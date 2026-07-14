Вышла первая публичная бета-версия iOS 27: как установить и что нового в ней появилось

Публичная бета iOS 27 вышла — теперь ее может поставить любой желающий, а не только разработчики. Недавно мы рассказывали, почему стоит обновить iPhone на iOS 27, но сделать это можно не осенью, а прямо сейчас. Главная новинка системы — Siri с искусственным интеллектом, но попробовать ее смогут не все и не сразу.



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Что известно о публичной бете iOS 27

Публичная бета iOS 27 доступна для загрузки через бесплатную программу тестирования Apple. Это первая версия для обычных пользователей, и от сборок для разработчиков она отличается совсем немного.

Разница между версиями простая. Бета для разработчиков выходит раньше и рассчитана на тех, кто тестирует приложения и готовит их к релизу системы. Публичная бета — та же самая система, но ее открывают для всех желающих. Обычно она чуть стабильнее ранних сборок, но все еще содержит ошибки и недоработки, которые исправят только к финальному релизу осенью.

Если у вас есть вопросы по установке или что-то идет не так, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС — там вам подскажут по каждому шагу. Тем, кто вообще не готов рисковать стабильностью, есть смысл присмотреться к списку из айфонов для тех, кто хочет остаться на iOS 26 и переждать сырые сборки.

Siri с ИИ: главная функция iOS 27

Ключевое новшество iOS 27 — обновленная Siri с искусственным интеллектом. Это та самая переработка голосового помощника, которую Apple обещала давно и переносила несколько раз. Теперь ассистент лучше понимает контекст, выполняет сложные запросы и работает с данными прямо внутри приложений, а не просто ищет ответы в интернете.

Важный нюанс: функция доступна не всем. Она работает только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Если у вас обычный iPhone 15, iPhone 14 или что-то старше, новую Siri вы не получите даже после установки беты — железо просто не тянет нейросетевые вычисления на устройстве.

Есть и второе ограничение. Чтобы попробовать умную Siri, нужно записаться в лист ожидания — доступ откроют не сразу и не всем одновременно. Apple уже использовала такой подход с прошлыми ИИ-функциями, чтобы не перегружать серверы в первые дни ажиотажа. Все остальные изменения системы мы разобрали в материале, где собрали все новые функции из третьей бета-версии iOS 27.

Кому стоит ставить бету, а кому лучше подождать

Бета-версия — это всегда компромисс между новизной и стабильностью. Вы получаете свежие функции раньше остальных, но взамен рискуете столкнуться с проблемами в самый неподходящий момент.

Ставить публичную бету iOS 27 имеет смысл, если вы:

любите тестировать новое и не боитесь ошибок в системе

владеете iPhone 15 Pro или новее и хотите пораньше попробовать Siri с ИИ

готовы к возможному быстрому расходу батареи и сбоям в приложениях

Лучше подождать стабильную версию, если ваш iPhone — основное устройство для работы, банков и связи. На бете отдельные приложения работают нестабильно, а некоторые сервисы иногда отказываются запускаться до официального релиза. Особенно это касается банковских программ и рабочих мессенджеров, которые критичны каждый день.

Если у вас iPhone 15 Pro или новее и вам интересна Siri с ИИ, есть смысл сразу записаться в лист ожидания и подготовить резервную копию. Всем остальным можно не спешить: стабильная версия iOS 27 выйдет осенью и принесет те же функции без риска для повседневных задач.

А если вы вообще сомневаетесь в целесообразности обновления, почитайте почему автор AppleInsider.ru Иван Герасимов не будет качать iOS 27 на айфон даже осенью — там честный разбор всех спорных моментов. Решение в любом случае за вами, а мы лишь показываем плюсы и минусы каждого пути.

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Как безопасно установить публичную бету iOS 27

Раз бета уже доступна, сделайте все аккуратно и по шагам, чтобы не потерять данные.

Сделайте резервную копию iPhone в iCloud или на компьютер — это защитит данные, если что-то пойдет не так Зарегистрируйтесь в бесплатной программе бета-тестирования Apple под своим Apple ID Откройте настройки, раздел обновления ПО, и выберите бета-версию в пункте с бета-обновлениями Дождитесь появления iOS 27 в списке и установите обновление стандартным способом

Важно помнить: откатиться с беты без полной переустановки невозможно, поэтому резервная копия обязательна. Ставить бету на единственный рабочий iPhone мы бы не советовали — лучше держать систему на втором устройстве, если оно есть под рукой.