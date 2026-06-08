Вышла первая бета iOS 27. Как установить ее на свой iPhone

Презентация Apple на WWDC 2026 наконец-то завершилась, а значит, все показанные операционные системы и iOS 27 в частности официально вышли. Именно ради этого момента многие зрители ивента Apple и просидели у экрана весь вечер — чтобы первыми пощупать новую iOS 27. И самое приятное: установить ее можете и вы, даже не имея статуса разработчика. Если вы уже подготовили iPhone к установке iOS 27, можете переходить сразу к процессу — нужно лишь выполнить пару нехитрых действий.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие iPhone поддерживают iOS 27

Сразу про установку iOS 27 на iPhone рассказывать не будем, а сначала постараемся вас предостеречь. Первые бета-версии для разработчиков на основной смартфон ставить не стоит — дождитесь хотя бы публичного тестирования. Дело в том, что ранние прошивки полны ошибок, багов и непереведенных пунктов меню, а отдельные приложения на них попросту не запускаются из-за отсутствия оптимизации.

Так что десять раз подумайте перед загрузкой апдейта. А если все-таки решились, обязательно сделайте резервную копию на компьютере, чтобы в случае отката восстановить все данные.

В этом году Apple серьезно всех удивила и не пустила под все смартфоны на чипе A13 Bionic. Это значит, что iOS 27 получат даже iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Если ваш Айфон свежее, ищите его в списке поддерживаемых устройств:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12 mini;

iPhone 12;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13 mini;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 17;

iPhone Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 17e;

iPhone SE 2020;

iPhone SE 2022.

Хотите следить за новостями iOS 27 и не пропускать инструкции? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. А если МАКС у вас еще не стоит, у нас есть инструкция, как установить его без App Store.

Что нового в iOS 27

Все основные функции iOS 27 Apple уже разложила по полочкам в отдельном материале — здесь же пройдемся по самому заметному.

Главная звезда обновления — полностью переработанная Siri. Apple обещает превратить ее из набора шаблонных команд в настоящую разговорную помощницу, которая понимает контекст и удерживает нить диалога. По слухам, под капотом теперь чужие мощности, но проверять эти разговоры стоит уже на готовой прошивке, а не на ранних утечках.

Дизайн тоже не стоит на месте. Фирменный стиль Liquid Glass, дебютировавший годом ранее, стал аккуратнее: меньше лишней прозрачности, выше читаемость, плавнее анимации. Это как раз тот случай, когда Apple допиливает прошлогоднюю идею, а не выкатывает революцию ради революции.

Отдельно расширили возможности Apple Intelligence и доработали приложение «Камера» с более гибкими настройками. Правда, держите в голове важную оговорку: фирменные ИИ-функции по-прежнему требуют как минимум iPhone 15 Pro. На более старых моделях iOS 27 встанет, но без умных фишек.

Год выдался спокойнее обычного. После проблемного запуска iOS 26 с вылетами и жором батареи Apple сделала ставку на стабильность и производительность. Так что для владельцев старых iPhone это потенциально приятный апдейт — без переизобретения интерфейса, зато с упором на скорость работы.

Как обновить iPhone на iOS 27

Нашли свой девайс в списке выше? Замечательно. Теперь можно переходить непосредственно к установке iOS 27 на iPhone:

Перейдите по этой ссылке на портал для разработчиков Apple; Авторизуйтесь под своим аккаунтом Apple; Примите лицензионное соглашение и дождитесь, пока загрузится страница «Tools and resources»; Перейдите в настройки iPhone и выберите раздел «Основные»; Коснитесь пункта «Обновление ПО» и перейдите в «Бета-обновления»; Поставьте галочку на «iOS 27 Developer Beta» и вернитесь на шаг назад; Дождитесь, пока смартфон обнаружит обновление, и установите его как обычную прошивку.

Вся процедура занимает несколько минут, не считая времени на саму загрузку. Скачивается прошивка по воздуху, кабель и компьютер не нужны. Главное — стабильный Wi-Fi и заряд хотя бы наполовину, иначе установка не начнется.

Если в «Бета-обновлениях» нужного пункта нет, перезагрузите iPhone и проверьте, что вы вошли под тем же Apple ID, под которым принимали соглашение на сайте. Иногда список подтягивается с небольшой задержкой.

Не смогли найти нужный пункт или с установкой возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

Стоит ли устанавливать бета-версию iOS 27

Еще раз вас предостерегу: на данный момент iOS 27 существует лишь в виде бета-версии для разработчиков и предназначена для тестирования и поиска ошибок. Ставить ее на основное устройство точно не стоит — иначе рискуете столкнуться с жором аккумулятора и кучей других багов, которые не сможете решить самостоятельно.

Идеальный сценарий — найти второй, запасной iPhone и обкатать новинку на нем. Если такого нет, у вас есть два разумных варианта. Первый — дождаться публичной бета-версии, которая обычно выходит в июле и работает заметно стабильнее. Второй — потерпеть до осени и поставить уже финальную сборку, которую Apple выпустит вместе с новыми iPhone.

Так что взвесьте все за и против и только потом принимайте решение об установке iOS 27. Любопытство — это здорово, но рабочий смартфон важнее.