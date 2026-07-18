Сравнение Siri AI и ChatGPT: какую нейросеть выбрать на iPhone с iOS 27

Год назад разговор про умную Siri вызывал только грустную усмешку, а сейчас голосовой ассистент наконец умеет то, ради чего его затевали. Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27, и многие ринулись ее ставить, чтобы протестировать Siri AI в деле. Первое, что делает почти каждый после установки, — задает ассистенту вопрос, на который обычно идет в ChatGPT. Я поступил так же: взял три одинаковых запроса и прогнал их через обе нейросети на одном и том же iPhone. Результат получился предсказуемым только наполовину.



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Siri AI на русском языке: скорость и точность ответов

Начал я с самого банального запроса, который в жизни задают чаще всего: какая погода сейчас в Новосибирске. Siri AI ответила за пару секунд и выдала карточку с городом, температурой 20 градусов, пометкой Clear и минимумом с максимумом на сутки. Претензий к скорости нет вообще, карточка красивая, все понятно с одного взгляда.

Проблема вылезла в другом месте. Ответ пришел на английском языке, хотя вопрос был задан по-русски: «It’s currently clear and 20°C in Novosibirsk, Russia». Для человека, который просто хочет глянуть погоду, это мелочь. Для того, кто рассчитывает на нормальный русскоязычный ассистент, — раздражающая деталь. Ранее мы рассказывали, как пользоваться Siri AI на русском языке, и там есть обходные пути, но из коробки ассистент все еще норовит свалиться в английский.

ChatGPT на тот же вопрос ответил по-русски и сразу развернуто: сейчас 19 градусов, солнечно с дымкой, дальше идет прогноз на шесть дней вперед с иконками и график температуры по часам. Плюс текстовая выжимка: сегодня до +26, в среду и четверг потеплеет до +27…+28, в пятницу ждите грозы. Разница в один градус между ассистентами — ерунда, источники данных просто разные. А вот разница в объеме информации огромная: Siri дала факт, ChatGPT дал картину.

Поиск актуальной информации через Siri AI и ChatGPT

Второй вопрос был про футбол. Я спросил, сколько матчей осталось до конца чемпионата мира. Тут обе нейросети справились, и это уже хороший знак для Apple.

Siri AI сходила в интернет, честно указала источник tribuna.com и выдала структурированный ответ: турнир идет с 11 июня по 19 июля, сегодня 14 июля, впереди полуфиналы, матч за третье место и финал, всего четыре матча. Дальше пошел список с разбивкой по стадиям и уточнением, что финал состоится 19 июля в Нью-Йорке. Информация верная, подача аккуратная.

ChatGPT ответил тем же числом, но добавил интерактивную карточку с сеткой: Франция — Испания завтра в 02:00, Англия — Аргентина 16 июля, дальше два матча с пометкой TBD. Под карточкой список дат, а в конце предложение назвать время начала матчей по местному часовому поясу или дать прогнозы на полуфиналы. То есть ассистент не просто ответил, а предложил следующий шаг.

Есть и ложка дегтя у Siri. После ответа она вставила фразу «Before you move on, always verify important details. I’m an AI that may make mistakes» — снова на английском, посреди русского текста. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение сырого продукта. Хотите разобраться в новинках iOS 27 еще глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждое обновление по деталям. Кстати, камера iPhone в iOS 27 тоже заметно изменилась, и это отдельная большая тема.

Практические советы от Siri AI и ChatGPT

Третий запрос я специально сделал бытовым и неоднозначным: можно ли стирать кепку в посудомоечной машине. Такие вопросы отлично показывают, умеет ли нейросеть думать, а не просто пересказывать первый сайт из выдачи.

Siri AI сразу заняла позицию: стирка кепок в посудомойке не рекомендуется, горячая вода и агрессивные средства повредят ткань, деформируют козырек и вызовут выцветание. Дальше три пункта — подготовка, размещение, режим. Ответ короткий, логичный, с указанием источника. В конце ассистент даже спросил, какую именно кепку я собираюсь стирать. Как быстрая справка — вполне достойно.

ChatGPT зашел с другой стороны и разобрал ситуацию по сценариям. Сначала объяснил, почему способ вообще стал популярным: кепка не мнется так сильно, как в стиральной машине. Потом отдельно расписал, когда мыть можно (хлопок или полиэстер, пластиковый козырек, никакой кожи и картона), а когда нельзя (винтажные модели до 1980-х с картонным козырьком, кожаные вставки, прямой запрет производителя).

Дальше пошла инструкция по шагам, блок «После мойки» с советом сушить кепку на перевернутой миске, блок с недостатками метода и практический вывод: ручная стирка в прохладной воде остается самым безопасным вариантом, а посудомойка подходит только современным недорогим бейсболкам. Вот это уже полноценный ответ, а не отписка. Разница между ассистентами здесь максимальная за весь тест. Обновляться на iOS 27 ради одной только Siri я бы пока не советовал, причин должно быть больше.

Когда использовать Siri AI, а когда запускать ChatGPT

Итог получился такой. Siri AI дает плюс-минус нормальные ответы, и это уже огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было. Ассистент не врет, ссылается на источники, отвечает быстро и живет прямо в системе. Никаких приложений, никаких аккаунтов.

Главный козырь Siri — она работает без иностранного IP. Чтобы зайти в ChatGPT из России, нужно менять адрес, и на ходу этим заниматься никто не хочет. Спросить погоду, дату матча или короткий факт через Siri банально быстрее. В этом сценарии ассистент Apple выигрывает вчистую.

Во всем остальном нейронка OpenAI подробнее и точнее. Она отвечает по-русски без сбоев, разбирает вопрос на сценарии, дает контекст и предлагает следующий шаг. Если вам нужен не факт, а разбор ситуации, выбор очевиден. Siri пока играет в другой лиге и, кажется, сама это понимает.

Мой рабочий сценарий выглядит так: Siri для быстрых запросов на бегу, ChatGPT для всего, где нужна голова. Держать оба ассистента на iPhone никто не запрещает, они друг другу не мешают. Перед установкой стоит определиться, какую бета-версию iOS 27 ставить на свой iPhone, — публичную или для разработчиков.

Не получилось настроить Siri AI или ассистент упорно отвечает на английском? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.