Я купил и проверил 10 самых популярных товаров с Алиэкспресс: реальная статистика заказов

Не буду лукавить: у нас, как у партнёров AliExpress, есть доступ к статистике заказов читателей. Мы видим, что люди реально покупают, а что просто смотрят, но при этом листают дальше. Эта подборка построена именно на реальных цифрах: тут мы собрали 10 товаров, которые наши читатели заказывали чаще всего за последние три месяца. А, чтобы не быть голословным, я купил каждую из этих вещей, проверил на себе и своей семье, и сейчас расскажу, что из этого действительно стоит внимания.



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Одна зарядка на 65 Вт для iPhone, iPad и MacBook

Раньше у меня в обиходе было три блока питания: для iPhone, для iPad и для MacBook Air 15″. Потом я купил компактную GaN-зарядку UGREEN Nexode Air на 65 Вт — и два лишних адаптера уехали в ящик. Его размер чуть больше спичечного коробка, а мощности хватает, чтобы заряжать MacBook Air на максимальной скорости. То же самое с Айфоном и Айпадом — спасибо поддержке PD 3.0 и QC 4.0.

Технология GaN (нитрид галлия) — реальная причина, почему зарядка такая маленькая и при этом не греется как утюг. В поездку беру только её и один кабель, сумка стала заметно легче. По нашей партнёрской статистике читатели заказали эту штуку 16 раз за последние три месяца, и я их понимаю: у оригинального Apple-адаптера на 67 Вт и габариты больше, и цена в несколько раз выше. Даже несмотря на один единственный USB-C.

Цена: 1850 рублей

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Xiaomi Mijia 2: ручной пылесос для стола и машины

Полноразмерный пылесос доставать из-за пары крошек на столе — как бить из пушки по воробьям. Можно, но зачем? Ручной пылесос Xiaomi Mijia 2 занимает примерно столько же места, сколько термос, и живёт у меня на полке рядом с рабочим столом. Моя дочь регулярно крошит то хлебом, то печеньями, а жена ругается. Тогда я достаю эту штуку и за минуту всё убираю. Ну или заставляю виновницу. А что такого? Пусть привыкает. Благо мощности тут с избытком — целых 24 кПа, для мелкого мусора и даже ковров более чем достаточно, а заряда хватает до 60 минут.

Внутри циклонный контейнер, который не теряет тягу при заполнении, а фильтр моется просто под водой из-под крана. Это удобно. Значит, можно не покупать расходники, а просто сполоснуть. Помимо дома, я использую этот пылик еще и в машине — там он тоже отлично справляется: сиденья, щели между подушками, коврики. Короче, норм.

Цена: 5559 рублей

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Держатель смартфона для самолёта — крепится на откидной столик

Кто хоть раз смотрел фильм на iPhone в самолёте, подпирая его стаканчиком или паспортом, знает мою боль. Поэтому я и заказал этот держатель для смартфона. Он цепляется за откидной столик или за спинку переднего кресла, и телефон висит ровно на уровне глаз. Весит почти ничего, складывается плоско, помещается в карман джинсов или рюкзака. Поэтому точно не помешает.

Конструкция у него, кстати, тоже очень простая: складной зажим с силиконовыми вставками, чтобы не царапать ни телефон, ни столик. Угол регулируется, есть вращение, подходит для iPhone любого размера, хоть Pro Max. По нашей партнёрской статистике читатели заказали эту штуку 28 раз за последние три месяца. Это вообще абсолютный лидер подборки. За две сотки это даже не покупка, а расходник, который лежит в рюкзаке до следующего рейса.

Цена: 250 рублей

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UGREEN: кабель USB-C с дисплеем, который показывает мощность зарядки

До покупки кабеля UGREEN с дисплеем я понятия не имел, на какой мощности реально заряжается мой MacBook Air 15″. Пишут «быстрая зарядка», а сколько это в ваттах? Встроенный LED-экранчик на коннекторе показывает мощность, ток и напряжение, переключаясь каждые 3 секунды. Подключаешь — и сразу видишь: 62 Вт, всё нормально. Или 15 Вт — значит, что-то пошло не так.

Кабель поддерживает протокол PD 3.1 с мощностью до 240 Вт — хватит даже для MacBook Pro 16″. Встроенный чип E-Marker держит стабильную работу на высоких нагрузках, скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Оплётка нейлоновая, разъёмы усиленные. Пользуюсь с января, ни единого нарекания. Признаюсь, не ожидал, что буду так часто поглядывать на этот экранчик — затягивает.

Цена: 950 рублей

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UGREEN ClipBuds: наушники с клипсой для тех, кому вкладыши давят

Не все уши одинаковы — и это не шутка. Вкладыши типа AirPods у некоторых людей просто вываливаются или давят. UGREEN ClipBuds крепятся клипсой на ушную раковину, не давят на слуховой канал и не выпадают при беге. Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов недавно купил себе Huawei Freeclip 2, а меня задавила жаба, и я взял вот такие уши подешевле. Оказалось, что они вообще не хуже.

Подключаются по Bluetooth 6.0, есть четыре микрофона с шумоподавлением. Нет, шумодав не активный, а просто ENC — который работает только во время звонков, но функционирует отлично. Вообще без претензий. Кейс тянет суммарно до 30 часов автономности. Да и звучат наушники для своего формата вполне достойно: голос и подкасты отрабатывают на ура, басы не оглушают. Не замена AirPods, конечно, но они и не пытаются ими быть — за 1300 рублей это крепкий рабочий вариант для спорта и прогулок.

Цена: 1300 рублей

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Компактный повербанк MOVESPEED P20 для зарядки Айфона

Повербанки бывают двух типов: здоровый кирпич, который берёшь в поездку, и компактный, который реально носишь каждый день. MOVESPEED P20 — второй тип. Ёмкость 20 000 мАч, но корпус тонкий за счёт полутвердотельных аккумуляторов нового поколения с повышенной плотностью энергии. Влезает в карман куртки, а не только в рюкзак.

На борту быстрая зарядка до 35 Вт с поддержкой PD 3.0, PPS и QC 3.0, встроенный кабель USB-C длиной 30 см — лишние провода таскать не придётся. Индикатор заряда цифровой, показывает проценты, а не четыре точки, по которым ничего не понятно. Если много перемещаетесь по городу и не хотите зависеть от розеток, такой повербанк окупится за первую же неделю.

Цена: 1344 рубля

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Многоразовые ремни-стяжки для кабелей и не только

Раньше у меня в ящике стола лежала каша из кабелей: USB-C, зарядки от часов, HDMI — всё вперемешку. Потом я взял набор многоразовых ремней-стяжек и за полчаса навёл порядок. Каждый кабель скручен, перетянут — и больше не путается с соседями. Липучка на застёжке держит крепко, но расстёгивается одним движением. Металлический люверс на конце — можно повесить смотанный кабель прямо на крючок.

Размеры от S до 3XL — подходят и для тонкого USB-шнура, и для садового шланга. Материал прочный, не теряет сцепление даже после сотни циклов. По нашей партнёрской статистике читатели заказали эти ремни 7 раз за последние три месяца, и я понимаю почему: стоят копейки, а ящик с проводами перестаёт выглядеть как место преступления.

Цена: 300 рублей

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Титановое кольцо-брелок для ключей — замена хлипким колечкам

Стандартные стальные колечки для ключей — вечная история: ломаешь ноготь, пока пытаешься разжать витки, а через полгода они ещё и ржавеют. Титановое кольцо-брелок снимает обе проблемы. Титан не ржавеет, не магнитится и весит практически ничего, а конструкция с пряжкой позволяет снять и надеть ключ от Camry без мучений.

Выглядит аккуратно, не царапает карман, не цепляется за подкладку. Диаметр подходит для стандартных ключей, а если нужно повесить что-то покрупнее — есть версии побольше. Вещь за 270 рублей, которая просто работает годами. У меня висит на ключах с прошлой осени, выглядит как новое.

Цена: 270 рублей

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Картридер для SD и microSD за цену чашки кофе

У каждого владельца видеорегистратора или экшн-камеры рано или поздно возникает ситуация: нужно скинуть файлы с карты памяти, а переходника нет. Компактный картридер за 90 рублей — штука, которая лежит в ящике стола и достаётся раз в месяц, но каждый раз радует, что она есть. Читает SD и microSD, подключается по USB-A. Перед покупкой обратите внимание: есть версия USB 2.0 и версия USB 3.0.

Никаких драйверов — воткнул в Mac или PC, карта тут же видна в системе как обычная флешка. Корпус компактный, размером примерно с флешку. Скорость для бытовых задач нормальная: фото перекинуть, видео с регистратора слить. Не профессиональный инструмент, но за 90 рублей — дежурный картридер, который не жалко потерять.

Цена: 90 рублей

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Прозрачная двусторонняя нано-лента для крепления без сверления

Повесил полгода назад дозатор мыла в ванной на прозрачную двустороннюю нано-ленту — и каждое утро жду, когда он грохнется. Спойлер: до сих пор висит. Лента прозрачная, не оставляет следов на плитке и стекле, моется водой и клеится заново. Звучит как магия, но работает на вполне понятной физике — микроприсоски на поверхности геля.

Сначала я закрепил мелочь на столе, а потом пошло-поехало: провод приклеил, удлинитель пристроил, пульт от кондиционера посадил на стену, на кухне рамку повесил. Раньше каждый раз доставал дрель — теперь отрезаю кусочек ленты. Выдерживает до нескольких килограммов в зависимости от площади контакта. По нашей партнёрской статистике читатели заказали эту ленту 7 раз за последние три месяца — и за 88 рублей рулон я не удивлён.

Цена: 88 рублей

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