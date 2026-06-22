Я купил поддельный iPhone Air на WB за 5к рублей. Не понимаю, зачем нужен оригинал

Я не удержался и заказал на Wildberries очередную копию, которая старательно косит под новинку Apple. На этот раз я взял подделку под iPhone Air — самый тонкий айфон в истории. Китайцы недолго думали с названием и выпустили свою версию под именем i17 Air. На фото в карточке устройство и правда напоминало оригинал, но стоило открыть характеристики, как захотелось протереть глаза. Недавно я разбирал копию iPhone 17 Pro Max за пять тысяч рублей, теперь дошла очередь до Air.



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Продавец обещал мне буквально все и сразу. По описанию это флагман, который ничем не уступает настоящему iPhone Air, а кое в чем даже превосходит его. Звучало красиво ровно до того момента, пока я не начал складывать цифры в голове.

Что обещала карточка i17 Air на Wildberries

Если верить продавцу, я покупал почти полноценный айфон. В описании товара устройство выглядело как настоящий флагман без единого изъяна. Похожим путем не так давно пошел Honor, выпустив новый клон смартфона Apple. Вот какой набор мне обещали в характеристиках:

Система Android 14 SIM-карта только eSIM Память 512 ГБ, без карты памяти Оперативная память 12 ГБ Экран OLED, 6,8″, 2736×1260, 120 Гц Камеры 48 Мп + 48 Мп основные, 18 Мп фронтальная Аккумулятор 6000 мА*ч, до 100 ч ожидания, 27 ч видео Связь 2G, 3G, 4G LTE, 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth Навигация GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC Корпус IP64, гарантия 1 год Разъем USB Type-C Допы Siri, кнопка действия, Dolby Vision, MagSafe, пространственное аудио Комплект iPhone Air, кабель USB-C, документация

На бумаге все выглядело мощно: фирменный чип Apple, титановый корпус, продвинутая система с искусственным интеллектом. Проблема в том, что половина строчек противоречит сама себе, а вторая половина просто не может стоять в копии за несколько тысяч рублей.

Чем мой поддельный iPhone Air отличается от настоящего

Самое смешное даже не в том, что характеристики завышены. Смешно, что карточка спорит сама с собой. В описании товара мне обещали iOS, чип A19 Pro и Apple Intelligence. А чуть ниже, в списке характеристик, черным по белому стояло другое: операционная система Android 14. То есть на одной странице продавец сначала продавал мне айфон, а потом сам же признавался, что это андроид. Доходит до абсурда: ZTE и вовсе успели сделать копию iPhone 17 Air еще до выхода оригинала.

И таких нестыковок целый список. В описании одна основная камера на 48 Мп, в характеристиках их уже две по 48 Мп. По автономности в описании заявлено до 36 часов видео, в таблице честнее — всего 27 часов. Про Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 в спецификации нет ни слова, там просто Wi-Fi и Bluetooth без всяких версий.

Отдельный аттракцион — блок дополнительных опций. Тут мне обещали и Siri, и кнопку действия, и Dolby Vision, и MagSafe, и пространственное аудио. Все это фирменные технологии Apple, которых на Android-смартфоне за пару тысяч рублей быть не может. А строчка iPhone Air в комплектации лишь подтверждает: продавец сам путается, что именно продает.

Теперь по сути. Поставить настоящую iOS на стороннее железо невозможно в принципе. Apple намертво привязывает систему к своим процессорам, и обойти это китайский завод не сможет. На своем экземпляре я увидел это сразу: интерфейс лишь притворяется iOS, а внизу красуются китайские приложения и поиск на китайском языке.

Дальше корпус. Заявлен титан с защитой IP64. Но настоящий iPhone Air получил защиту IP68 и реальный титан, а тут уровень ниже, чем у бюджетников. Толщина выдает подделку окончательно: указано 7,1 мм, тогда как оригинал тоньше почти на полтора миллиметра. Какой же это Air, если он толще настоящего?

Какие детали выдали подделку, когда я взял её в руки

Когда коробка приехала и я достал устройство, все встало на свои места. Сзади торчит крупный овальный блок камеры, внутри которого только один настоящий объектив. При этом выглядит он очень похоже на оригинал. А вот логотипа Apple на задней панели нет.

На лицевой стороне есть имитация выреза под камеру, похожая на Dynamic Island, но рамки вокруг экрана заметно толще. В докере стоит китайский Douyin, аналог TikTok, и иконки, которые к Apple отношения не имеют. Поиск по экрану подписан иероглифами. Никакого русского интерфейса из коробки, как обещали в карточке, у меня и близко не оказалось.

Корпус матовый и черный, в руке лежит неплохо, но это ощущение дешевого пластика, а не титана. И все же, как бы я ни ругал эту карточку, аппарат меня кое-чем удивил. Включился он сразу, интерфейс двигается на удивление шустро, без подвисаний и тормозов на ровном месте. Камера тоже запускается и снимает, пусть и без всякой магии оригинала. Понятно, что до настоящего iPhone Air тут как до Луны, да и аппарат у меня новый, еще не успел показать себя в долгой работе. Но сам факт, что коробка с али-вайлдберизного завода спокойно работает из коробки, уже немного радует. Хотите больше таких разборов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я каждый день показываю свежие находки.

Стоит ли покупать копию iPhone Air

Если вам нужен именно iPhone, ответ очевиден: нет. Это не айфон и даже не близко. Настоящий iPhone Air стоит в десятки раз дороже, и сравнивать тут нечего ни по железу, ни по системе, ни по камере.

Но есть нюанс. У такой подделки имеется один честный плюс. Раз внутри Android, на устройство спокойно встают RuStore и банковские приложения, которые на настоящем айфоне в России или отсутствуют совсем или периодически появляются и пропадают из App Store. Для кого-то это окажется важнее логотипа Apple на коробке.

Так что относиться к этой копии i17 Air как к айфону — значит обманывать самого себя. А вот как к дешевому андроиду в красивом корпусе уже можно, если заранее снять розовые очки. Главное, не верьте характеристикам из карточки. Сомневаетесь, брать или нет? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по-честному.

Ни A19 Pro, ни iOS, ни титана, ни Apple Intelligence в моем смартфоне нет и быть не может. Реальность куда скромнее цифр, которыми вас заманивают. Зато он хотя бы работает — и на том спасибо.

Купить i17 Air