Не открываются ссылки t.me на Telegram. Как исправить?

Только вы выдохнули после новостей о том, что Телеграм могут разблокировать в России, как ссылки t.me внезапно перестали открываться. Тапаете на адрес канала в браузере, а вместо привычного паблика видите пустую страницу или ошибку. Первая мысль почти у всех одинаковая: опять что-то мудрит Роскомнадзор. Но в этот раз причина совершенно другая, и накрыло из-за нее пользователей по всему миру, а не только в России. Сейчас разберемся, что именно сломалось, и покажу, как за пару секунд оживить любую нерабочую ссылку своими руками.



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Домен t.me заблокирован: что произошло со ссылками Telegram

Оператор доменной зоны .me взял и заблокировал домен t.me, на котором завязан весь Телеграм. Проблема глобальная, а не какая-то локальная российская история. Из-за этой блокировки в браузерах перестали открываться любые адреса, которые начинаются с https://t.me. Если у вас такие ссылки пока еще работают, радоваться рано: просто в браузере не истек DNS-кэш, и это чисто вопрос времени.

Зацепило далеко не только личные переходы по ссылкам. У сайтов, где Телеграм работает как система комментариев, эти комментарии теперь не подгружаются вообще. В список пострадавших попал и известный портал wylsa.com, так что проблема реально массовая. У бизнеса разом отвалились виджеты и кнопки быстрой связи, завязанные на мессенджер, а это уже прямые потери для тех, кто на них зарабатывает.

При этом сам Телеграм продолжает работать как ни в чем не бывало. Все ссылки, которые вы видите непосредственно внутри приложения, кликаются без единой заминки. Ирония в том, что незадолго до этого прошел слух, будто ограничения с Телеграма обещали снять. Вместо долгожданной разблокировки мы получили новую головную боль, пусть и по совсем иной причине. Хотите первыми узнавать о таких сбоях и их разборах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы держим руку на пульсе.

Рабочий адрес для каналов, чатов и постов Telegram

Спешу успокоить: возиться с починкой долго не придется, логика тут простая. Внутри самого приложения Телеграм адреса t.me открываются идеально, потому что мессенджер обрабатывает их по-своему и вообще не зависит от заблокированного домена. А вот когда вы переходите по такой ссылке со стороны, например из браузера, другого мессенджера или заметок, не происходит ровным счетом ничего. Лечится это одним движением: вручную меняем t.me на telegram.me.

Вот вся инструкция по шагам:

Скопируйте нерабочую ссылку целиком, вместе с названием канала после слэша. Найдите в адресе кусок t.me в самом его начале. Замените t.me на telegram.me, а все остальное оставьте как есть. Откройте обновленный адрес в браузере, и нужный канал спокойно загрузится.

Фокус работает одинаково хорошо и для каналов, и для чатов, и для отдельных постов. Кстати, если вы держите на телефоне сразу несколько мессенджеров, вам будет полезно почитать, как уживаются МАКС и Телеграм на одном айфоне и что при этом происходит с системой. Не удалось открыть ссылку даже после замены домена? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там быстро подскажут, где именно закралась ошибка.

Почему t.me работает в Telegram и не работает в браузере

Вся разница прячется в том, как именно открывается ссылка. Внутри приложения Телеграм не обращается к домену t.me напрямую, поэтому блокировка на него не влияет вообще никак. Браузер же честно пытается достучаться до t.me, упирается в заблокированный домен и в ответ показывает вам пустоту. Отсюда и вся эта разница в поведении одной и той же ссылки: там, где приложение открывает канал за долю секунды, браузер просто разводит руками.

Заменив t.me на telegram.me вы вернете возможность открывать мессенджер прямо в браузере. Получается, что ручная замена домена остается самым надежным вариантом, пока разработчики не докрутят все до ума. А если вас беспокоит куда более глобальный вопрос, отдельно имеет смысл разобраться, когда в России разблокируют Телеграм и чего вообще ждать в ближайшее время.

Кто заблокировал домен t.me

Точной причины пока не назвал никто. Оператором доменной зоны .me выступает компания doMEn, которую власти Черногории когда-то создали специально для администрирования этой зоны. Из-за такого расклада можно осторожно предположить, что блокировка связана с какими-то юридическими терками между оператором и Телеграмом. Официальных подтверждений этому нет, так что держим это в голове лишь как рабочую версию.

Зато одно можно заявить абсолютно точно: вся эта история никак не связана с Роскомнадзором. Сбой носит глобальный характер и ударил по пользователям Телеграма по всему миру, от самой Черногории до США. Так что если вы уже приготовились ругать отечественных регуляторов, в этот раз повод явно не тот, а совпадение по времени вышло просто злым. Тот же портал wylsa.com с отвалившимися комментариями находится далеко за пределами российской юрисдикции, и это лучшее доказательство глобального характера сбоя.

Пока ситуацию не разрулят окончательно, держите этот лайфхак под рукой: увидели нерабочую t.me, спокойно меняете ее на telegram.me и открываете нужный канал. Буквально пара секунд, и вы снова на связи со всеми любимыми пабликами.