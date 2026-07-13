Как пользоваться Siri AI на русском языке в iOS 27: пошаговая инструкция

Уже больше двух недель я общаюсь с новой Siri AI в iOS 27 на чистом русском языке, хотя официально она русский не поддерживает и на старте понимает только английский. Звучит как какой-то фокус, но на деле все решается одной короткой командой с клавиатуры, которую нужно ввести всего раз. Обновленная Siri — это одна из главных фишек новой системы и весомая причина обновить свой iPhone, поэтому сейчас подробно расскажу, как заставить ее заговорить по-русски.



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Какие языки поддерживает новая Siri AI

Начнем с грустного. Apple прямо предупредила, что обновленный ассистент на запуске работает только на английском, а список поддерживаемых языков Apple Intelligence русский вообще не включает. Там есть английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, японский, китайский и еще с десяток вариантов, но нашего среди них нет и в ближайшее время не появится.

Компания обещает быстро расширять список языков, однако конкретных сроков для русского никто не называл. Так что если ждать официальной поддержки, можно просидеть без нормального ассистента еще очень долго. А хочется попробовать умную Siri прямо сейчас, тем более что публичная бета уже на подходе и доступ к системе получить проще, чем кажется.

Есть и другой нюанс. Siri AI завязана на Apple Intelligence, а значит работает не на любом айфоне, а только на моделях с достаточным запасом производительности. Если ваш смартфон в принципе тянет новые ИИ-функции, то языковой барьер тут единственная преграда, и ее мы сейчас обойдем.

Как обновиться и включить Siri AI в iOS 27

Прежде чем колдовать над языком, нужно вообще заполучить новую Siri на устройстве. Тут все делается в два простых шага, и оба мы уже разбирали отдельными материалами, так что повторяться в деталях не буду.

Сначала ставим бета-версию системы — все ссылки и подводные камни расписаны в инструкции, как установить бету iOS 27. Процесс занимает минут пятнадцать вместе с загрузкой. Затем активируем сам ассистент, потому что по умолчанию он не включается сразу. Как это сделать, я подробно показывал в гайде про то, как включить умную Siri AI на iPhone, iPad и Mac.

Повторяете эти шаги по порядку, и через несколько часов у вас на экране появляется свежий ассистент, готовый к работе.

Отдельно замечу про железо. Умная Siri довольно требовательна к ресурсам, и на старых моделях она либо не запустится, либо будет подтормаживать. Если сомневаетесь, потянет ли ваш смартфон новинку, загляните в разбор о том, какой айфон взять под iOS 27. Там я честно расписал, на каких устройствах система реально летает, а на каких лучше остаться на прошлой версии. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Русский язык в Siri AI: как включить

А теперь самое интересное, ради чего вы, скорее всего, сюда и зашли. Кнопки переключения на русский нет, но есть рабочий обходной путь, который я проверил лично и пользуюсь им каждый день. Делается все по такому алгоритму.

Запускаем Siri AI боковой кнопкой, как обычно. Ждем, пока вокруг Dynamic Island появится характерное облачко — это значит, что ассистент активен. Вслух ничего не говорим. Тянем это облачко вниз пальцем, чтобы открылось поле для ввода текста с клавиатуры. Это ключевой момент всего трюка. В открывшемся поле пишем ровно одну команду на русском: отвечай всегда на русском языке. Все, больше ничего не нужно.

С этого момента Siri переключается на русский и начинает понимать вопросы на нашем языке, а отвечать тоже по-русски. Можно спрашивать о чем угодно — от прогноза погоды до объяснения сложных тем, и ассистент будет держать русский по умолчанию.

Есть одно важное ограничение, о котором честно предупреждаю. Голосом этот фокус не работает — если попробовать надиктовать вопрос вслух, Siri снова уйдет в английский. Поэтому общаться придется только через клавиатуру, набирая и команды, и сами вопросы текстом. Немного непривычно после голосового управления, но за две недели я приноровился и уже почти не замечаю неудобства.

По ощущениям умная Siri реально стала другой. Она держит контекст беседы, понимает уточняющие вопросы и выдает развернутые ответы, а не отправляет в поиск, как раньше. Единственное, за чем стоит следить, — это расход батареи при активном общении, потому что нейросетевые функции ощутимо нагружают процессор. Если заметили, что заряд тает быстрее обычного, почитайте, чем режим энергосбережения отличается в новой системе и как он помогает продержаться дольше.

Стоит ли устанавливать iOS 27 ради Siri AI

Если коротко, то да, попробовать точно стоит. Русская Siri через клавиатуру работает на удивление стабильно, и ежедневные задачи она закрывает без нареканий. Я использую ее для быстрых вопросов, коротких заметок и уточнений по ходу дня, и меня полностью устраивает.

Но не забывайте, что это все-таки бета, и баги здесь дело обычное. Иногда ассистент может подвиснуть, иногда после очередного обновления беты приходится заново скачивать модель и повторять команду про русский язык. Для основного рабочего смартфона я бы пока такое не советовал, а вот на запасном устройстве побаловаться — самое то.

Русского языка официально придется ждать, но с этим лайфхаком ждать вовсе не обязательно. Один раз ввели команду с клавиатуры, и умная Siri заговорила на понятном языке уже сегодня. Хотите узнать про новые фишки iOS 27 еще больше и первыми получать свежие инструкции? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.