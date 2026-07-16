Что делать, если разбился экран iPhone

Экран смартфона держится ровно до того момента, пока телефон не решит проверить на прочность плитку у вас в коридоре. Одна секунда, глухой стук, короткая пауза, и вы уже прикидываете в уме, во сколько обойдётся новый дисплей и где его вообще менять. Если вы ещё не знаете, как вернуть уведомления МАКС на экран iPhone, об этом у нас есть отдельная инструкция, а пока разберёмся, что делать, если сам экран перестал работать. Заодно покажем, как не платить за разбитый экран целиком из своего кармана.



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Сколько стоит замена экрана iPhone в 2026 году

Смартфон давно перестал быть просто звонилкой. Это и банк, и рабочая почта, и документы, и фотографии детей, и пропуск на работу, и навигатор, и подтверждение оплаты на кассе. Когда трескается экран, из строя выходит не кусок стекла, а половина повседневных дел разом.

Самое противное тут даже не трещины. Самое противное это внезапность. Вы не планировали сегодня ремонт, не выбирали сервис заранее и не закладывали замену дисплея в бюджет на этот месяц. А падает телефон, как назло, в самый неудачный момент: перед поездкой, в начале рабочего дня или в последних числах месяца, когда каждая тысяча на счету.

Сценарии при этом до обидного однотипные. Телефон лежал на краю стола, мимо прошёл кот и устроил незапланированную проверку гравитации. Ребёнок взял посмотреть мультик и уронил аппарат на кафель. Достали смартфон у машины, он выскользнул из пальцев. Сняли чехол на минуту, и именно в эту минуту всё и случилось.

Дальше начинается неприятная арифметика. Сколько стоит экран, где чинить, поставят оригинальную деталь или что-то отдалённо похожее, сколько ждать. Для владельца iPhone Pro или другого флагмана сумма выходит особенно бодрящая: замена дисплея на топовых моделях легко уходит в десятки тысяч рублей. Например, для iPhone 16 Pro Max это 48 тысяч рублей. Подобные истории про ремонт и цены мы разбираем постоянно, так что подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе.

Страховка экрана смартфона: как она работает

«Защита экрана» это не очередное защитное стекло и не обещание, что телефон теперь можно ронять без последствий. Это понятный страховой сценарий на случай, когда дисплей всё-таки разбился.

Логика простая. Вы оформляете защиту заранее, пока экран целый. Если потом он треснет, основную часть ремонта берёт на себя страховая компания, а вы доплачиваете только франшизу. По условиям продукта это 20% от стоимости ремонта, оставшиеся 80% покрывает страховая.

Чувствуете разницу? Без защиты сценарий выглядит так: экран разбился, паника, лихорадочный поиск сервиса, полная сумма ремонта из своего кошелька. С защитой маршрут заметно спокойнее: экран разбился, вы звоните по короткому номеру, едете в рекомендованный сервис, заполняете заявление и платите лишь часть стоимости.

Чехол при этом никто не отменял, защитное стекло тоже лишним не будет. Но ни то ни другое не даёт стопроцентной гарантии, что дисплей переживёт встречу с кафелем. «Защита экрана» работает не вместо аксессуаров, а как подстраховка поверх них. У нас, к слову, есть и канал в МАКС с такими же разборами, заглядывайте.

Как оформить страховку экрана на смартфон

Оформление занимает несколько минут и проходит прямо в приложении. Никуда ехать и собирать справки заранее не нужно.

Порядок подключения максимально простой:

скачать приложение «Защита экрана»;

ввести адрес электронной почты;

пройти проверку экрана смартфона прямо в приложении;

прямо в приложении; заполнить данные для оформления защиты;

оплатить защиту.

Скачать приложение Защита экрана

Если экран уже повреждён, порядок действий такой:

позвонить по номеру 900 ;

; обратиться в предложенный или удобный вам сервисный центр (в Москве рекомендуем Я.Сервис);

заполнить заявление;

оплатить франшизу, те самые 20% от стоимости ремонта.

Остальные 80% берёт на себя страховая компания по условиям продукта. То есть вместо непредвиденного крупного расхода вы получаете понятный порядок действий и заранее известную долю, которую придётся доплатить. Это сильно отличается от ситуации, когда сумму ремонта вам впервые называют уже в сервисе, а отказаться поздно.

Один момент, который пролистывать не стоит. Перед подключением обязательно прочитайте условия: какие повреждения покрываются, какие есть ограничения и сроки обращения, как организован ремонт и какого размера франшиза. Если что-то окажется непонятным, пишите в наш чат в Telegram, там подскажут.

Кому выгодно оформить защиту экрана смартфона

Защита экрана выручает прежде всего тех, у кого дома есть дети и животные, кафель на кухне и в коридоре, плотный график и телефон, который весь день кочует из руки в карман и обратно. Если коротко, почти каждого из нас.

Особенно тема актуальна для дорогих смартфонов. Чем выше класс аппарата, тем больнее бьёт по бюджету замена дисплея и тем заметнее экономия, когда основную сумму закрывает страховая. Для владельца свежего iPhone это вполне ощутимая разница, ведь оригинальный дисплей на флагмане стоит как неплохой смартфон средней руки.

По сути, вы заранее закрываете вопрос, который обычно всплывает уже после падения, когда выбирать особо не из чего и приходится соглашаться на любые цены. Проверить, доступна ли защита для вашей модели и сколько она стоит, можно прямо в приложении. Остались вопросы по теме? Заходите в наш чат в МАКС, разберёмся вместе.

Смартфон разбивается за секунду, а платить за это потом приходится как за небольшой отпуск. Подготовиться к такому повороту реально заранее, и обходится это куда дешевле полного ремонта. Если телефон для вас рабочий инструмент, а не просто игрушка, такая страховка лишней точно не будет.

Проверить условия и скачать приложение «Защита экрана» можно по ссылке.

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