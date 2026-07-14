В России не открываются Google, Apple и GitHub. Сбой или блокировка?

Утром многие уже успели понервничать: у части пользователей перестали работать ссылки t.me на телеграм. Не успели все выдохнуть, как подоспела новая неприятность. Некоторые пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к Google и GitHub. Сайты попросту не открываются, если заходить с российского IP-адреса.



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Почему GitHub и Google не работают в России

По данным сервиса мониторинга Detector404, сбои начались около 10:00 по Москве. Всего за час пользователи оставили больше 650 жалоб на работу Google и больше 350 жалоб на GitHub. Цифры для такой узкой темы приличные, обычно проблемы с этими сайтами единичные.

Основная масса обращений пришла из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей. Detector404 заодно фиксирует и сетевые обрывы: HTTPS-соединение с GitHub рвется примерно в половине случаев, а с Google в 26%. Люди в один голос отмечают одну деталь. Сайты недоступны только с российских IP. Стоит подключить зарубежный адрес, и все грузится как ни в чем не бывало. При этом Роскомнадзор о блокировке этих сервисов официально не заявлял.

Заодно напомним, о чем вообще речь. GitHub — это крупнейшая площадка для хранения кода, где живут миллионы проектов: от учебных работ до ядра популярных программ. Для разработчиков это рабочий инструмент на каждый день, поэтому любые перебои они замечают моментально. Google в представлении не нуждается, но для многих это еще и почта, документы и карты, без которых день встает колом.

Похожая история уже была с другими площадками. Мы недавно разбирали, когда МАКС и VK вернутся в App Store, причины там свои, но осадок у пользователей знакомый.

Проверка Google, GitHub и сайта Apple с российского IP

Редакция AppleInsider.ru не стала верить на слово и проверила ситуацию сама на нескольких устройствах и в разных городах. Картина получилась любопытная и не такая однозначная, как в жалобах.

GitHub у нас действительно открылся только с иностранным IP-адресом. С российского адреса сайт либо бесконечно висел в загрузке, либо сразу отдавал ошибку соединения. Клонировать репозитории тоже не выходило. А вот с Google никаких проблем мы не поймали: поиск, почта, карты и остальные сервисы работали штатно на всех устройствах и у всех, кого мы попросили проверить.

Заодно мы прогнали и сайт apple.com, и вот тут ждал сюрприз. Официальный сайт Apple с российского адреса у нас не открылся: страница либо висла в загрузке, либо отдавала ошибку соединения. При этом все остальные сервисы компании работали как ни в чем не бывало, от App Store до iCloud и синхронизации. То есть загвоздка именно в самом сайте, а не в экосистеме.

Что важно, эффект мы повторили несколько раз подряд и на разных операторах связи. Так что дело не в одном кривом провайдере или севшем роутере, картина устойчивая.

Вывод простой. У GitHub и сайта apple.com все серьезнее, а жалобы на Google скорее всего точечные, они зависят от конкретного провайдера и региона. Если у вас поиск не грузится, а у соседа все летает, это нормально для нынешней ситуации. И вообще все это очень похоже на сбой, а не на сознательную блокировку, так что раньше времени паниковать не стоит. Хотите первыми узнавать о таких сбоях и не только? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКС, скучно не будет.

Из-за чего GitHub стал плохо работать в России

Проблемы с GitHub в России тянутся не первый месяц. По данным независимого мониторинга OONI, еще с мая 2026 года доля аномальных подключений к платформе выросла примерно до 16%. То есть сайт лихорадит давно, просто сегодня это стало особенно заметно широкой аудитории.

Есть и чисто техническая версия. 14 июля GitHub проводил плановую проверку с временным отключением устаревшего шифрования SHA-1. Такая процедура вполне могла добавить трудностей тем, у кого старый браузер или система. Так что часть сбоев может быть вовсе не про блокировки, а про обычные техработы. С выводами тут лучше не торопиться, слухов вокруг темы и так хватает.

Весной с похожими сложностями столкнулись пользователи в Казахстане, так что тренд не сказать что новый. Тогда сам GitHub объяснял пару инцидентов техническими работами. Сейчас же эксперты осторожно говорят про кризис надежности платформы: облачную инфраструктуру периодически штормит, и Россия ловит это особенно болезненно.

Официально Роскомнадзор доступ к GitHub не ограничивает. Правда, в реестре запрещенных ресурсов уже висят десятки отдельных страниц сервиса, и с начала года их стало заметно больше. Пользователей это, понятно, не успокаивает. Есть что добавить или своя теория? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, обсудим все вместе.

Как восстановить доступ к GitHub и сайту Apple

Если вам позарез нужен GitHub, самый рабочий вариант зайти через иностранный IP. Именно иностранный IP возвращает доступ моментально, это подтверждают и другие пользователи, и наша собственная проверка. Разработчикам, которые каждый день клонируют репозитории и гоняют сборки, без обходного пути сейчас никак.

С Google все проще: пока можно просто подождать. Судя по всему, сбои временные и накрывают не всех подряд. Не спешите сносить приложения и чистить систему, иногда помогает банальная перезагрузка роутера или переключение с Wi-Fi на мобильный интернет. А пока вы разбираетесь с доступом, можно отвлечься на приятное и, например, установить публичную бету iOS 27, там как раз завезли кучу свежих функций.

Тем, кто устал играть в кошки-мышки с доступом, есть смысл присмотреться к отечественным платформам вроде GitVerse или GitFlic. Полноценной заменой их пока назвать трудно, но как запасной аэродром для части задач они вполне сгодятся. Переносить туда весь рабочий процесс, конечно, история небыстрая.

Если совсем ничего не помогает или остались вопросы по настройкам, не молчите. В такие дни спокойствие и пара рабочих обходных путей выручают куда сильнее, чем лишние нервы и попытки угадать причину. Мы продолжаем следить за ситуацией и обновим материал, как только появятся официальные комментарии.