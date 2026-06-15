Что внутри твоего iPhone: где посмотреть начинку всех смартфонов Apple с 2007 года

Энтузиасты из проекта The Data Drop запустили интерактивный сайт Inside Every iPhone, где наглядно показано, как менялась начинка iPhone с 2007 по 2025 год. Это не реклама и не новый сервис, а познавательный проект для тех, кому интересно, из каких деталей и чьих чипов собирали айфоны разных лет. Недавно мы разбирались, сколько ваш iPhone будет получать обновления и патчи безопасности, а теперь самое время заглянуть, что у него внутри.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Из чего состоит iPhone: процессоры, камеры и модемы по годам

Проект собирает в одном месте данные о ключевых компонентах смартфонов Apple. Сайт показывает процессоры, модемы, камеры и дисплеи, а также чипы сторонних производителей, которые ставили в разные годы. Получается разложенная по полочкам история «железа» всей линейки.

Посмотреть начинку iPhone

Например, по камерам заметно давнее сотрудничество с Sony, по дисплеям видно участие Samsung и LG, а по модемам прослеживается долгий путь от Qualcomm и Intel к собственному чипу Apple. Раньше такие данные приходилось вылавливать по форумам и обзорам разборок, теперь всё лежит в одном окне.

Ценность тут не в отдельных цифрах, а в том, что всю эволюцию видно одним потоком. Вам не нужно собирать спецификации по десяткам страниц: достаточно листать готовый таймлайн и сравнивать поколения между собой. Особенно показательна логика «всё своё», и ту же самую философию легко заметить в свежей прошивке, если открыть подборку 30 новых функций iOS 27.

Какие iPhone можно сравнить по компонентам

Авторы включили не все смартфоны подряд, а сделали разумную выборку. Интерактив охватывает каждую ключевую модель за год, плюс устройства, которые заметно меняли начинку линейки.

Отдельно отмечены аппараты, ставшие точками поворота:

iPhone SE: компактная модель на актуальном по тем временам железе

iPhone 12 mini: попытка собрать маленький, но полноценный флагман

iPhone 15 Pro Max: одна из самых насыщенных по компонентам моделей

Часть сопоставимых версий авторы намеренно пропустили, чтобы не перегружать визуал. Подход честный: вместо свалки из всех вариантов вы видите только то, что реально двигало линейку вперёд. Хотите узнать про начинку iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем подобные находки регулярно.

Как менялись процессоры и чипы в iPhone

Сайт сделан в формате длинного таймлайна с прокруткой. Можно пролистать 19 лет развития iPhone и проследить, как Apple постепенно отказывалась от чужих решений в пользу собственных.

Это и есть главный сюжет проекта. На примере конкретных деталей видно, как компания год за годом замещала сторонние чипы своими: сначала перешла на собственные процессоры A-серии, затем взялась за модемы и беспроводные модули. Каждый такой шаг на таймлайне выглядит как отдельная зарубка в истории линейки, и по ним удобно отслеживать, где Apple ускоряла переход, а где брала паузу.

Визуально всё подано аккуратно: компоненты подсвечены по категориям, поэтому даже без глубоких знаний легко понять, что и когда поменялось внутри корпуса.

Кстати, если у вас как раз сейчас не подключаются устройства к модему, у нас есть отдельный лайфхак с рабочим решением. Так что про модемы iPhone мы знаем не только из таких таймлайнов.

Компоненты разных iPhone: для кого сделан сайт

На повседневное использование iPhone сайт никак не влияет. Это познавательный проект для энтузиастов, которым интересна «начинка», история техники и инженерные решения Apple. По сути это интерактивный музей компонентов, в который интересно заглядывать время от времени.

Кому точно понравится:

тем, кто любит разбираться в железе и сравнивать поколения

тем, кто выбирает между новой и старой моделью и хочет понять разницу в компонентах

тем, кто следит за переходом Apple на собственные чипы

А если телефон нужен только для звонков, съёмки и мессенджеров, особой пользы проект не даст: это развлечение для увлечённых, а не инструмент выбора. Не нашли ответ на свой вопрос или хотите обсудить начинку iPhone? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам обязательно помогут.