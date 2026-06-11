Что нового в iOS 27: 30 функций, которые меняют привычный Айфон

Apple выпустила первую бета-версию iOS 27 для разработчиков, и в ней уже нашлось больше тридцати изменений: от переработанного экрана блокировки до новой умной Siri. Сборка ранняя, поэтому часть функций ещё не работает или выглядит сырой, но куда движется система, в целом уже ясно. Хорошая новость: iOS 27 можно установить уже сейчас, не дожидаясь осени.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Собрали всё самое интересное и разложили по разделам. Если в двух словах: визуально система стала «стекляннее», Siri превращается в полноценного чат-бота, а в приложении Фото появились инструменты редактирования на базе нейросетей.

Какие настройки экрана блокировки появились на iPhone

Экран блокировки получил несколько мелких, но заметных настроек. Часы теперь можно сделать совсем маленькими: зажимаете свободное место, жмёте на новую двойную иконку и выделяете часы. После этого они уезжают в отдельную строку вместе с датой и освобождают обои.

Ещё одно удобство: музыкальный плеер можно убрать с экрана прямо во время воспроизведения, достаточно свайпнуть влево. Добавили и новые обои с эффектом глубины и цветом, который меняется со временем.

Уведомления, как и обещал инсайдер Марк Гурман, теперь выезжают из левого края экрана. На деле разница со старой анимацией почти незаметна и на повседневное использование никак не влияет.

Виджеты на весь экран на Айфоне: как работают

Главное визуальное изменение касается оформления: все иконки штатных приложений стали «стеклянными». Это продолжение стиля, который Apple обкатывает в последних версиях системы.

Появилась и практичная новинка: виджеты можно растянуть на весь экран айфона. Пока это работает только со встроенными приложениями, но потенциал большой, ведь один такой виджет способен заменить целый рабочий стол.

Остальные доработки мелкие, но приятные:

режим энергосбережения ускорили , система меньше тормозит, хотя экран всё равно принудительно уходит на 60 Гц

, система меньше тормозит, хотя экран всё равно принудительно уходит на 60 Гц убрали раздражающие блики на иконках при движении айфона

при редактировании рабочего стола иконки становятся ещё крупнее, если отключить подписи под ними

сменилась иконка кнопки настройки домашнего экрана

Раз уж речь зашла про автономность: мы уже проверили, как iPhone держит заряд на свежей бете, и собрали первые замеры.

Какие параметры появились в настройках iPhone

В настройках появилась мелочь, которой не хватало годами: отдельная громкость для системных звуков, рингтона и будильника. Теперь можно сделать тихие уведомления, но громкий будильник, раньше всё регулировалось одним ползунком.

Раздел Siri и Apple Intelligence переименовали просто в Siri. Внутри можно встать в очередь на доступ к новой SiriAI, но опция открывается только после переключения интерфейса и Siri на английский. Заодно переделали раздел настроек AirPods и добавили на главный экран настроек плашку об индексации приложений, она исчезнет, когда оптимизация завершится.

Не нашли нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Новые функции приложения Фото на iPhone

Самые заметные изменения ждут в приложении Фото. Здесь появились два новых инструмента редактирования на базе ИИ:

«Расширить» дорисовывает кадр вокруг снимка

«Обрезать» меняет ракурс и кадрирует изображение

Важный момент: для этих инструментов не нужно включать Apple Intelligence. Заодно прокачали «Ластик» для удаления объектов, артефактов теперь почти не остаётся.

Ещё пара по-настоящему полезных вещей. Общие фотоальбомы теперь можно делать временными: задаёте дату, после которой альбом удаляется сам. Удобно для отпуска и разовых событий. А из любого видео можно сохранить отдельный кадр как фотографию, больше не нужно ставить ролик на паузу и ловить скриншот.

Любите копаться в обработке фото? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем подобные фишки постоянно.

Новая Siri AI на iPhone: что умеет

Самое крупное изменение касается Siri. Голосового ассистента переместили в Dynamic Island («островок» в верхней части экрана), где он превращается в светящуюся анимацию. Но дело не во внешности.

По данным беты, новая умная Siri работает на базе Gemini от Google. Из-за этого она заметно поумнела и больше не отправляет искать ответы в интернете, теперь это полноценный чат-бот. Для общения с ней сделали отдельное приложение Siri AI с плавным переходом: тянете за нижнюю часть ответа, и интерфейс перекидывает вас в приложение.

Шаг серьёзный: Apple фактически встраивает чужую языковую модель в собственного ассистента. Мы подробно разобрали, что умеет новая Siri и заработает ли она на русском. Насколько стабильно всё это в финальной версии и доберётся ли до России, пока вопрос открытый.

Новые возможности FaceTime на iPhone

Несколько изменений касаются связи. Apple добавила возможность использовать один номер сразу на двух iPhone с переключением между устройствами, правда, в первой бете этой опции пока нет. FaceTime научился показывать сразу две камеры: во время звонка можно одновременно транслировать фронтальную и основную.

Ускорили и AirDrop с AirPlay: айфон быстрее находит соседние устройства, файлы передаются быстрее, а запуск AirPlay на HomePod и Apple TV стал шустрее.

Приложения Apple, которые получили новые функции в iOS 27

Остальные изменения разбросаны по системным приложениям. Если любите такие точечные доработки, посмотрите заодно, какие 6 новых функций появились в «Напоминаниях» в прошлой версии системы.

в Safari меню закладок, истории и остального теперь на первом экране браузера, отдельное меню больше не нужно

в Сообщениях появился отдельный инструмент для рисунков и рукописных сообщений

Заметки получили поддержку Markdown , разметку можно копировать и вставлять

, разметку можно копировать и вставлять скопированный текст теперь показывается над клавиатурой

обновился интерфейс Погоды, Камеры и Центра управления, ускорились анимации

Если только начинаете знакомиться с бета-версиями, гляньте ещё 8 полезных функций iPhone, которые стоит опробовать после установки.

Стоит ли устанавливать бету iOS 27 на iPhone

Перед нами первая бета для разработчиков, а не финальный релиз и даже не публичная версия. Часть функций пока не работает, банковские приложения вылетают, интерфейс местами выглядит сырым, а ключевые новинки вроде новой Siri и единого номера на два iPhone в первой сборке либо отсутствуют, либо доступны не всем. Ставить такое на основной айфон не стоит: слишком высок риск нестабильной работы и проблем с приложениями.

Если же вам интересно следить за развитием системы и под рукой есть запасное устройство, изменения и правда любопытные. Остальным разумнее подождать публичную бету или стабильный релиз, когда функции доработают и станет ясно, что из этого реально доедет до России.