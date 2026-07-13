Когда МАКС и VK вернутся в App Store

Месяц вы могли тешить себя надеждой, что история с VK и МАКСом в App Store временная. Мол, приложения убрали по недоразумению, юристы всё разрулят, и однажды они спокойно вернутся в магазин. Сегодня, 13 июля, Евросоюз поставил на этой надежде жирную точку. VK и юрлицо национального мессенджера МАКС официально угодили в санкционный список ЕС. А ведь мы предупреждали, что МАКС на айфонах могут отключить совсем, и новое решение Брюсселя эту угрозу лишь приблизило.



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Санкции против VK: что произошло

Решение Совет ЕС опубликовал в своём Официальном журнале. Под ограничения попала сама компания VK, которой принадлежат «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и ещё несколько сервисов. Вместе с ней в список внесли дочернюю «Коммуникационную платформу». Это как раз то юрлицо, что отвечает за национальный мессенджер МАКС. В начале 2026 года компания сменила название на ООО «Max», но сути это не меняет.

Заодно санкции прилетели разработчику ПО VAS Experts, а также компаниям «Норси-Транс» и «Цитадель», которые делают решения для СОРМ. Всего в обновлённый список 13 июля добавили больше десяти физлиц и организаций.

Формулировки у Брюсселя жёсткие. По версии ЕС, VK «оказывает техническую поддержку подавлению гражданского общества». Досталось и людям: под персональными санкциями теперь гендиректор «Коммуникационной платформы» Елена Багудина. Глава VK Владимир Кириенко сидит в этих списках ещё с марта 2022 года. Для компаний из ЕС всё это означает заморозку активов и запрет финансирования.

Сама VK держится спокойно. В пресс-службе заявили, что санкции не влияют на работу VK и МАКСа, а приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме. Формально так и есть. Вот только «привычный режим» давно уже не тот, что был весной. Пока приложение живо, им спокойно можно пользоваться на нескольких устройствах сразу, но таких «пока» с каждым месяцем всё меньше.

Из-за чего VK и МАКС удалили из App Store

Освежим хронологию. В первых числах июня из App Store пропал МАКС. Apple тогда сослалась на соблюдение санкций, но какие именно санкции имелись в виду, уточнять не стала. 25 июня следом вылетели все приложения VK: сам «ВКонтакте», мессенджер, «Музыка», «Видео», «Знакомства», «Дзен», «Одноклассники» и почта Mail.ru.

Всё это время у VK был железобетонный аргумент. Компания повторяла, что не находится ни под какими санкциями, а значит, у Apple нет юридических оснований выкидывать её софт. Заключения юристов лежали у Apple на столе. Логика была стройная.

Сегодня эта логика рассыпалась. VK теперь в санкционном списке ЕС уже официально, чёрным по белому. Apple же всегда действует по одному принципу: соблюдает законы тех стран, где работает. Раньше американцы кивали на санкции США, а теперь к ним добавились ещё и европейские. При таком раскладе ждать, что Apple передумает и вернёт приложения под их родными именами, попросту наивно. Если коротко, то вернётся ли МАКС в App Store — вопрос теперь почти риторический.

Масштаб проблемы понятен уже сейчас. По словам главы Минцифры, около 20 миллионов пользователей МАКСа лишились доступа к мессенджеру после удаления. Ведомство назвало решение Apple политически мотивированным и пожаловалось в ФАС. Только вот на политику Apple внутри App Store антимонопольщики влияют примерно никак.

Вернутся ли приложения VK под другим названием

Здесь пора вспомнить о банках. Сбербанк, ВТБ, «Альфа», Т-Банк живут без App Store с 2022 года, после первых блокирующих санкций США. И за это время они отточили целую схему выживания, которую наверняка возьмут на вооружение и в VK.

Работает это так. Банк выпускает своё приложение через сторонних разработчиков и под нейтральным названием. То фитнес-трекер, то аудиоплеер, то ещё какая-нибудь безобидная утилита. Т-Банк за пару лет успел побывать и VibroGym App, и Clanstrix, и EasyCatch Sounder. ВТБ выкатывал «Баланс Онлайн» вместо «ВТБ Онлайн», Сбер прятал клиент под именем СБОЛ, а недавно даже под «Семейный онлайн». Apple такие подмены вычисляет и сносит приложение порой меньше чем за сутки. Поэтому банки делают короткие вылазки в магазин снова и снова.

Скорее всего, ровно этот путь ждёт VK и МАКС. Под своими именами в App Store их не пустят. Значит, в ход пойдут маскировка под левые приложения, PWA (это когда сайт превращается в иконку на домашнем экране) и альтернативные магазины вроде RuStore для Android. Владельцам iPhone в этой истории традиционно сложнее всех, ведь свою экосистему Apple стережёт куда плотнее. И если однажды вы решите вообще снести МАКС со своего айфона, лучше заранее понимать, чем это обернётся.

Хотите первыми узнавать, под каким названием МАКС в очередной раз всплывёт в App Store? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие моменты мы ловим первыми.

Как сохранить приложения VK на iPhone

Если МАКС или приложения VK у вас ещё стоят на iPhone, главное правило простое: не удаляйте их. Вернуть удалённое из App Store приложение обратно почти нереально.

Дальше загляните в «Настройки», раздел App Store, и отключите пункт «Сгружать неиспользуемые». Иначе iOS однажды сама выгрузит редкое приложение ради экономии памяти, и восстановить его вы уже не сможете. Заодно в «Экранном времени» стоит запретить удаление приложений, лишним не будет.

Готовьтесь и к бытовым неудобствам. Пуш-уведомления удалённые приложения не присылают, обновлений тоже не будет: разработчику просто негде выкладывать новые версии. Пока сборка запускается, ей можно пользоваться. Но каждое крупное обновление iOS теперь превращается в лотерею. Кстати, если пуши пропали, у нас есть инструкция, как вернуть уведомления в МАКС после удаления.

Есть и запасные варианты. У «ВКонтакте», «Одноклассников» и почты Mail.ru нормально работают веб-версии в браузере. Любую из них можно сохранить как иконку на домашний экран через меню «Поделиться», и получится почти то же приложение. А если МАКС или клиент VK когда-то уже стояли на вашем Apple ID, вернуть их поможет утилита iMazing на компьютере.

И держите руку на пульсе. Санкционные приложения любят внезапно выныривать в App Store под чужими вывесками на день-другой. Кто следит, тот успевает скачать свежую сборку. Если возникнут вопросы или что-то не установится, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем и поможем.

Вывод невесёлый, но честный. Санкции ЕС не выключили VK и МАКС, они лишь официально захлопнули им парадную дверь в App Store. Теперь всё как у банков: маскировка, короткие появления в сторе и жизнь в обход правил Apple. А расплачиваться за это удобством, как обычно, придётся нам с вами.