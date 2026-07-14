Не открываются ссылки t.me на Telegram. Как исправить?

Кирилл Пироженко

Только вы выдохнули после новостей о том, что Телеграм могут разблокировать в России, как ссылки t.me внезапно перестали открываться. Тапаете на адрес канала в браузере, а вместо привычного паблика видите пустую страницу или ошибку. Первая мысль почти у всех одинаковая: опять что-то мудрит Роскомнадзор. Но в этот раз причина совершенно другая, и накрыло из-за нее пользователей по всему миру, а не только в России. Сейчас разберемся, что именно сломалось, и покажу, как за пару секунд оживить любую нерабочую ссылку своими руками.

Привычные всем ссылки на Телеграм формата t.me перестали открываться. Фото.

Привычные всем ссылки на Телеграм формата t.me перестали открываться

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Домен t.me заблокирован: что произошло со ссылками Telegram

Оператор доменной зоны .me взял и заблокировал домен t.me, на котором завязан весь Телеграм. Проблема глобальная, а не какая-то локальная российская история. Из-за этой блокировки в браузерах перестали открываться любые адреса, которые начинаются с https://t.me. Если у вас такие ссылки пока еще работают, радоваться рано: просто в браузере не истек DNS-кэш, и это чисто вопрос времени.

Домен t.me заблокирован: что произошло со ссылками Telegram. При переходе по любой ссылке вы увидите такую ошибку. Фото.

При переходе по любой ссылке вы увидите такую ошибку

Зацепило далеко не только личные переходы по ссылкам. У сайтов, где Телеграм работает как система комментариев, эти комментарии теперь не подгружаются вообще. В список пострадавших попал и известный портал wylsa.com, так что проблема реально массовая. У бизнеса разом отвалились виджеты и кнопки быстрой связи, завязанные на мессенджер, а это уже прямые потери для тех, кто на них зарабатывает.

При этом сам Телеграм продолжает работать как ни в чем не бывало. Все ссылки, которые вы видите непосредственно внутри приложения, кликаются без единой заминки. Ирония в том, что незадолго до этого прошел слух, будто ограничения с Телеграма обещали снять. Вместо долгожданной разблокировки мы получили новую головную боль, пусть и по совсем иной причине. Хотите первыми узнавать о таких сбоях и их разборах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы держим руку на пульсе.

Рабочий адрес для каналов, чатов и постов Telegram

Спешу успокоить: возиться с починкой долго не придется, логика тут простая. Внутри самого приложения Телеграм адреса t.me открываются идеально, потому что мессенджер обрабатывает их по-своему и вообще не зависит от заблокированного домена. А вот когда вы переходите по такой ссылке со стороны, например из браузера, другого мессенджера или заметок, не происходит ровным счетом ничего. Лечится это одним движением: вручную меняем t.me на telegram.me.

Вот вся инструкция по шагам:

Рабочий адрес для каналов, чатов и постов Telegram. Меняем адрес, и всё успешно открывается. Фото.

Меняем адрес, и всё успешно открывается

  1. Скопируйте нерабочую ссылку целиком, вместе с названием канала после слэша.
  2. Найдите в адресе кусок t.me в самом его начале.
  3. Замените t.me на telegram.me, а все остальное оставьте как есть.
  4. Откройте обновленный адрес в браузере, и нужный канал спокойно загрузится.

Фокус работает одинаково хорошо и для каналов, и для чатов, и для отдельных постов. Кстати, если вы держите на телефоне сразу несколько мессенджеров, вам будет полезно почитать, как уживаются МАКС и Телеграм на одном айфоне и что при этом происходит с системой. Не удалось открыть ссылку даже после замены домена? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там быстро подскажут, где именно закралась ошибка.

Почему t.me работает в Telegram и не работает в браузере

Вся разница прячется в том, как именно открывается ссылка. Внутри приложения Телеграм не обращается к домену t.me напрямую, поэтому блокировка на него не влияет вообще никак. Браузер же честно пытается достучаться до t.me, упирается в заблокированный домен и в ответ показывает вам пустоту. Отсюда и вся эта разница в поведении одной и той же ссылки: там, где приложение открывает канал за долю секунды, браузер просто разводит руками.

Почему t.me работает в Telegram и не работает в браузере. Внутри приложения тоже нет никаких проблем. Фото.

Внутри приложения тоже нет никаких проблем

Заменив t.me на telegram.me вы вернете возможность открывать мессенджер прямо в браузере. Получается, что ручная замена домена остается самым надежным вариантом, пока разработчики не докрутят все до ума. А если вас беспокоит куда более глобальный вопрос, отдельно имеет смысл разобраться, когда в России разблокируют Телеграм и чего вообще ждать в ближайшее время.

Кто заблокировал домен t.me

Точной причины пока не назвал никто. Оператором доменной зоны .me выступает компания doMEn, которую власти Черногории когда-то создали специально для администрирования этой зоны. Из-за такого расклада можно осторожно предположить, что блокировка связана с какими-то юридическими терками между оператором и Телеграмом. Официальных подтверждений этому нет, так что держим это в голове лишь как рабочую версию.

Зато одно можно заявить абсолютно точно: вся эта история никак не связана с Роскомнадзором. Сбой носит глобальный характер и ударил по пользователям Телеграма по всему миру, от самой Черногории до США. Так что если вы уже приготовились ругать отечественных регуляторов, в этот раз повод явно не тот, а совпадение по времени вышло просто злым. Тот же портал wylsa.com с отвалившимися комментариями находится далеко за пределами российской юрисдикции, и это лучшее доказательство глобального характера сбоя.

Пока ситуацию не разрулят окончательно, держите этот лайфхак под рукой: увидели нерабочую t.me, спокойно меняете ее на telegram.me и открываете нужный канал. Буквально пара секунд, и вы снова на связи со всеми любимыми пабликами.

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