с iOS Simulator, встроенным в Mac инструментом, который показывает приложение так, будто оно запущено на настоящем айфоне. Функция вышла в публичной бете: работает, но шероховатости возможны. Если вы собираетесь делать игры и приложения для iOS, теперь есть весомый повод оплатить подписку на Claude из России.



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Как Claude Code тестирует приложения для iPhone

Нейросеть больше не просто пишет код, а сразу смотрит на результат. Claude Code открывает приложение в панели iOS Simulator, когда ему поручают собрать, запустить или проверить проект.

Claude следит за симулятором в реальном времени, сам тыкает в интерфейс и повторяет цикл, пока приложение не заработает как надо. Проще говоря, нейросеть сама нажимает кнопки, видит, что сломалось, и переписывает код. Разработчику при этом не нужно закрывать симулятор: им можно пользоваться параллельно.

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Отличие iOS Simulator от Computer Use в Claude

Раньше, чтобы дать нейросети глаза и руки, приходилось включать режим управления компьютером (computer use), когда ИИ водит курсором по экрану как обычный человек. Это требовало чувствительных разрешений и работало заметно медленнее.

Сейчас панель в Claude Code управляет симулятором напрямую, без посредников. Никаких разрешений macOS в разделе «Универсальный доступ» и на запись экрана: меньше доступов — меньше рисков для остальной системы. Логика та же, что и в материале о том, как пользоваться Claude Code через Телеграм.

Какие данные собирает Claude Code

Скриншоты из iOS Simulator, которые делает Claude, уходят на серверы Anthropic и хранятся по стандартным настройкам хранения переписки. Об этом стоит помнить до первого запуска, а не после.

Отсюда и прямое предупреждение компании: не входите в реальные аккаунты на устройстве, с которым работает Claude. Не логиньтесь в настоящую почту, банк или соцсети внутри тестовой сборки, пока за экраном смотрит нейросеть.

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Системные требования Claude Code для Mac

Требования простые, но пропустить их не выйдет. Интеграция с iOS Simulator работает в Claude Code Desktop на macOS, и для нее нужен Xcode с установленной платформой iOS. Xcode — это бесплатная среда разработки Apple, качается из Mac App Store.

Есть и ограничение: панель симулятора доступна только локально. Работать с ним получится на самом Mac, а через удаленное подключение нет. Если вы только выбираете машину под такие задачи, посмотрите, на чем запускать ИИ-агентов.

Что нужно для старта:

Mac с установленным Claude Code Desktop

Xcode с добавленной платформой iOS

активная подписка на Claude Code, бесплатного доступа нет

Тарифы Claude Code в 2026 году

Отдельно функция не продается: она входит в Claude Code, а он идет по подписке. Бесплатный тариф Claude.ai доступ к Claude Code не дает, нужен план Pro, Max, Team, Enterprise или аккаунт с оплатой по API.

Ступени такие: 20 долларов в месяц за Pro (17 при годовой оплате), 100 долларов за Max 5x и 200 долларов за Max 20x для частных пользователей. Разница в объеме работы: Max 5x дает в пять раз больше использования за сессию по сравнению с Pro, а Max 20x в двадцать раз больше. Если хотите оформить, у нас есть разбор, как оплатить подписку на Claude из России.

Про лимиты маркетинг говорит неохотно. Использование Pro и Max делится между чатом Claude и Claude Code в рамках одного пятичасового лимита сессии и недельных ограничений. Тестирование приложений в симуляторе съедает тот же запас, что и обычная переписка с нейросетью, так что упереться в потолок можно быстрее, чем кажется.

Claude Code или Xcode: что выбрать разработчику

Путать эти вещи не стоит. Xcode — официальная среда Apple, где приложение собирается и подписывается, без нее на айфон ничего не выйдет. Claude Code пишет и правит код, а теперь еще и сам проверяет результат в симуляторе. Одно другое не заменяет: Xcode остается основой, Claude берет на себя рутину.

Дальше все зависит от того, кто вы. Профессионалу это экономия времени: нейросеть чинит ошибки сама, пока вы занимаетесь архитектурой. Новичку порог входа снизился, простое приложение реально собрать почти без опыта. Обратная сторона тоже понятна: на глаз не отличить аккуратный проект от наспех сгенерированного набора уязвимостей, а разбираться с чужим кодом, который вы не понимаете, все равно придется.

Кстати, доступ к нейросетям в России постепенно упрощается: часть сервисов заработает без VPN. А тем, кому ближе автоматизация на самом айфоне, стоит посмотреть на новую функцию iOS 27: команды там можно создавать голосом.