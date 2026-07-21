M3 Ultra или RTX 4090 в облаке: на чем лучше запускать нейросети

Кирилл Пироженко

Вопрос всплывает в комментариях с завидной регулярностью: собрать нейросеть на Mac или арендовать машину с видеокартой? Одни уверяют, что Apple Silicon давно обошел игровые карты. Другие советуют не выдумывать и просто взять RTX 4090 в облаке. По-своему правы обе стороны, а вся разница в том, какую задачу вы реально решаете. Весной все ждали Mac Studio на M4 Ultra, но Apple предпочла поставить в старшую версию чип M3 Ultra. Именно его сегодня и стоит сравнивать с топовой картой NVIDIA. И если раньше вторая означала шумную башню под столом, то сегодня достаточно арендовать GPU-сервер в облаке.

Разбираемся, что лучше. Фото.

Разбираемся, что лучше

Характеристики M3 Ultra для работы с нейросетями

M3 Ultra — это два чипа M3 Max, склеенных в один. На выходе получаем до 32 ядер процессора, до 80 ядер графики и главное — до 512 ГБ единой памяти с пропускной способностью около 800 ГБ/с. По совокупности это самый мощный Mac, который Apple вообще выпускала, и он спокойно тянет тяжелые задачи, включая локальные нейросети.

Характеристики M3 Ultra для работы с нейросетями. M3 Ultra может предложить реально топовую производительность. Фото.

M3 Ultra может предложить реально топовую производительность

На маленьких моделях по чистой скорости он все же уступает свежей игровой карте. Зато у Apple есть козырь, которого нет ни у одной RTX, — это единая память. Именно она превращает Mac Studio из просто быстрого компьютера в машину, способную удержать целиком то, что на видеокарте не помещается физически.

Преимущества Apple Silicon для локальных нейросетей

Процессор, видеоядро и нейродвижок работают с одним общим пулом памяти, и этот пул можно раздуть до 512 ГБ. Для нейросетей это решает почти все: модель на 70 миллиардов параметров грузится целиком и просто работает. На RTX 4090 такая модель не влезет — у нее всего 24 ГБ видеопамяти, и все лишнее приходится скидывать в оперативку через медленную шину.

Второй плюс — экономичность. MacBook Air M2, на котором я пишу этот текст, при работе с локальной моделью греется меньше, чем игровой ноутбук от одного взгляда на нейросеть. Mac Studio с его тихим корпусом можно держать включенным сутками, и счет за электричество вас не удивит. Для круглосуточного инференса это весомый аргумент.

Преимущества Apple Silicon для локальных нейросетей. Вот такой Mac Studio может работать сутками без перерывов. Фото.

Вот такой Mac Studio может работать сутками без перерывов

Но есть и обратная сторона. По количеству токенов в секунду Apple Silicon проигрывает: на небольших моделях RTX 4090 выдает в два-три раза больше. А для обучения и тонкой настройки моделей экосистема CUDA от NVIDIA пока вне конкуренции — под нее заточены почти все инструменты, а под Metal у Apple их заметно меньше.

Когда стоит арендовать GPU-сервер с RTX 4090

Игровая RTX 4090 создана для скорости: пропускная способность памяти около 1000 ГБ/с против примерно 800 ГБ/с у M3 Ultra. Пока модель помещается в 24 ГБ, а это все, что легче 30 миллиардов параметров, карта отвечает почти мгновенно. Первый токен появляется в несколько раз быстрее, чем на Mac.

Когда стоит арендовать GPU-сервер с RTX 4090. Но иногда имеет смысл арендовать вот такого монстра и сделать всё без лишних затрат. Фото.

Но иногда имеет смысл арендовать вот такого монстра и сделать всё без лишних затрат

Второй момент — гибкость оплаты. Сервер не нужно покупать за полмиллиона рублей и ставить дома. У того же hostkey GPU-сервер выдают за 15 минут, платить можно почасово или помесячно, а при годовой предоплате действует скидка до 12%. Взяли карту на вечер, обучили модель, выключили — и заплатили только за реальное время работы.

И самое важное про память. В облаке вы не заперты в тех же 24 ГБ: если модель не влезает, просто берете карту побольше. Для средних задач это RTX 3090 и 4090, а под тяжелые модели — профессиональные A100 на 80 ГБ и RTX 6000 PRO на 96 ГБ. Чем больше параметров и длиннее контекст, тем больше видеопамяти стоит закладывать.

Что лучше для локального ИИ: Mac или облачный сервер

Если коротко, все решает сценарий. Нужен локальный запуск огромных моделей, приватность данных и тишина в комнате — берите Mac с большим объемом памяти. Он окупится там, где важна не голая скорость, а способность держать модель целиком и не гонять данные в облако.

Нужно обучать или дообучать модели, считать тяжелые расчеты пачками или просто получить максимум токенов в секунду — облачная RTX 4090 выйдет и быстрее, и гибче. Платите только за реальное время работы и не привязываетесь к одной конфигурации на годы вперед. Чтобы не держать все в голове, вот короткая шпаргалка:

  1. Локальный инференс больших моделей — Mac Studio с 128-512 ГБ памяти.
  2. Обучение и тонкая настройка — облачный сервер с RTX 4090 или картой посерьезнее.
  3. Максимум токенов в секунду на моделях до 30 миллиардов параметров — снова облачная RTX 4090.
  4. Тишина, приватность и работа сутками — однозначно Apple Silicon.

Идеального ответа на все случаи нет. Я бы сформулировал так: Mac — это ваш личный сервер под рукой, а облако с RTX 4090 — это мощность по требованию, за которую платишь ровно столько, сколько отработал. Понимание этой разницы избавит вас от лишних трат и разочарований.

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