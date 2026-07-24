Claude Code научился сам создавать приложения для айфона и тестировать их на Mac

Миша Королев

Anthropic обновил Claude Code для настольных компьютеров и научил его работать с iOS Simulator, встроенным в Mac инструментом, который показывает приложение так, будто оно запущено на настоящем айфоне. Функция вышла в публичной бете: работает, но шероховатости возможны. Если вы собираетесь делать игры и приложения для iOS, теперь есть весомый повод оплатить подписку на Claude из России.

Клод теперь сам может собирать и тестировать приложения. Фото.

Клод теперь сам может собирать и тестировать приложения

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Как Claude Code тестирует приложения для iPhone

Нейросеть больше не просто пишет код, а сразу смотрит на результат. Claude Code открывает приложение в панели iOS Simulator, когда ему поручают собрать, запустить или проверить проект.

Как Claude Code тестирует приложения для iPhone. Пользователи уже во всю гоняют новую функцию. Фото.

Пользователи уже во всю гоняют новую функцию

Claude следит за симулятором в реальном времени, сам тыкает в интерфейс и повторяет цикл, пока приложение не заработает как надо. Проще говоря, нейросеть сама нажимает кнопки, видит, что сломалось, и переписывает код. Разработчику при этом не нужно закрывать симулятор: им можно пользоваться параллельно.

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Отличие iOS Simulator от Computer Use в Claude

Раньше, чтобы дать нейросети глаза и руки, приходилось включать режим управления компьютером (computer use), когда ИИ водит курсором по экрану как обычный человек. Это требовало чувствительных разрешений и работало заметно медленнее.

Сейчас панель в Claude Code управляет симулятором напрямую, без посредников. Никаких разрешений macOS в разделе «Универсальный доступ» и на запись экрана: меньше доступов — меньше рисков для остальной системы. Логика та же, что и в материале о том, как пользоваться Claude Code через Телеграм.

Какие данные собирает Claude Code

Скриншоты из iOS Simulator, которые делает Claude, уходят на серверы Anthropic и хранятся по стандартным настройкам хранения переписки. Об этом стоит помнить до первого запуска, а не после.

Какие данные собирает Claude Code. Клод все этапы проверки делает самостоятельно. Фото.

Клод все этапы проверки делает самостоятельно

Отсюда и прямое предупреждение компании: не входите в реальные аккаунты на устройстве, с которым работает Claude. Не логиньтесь в настоящую почту, банк или соцсети внутри тестовой сборки, пока за экраном смотрит нейросеть.

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Системные требования Claude Code для Mac

Требования простые, но пропустить их не выйдет. Интеграция с iOS Simulator работает в Claude Code Desktop на macOS, и для нее нужен Xcode с установленной платформой iOS. Xcode — это бесплатная среда разработки Apple, качается из Mac App Store.

Есть и ограничение: панель симулятора доступна только локально. Работать с ним получится на самом Mac, а через удаленное подключение нет. Если вы только выбираете машину под такие задачи, посмотрите, на чем запускать ИИ-агентов.

Системные требования Claude Code для Mac. Помните, что Mac mini для ИИ-агентов это топ. Фото.

Помните, что Mac mini для ИИ-агентов это топ

Что нужно для старта:

  • Mac с установленным Claude Code Desktop
  • Xcode с добавленной платформой iOS
  • активная подписка на Claude Code, бесплатного доступа нет

Тарифы Claude Code в 2026 году

Отдельно функция не продается: она входит в Claude Code, а он идет по подписке. Бесплатный тариф Claude.ai доступ к Claude Code не дает, нужен план Pro, Max, Team, Enterprise или аккаунт с оплатой по API.

Тарифы Claude Code в 2026 году. Чтобы получить доступ к новой функции придется покупать подписку. Фото.

Чтобы получить доступ к новой функции придется покупать подписку

Ступени такие: 20 долларов в месяц за Pro (17 при годовой оплате), 100 долларов за Max 5x и 200 долларов за Max 20x для частных пользователей. Разница в объеме работы: Max 5x дает в пять раз больше использования за сессию по сравнению с Pro, а Max 20x в двадцать раз больше. Если хотите оформить, у нас есть разбор, как оплатить подписку на Claude из России.

Про лимиты маркетинг говорит неохотно. Использование Pro и Max делится между чатом Claude и Claude Code в рамках одного пятичасового лимита сессии и недельных ограничений. Тестирование приложений в симуляторе съедает тот же запас, что и обычная переписка с нейросетью, так что упереться в потолок можно быстрее, чем кажется.

Claude Code или Xcode: что выбрать разработчику

Путать эти вещи не стоит. Xcode — официальная среда Apple, где приложение собирается и подписывается, без нее на айфон ничего не выйдет. Claude Code пишет и правит код, а теперь еще и сам проверяет результат в симуляторе. Одно другое не заменяет: Xcode остается основой, Claude берет на себя рутину.

Claude Code научился сам создавать приложения для айфона и тестировать их

Теперь создать приложение стало еще проще

Дальше все зависит от того, кто вы. Профессионалу это экономия времени: нейросеть чинит ошибки сама, пока вы занимаетесь архитектурой. Новичку порог входа снизился, простое приложение реально собрать почти без опыта. Обратная сторона тоже понятна: на глаз не отличить аккуратный проект от наспех сгенерированного набора уязвимостей, а разбираться с чужим кодом, который вы не понимаете, все равно придется.

Кстати, доступ к нейросетям в России постепенно упрощается: часть сервисов заработает без VPN. А тем, кому ближе автоматизация на самом айфоне, стоит посмотреть на новую функцию iOS 27: команды там можно создавать голосом.

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