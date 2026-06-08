Вышла первая бета iOS 27. Как установить ее на свой iPhone

Кирилл Пироженко

Презентация Apple на WWDC 2026 наконец-то завершилась, а значит, все показанные операционные системы и iOS 27 в частности официально вышли. Именно ради этого момента многие зрители ивента Apple и просидели у экрана весь вечер — чтобы первыми пощупать новую iOS 27. И самое приятное: установить ее можете и вы, даже не имея статуса разработчика. Если вы уже подготовили iPhone к установке iOS 27, можете переходить сразу к процессу — нужно лишь выполнить пару нехитрых действий.

Операционка уже доступна для установки разработчикам. Если хочешь, можешь им стать. Фото.

Операционка уже доступна для установки разработчикам. Если хочешь, можешь им стать

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Какие iPhone поддерживают iOS 27

Сразу про установку iOS 27 на iPhone рассказывать не будем, а сначала постараемся вас предостеречь. Первые бета-версии для разработчиков на основной смартфон ставить не стоит — дождитесь хотя бы публичного тестирования. Дело в том, что ранние прошивки полны ошибок, багов и непереведенных пунктов меню, а отдельные приложения на них попросту не запускаются из-за отсутствия оптимизации.

Так что десять раз подумайте перед загрузкой апдейта. А если все-таки решились, обязательно сделайте резервную копию на компьютере, чтобы в случае отката восстановить все данные.

В этом году Apple серьезно всех удивила и не пустила под все смартфоны на чипе A13 Bionic. Это значит, что iOS 27 получат даже iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Если ваш Айфон свежее, ищите его в списке поддерживаемых устройств:

Какие iPhone поддерживают iOS 27. Для легендарного iPhone 12 iOS 27, скорее всего, станет последним обновлением. Фото.

Для легендарного iPhone 12 iOS 27, скорее всего, станет последним обновлением

  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 12;
  • iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 13 mini;
  • iPhone 13;
  • iPhone 13 Pro;
  • iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 14;
  • iPhone 14 Plus;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 16e;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16 Plus;
  • iPhone 16 Pro;
  • iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 17;
  • iPhone Air;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone 17e;
  • iPhone SE 2020;
  • iPhone SE 2022.

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Что нового в iOS 27

Все основные функции iOS 27 Apple уже разложила по полочкам в отдельном материале — здесь же пройдемся по самому заметному.

Главная звезда обновления — полностью переработанная Siri. Apple обещает превратить ее из набора шаблонных команд в настоящую разговорную помощницу, которая понимает контекст и удерживает нить диалога. По слухам, под капотом теперь чужие мощности, но проверять эти разговоры стоит уже на готовой прошивке, а не на ранних утечках.

Дизайн тоже не стоит на месте. Фирменный стиль Liquid Glass, дебютировавший годом ранее, стал аккуратнее: меньше лишней прозрачности, выше читаемость, плавнее анимации. Это как раз тот случай, когда Apple допиливает прошлогоднюю идею, а не выкатывает революцию ради революции.

Отдельно расширили возможности Apple Intelligence и доработали приложение «Камера» с более гибкими настройками. Правда, держите в голове важную оговорку: фирменные ИИ-функции по-прежнему требуют как минимум iPhone 15 Pro. На более старых моделях iOS 27 встанет, но без умных фишек.

Год выдался спокойнее обычного. После проблемного запуска iOS 26 с вылетами и жором батареи Apple сделала ставку на стабильность и производительность. Так что для владельцев старых iPhone это потенциально приятный апдейт — без переизобретения интерфейса, зато с упором на скорость работы.

Как обновить iPhone на iOS 27

Нашли свой девайс в списке выше? Замечательно. Теперь можно переходить непосредственно к установке iOS 27 на iPhone:

  1. Перейдите по этой ссылке на портал для разработчиков Apple;
    2. Как обновить iPhone на iOS 27. Примите лицензионное соглашение при входе. Фото.

    Примите лицензионное соглашение при входе

  2. Авторизуйтесь под своим аккаунтом Apple;
  3. Примите лицензионное соглашение и дождитесь, пока загрузится страница «Tools and resources»;
  4. Перейдите в настройки iPhone и выберите раздел «Основные»;
    5. Как обновить iPhone на iOS 27. Выберите из списка iOS 27 и дождитесь, пока смартфон ее обнаружит. Фото.

    Выберите из списка iOS 27 и дождитесь, пока смартфон ее обнаружит

  5. Коснитесь пункта «Обновление ПО» и перейдите в «Бета-обновления»;
  6. Поставьте галочку на «iOS 27 Developer Beta» и вернитесь на шаг назад;
  7. Дождитесь, пока смартфон обнаружит обновление, и установите его как обычную прошивку.

Вся процедура занимает несколько минут, не считая времени на саму загрузку. Скачивается прошивка по воздуху, кабель и компьютер не нужны. Главное — стабильный Wi-Fi и заряд хотя бы наполовину, иначе установка не начнется.

Если в «Бета-обновлениях» нужного пункта нет, перезагрузите iPhone и проверьте, что вы вошли под тем же Apple ID, под которым принимали соглашение на сайте. Иногда список подтягивается с небольшой задержкой.

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Стоит ли устанавливать бета-версию iOS 27

Еще раз вас предостерегу: на данный момент iOS 27 существует лишь в виде бета-версии для разработчиков и предназначена для тестирования и поиска ошибок. Ставить ее на основное устройство точно не стоит — иначе рискуете столкнуться с жором аккумулятора и кучей других багов, которые не сможете решить самостоятельно.

Идеальный сценарий — найти второй, запасной iPhone и обкатать новинку на нем. Если такого нет, у вас есть два разумных варианта. Первый — дождаться публичной бета-версии, которая обычно выходит в июле и работает заметно стабильнее. Второй — потерпеть до осени и поставить уже финальную сборку, которую Apple выпустит вместе с новыми iPhone.

Так что взвесьте все за и против и только потом принимайте решение об установке iOS 27. Любопытство — это здорово, но рабочий смартфон важнее.

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