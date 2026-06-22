Я купил поддельный iPhone Air на WB за 5к рублей. Не понимаю, зачем нужен оригинал

Кирилл Пироженко

Я не удержался и заказал на Wildberries очередную копию, которая старательно косит под новинку Apple. На этот раз я взял подделку под iPhone Air — самый тонкий айфон в истории. Китайцы недолго думали с названием и выпустили свою версию под именем i17 Air. На фото в карточке устройство и правда напоминало оригинал, но стоило открыть характеристики, как захотелось протереть глаза. Недавно я разбирал копию iPhone 17 Pro Max за пять тысяч рублей, теперь дошла очередь до Air.

Очень похоже на iPhone Air, но это вообще не Эир. Фото.

Очень похоже на iPhone Air, но это вообще не Эир

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Продавец обещал мне буквально все и сразу. По описанию это флагман, который ничем не уступает настоящему iPhone Air, а кое в чем даже превосходит его. Звучало красиво ровно до того момента, пока я не начал складывать цифры в голове.

Что обещала карточка i17 Air на Wildberries

Если верить продавцу, я покупал почти полноценный айфон. В описании товара устройство выглядело как настоящий флагман без единого изъяна. Похожим путем не так давно пошел Honor, выпустив новый клон смартфона Apple. Вот какой набор мне обещали в характеристиках:

Система Android 14
SIM-карта только eSIM
Память 512 ГБ, без карты памяти
Оперативная память 12 ГБ
Экран OLED, 6,8″, 2736×1260, 120 Гц
Камеры 48 Мп + 48 Мп основные, 18 Мп фронтальная
Аккумулятор 6000 мА*ч, до 100 ч ожидания, 27 ч видео
Связь 2G, 3G, 4G LTE, 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Навигация GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC
Корпус IP64, гарантия 1 год
Разъем USB Type-C
Допы Siri, кнопка действия, Dolby Vision, MagSafe, пространственное аудио
Комплект iPhone Air, кабель USB-C, документация

На бумаге все выглядело мощно: фирменный чип Apple, титановый корпус, продвинутая система с искусственным интеллектом. Проблема в том, что половина строчек противоречит сама себе, а вторая половина просто не может стоять в копии за несколько тысяч рублей.

Чем мой поддельный iPhone Air отличается от настоящего

Самое смешное даже не в том, что характеристики завышены. Смешно, что карточка спорит сама с собой. В описании товара мне обещали iOS, чип A19 Pro и Apple Intelligence. А чуть ниже, в списке характеристик, черным по белому стояло другое: операционная система Android 14. То есть на одной странице продавец сначала продавал мне айфон, а потом сам же признавался, что это андроид. Доходит до абсурда: ZTE и вовсе успели сделать копию iPhone 17 Air еще до выхода оригинала.

Чем мой поддельный iPhone Air отличается от настоящего. Даже в карточке на ВБ видно, что это и близко не оригинал. Фото.

Даже в карточке на ВБ видно, что это и близко не оригинал

И таких нестыковок целый список. В описании одна основная камера на 48 Мп, в характеристиках их уже две по 48 Мп. По автономности в описании заявлено до 36 часов видео, в таблице честнее — всего 27 часов. Про Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 в спецификации нет ни слова, там просто Wi-Fi и Bluetooth без всяких версий.

Отдельный аттракцион — блок дополнительных опций. Тут мне обещали и Siri, и кнопку действия, и Dolby Vision, и MagSafe, и пространственное аудио. Все это фирменные технологии Apple, которых на Android-смартфоне за пару тысяч рублей быть не может. А строчка iPhone Air в комплектации лишь подтверждает: продавец сам путается, что именно продает.

Чем мой поддельный iPhone Air отличается от настоящего. А еще в комплекте есть зарядка. Даже Apple так не может. Фото.

А еще в комплекте есть зарядка. Даже Apple так не может

Теперь по сути. Поставить настоящую iOS на стороннее железо невозможно в принципе. Apple намертво привязывает систему к своим процессорам, и обойти это китайский завод не сможет. На своем экземпляре я увидел это сразу: интерфейс лишь притворяется iOS, а внизу красуются китайские приложения и поиск на китайском языке.

Дальше корпус. Заявлен титан с защитой IP64. Но настоящий iPhone Air получил защиту IP68 и реальный титан, а тут уровень ниже, чем у бюджетников. Толщина выдает подделку окончательно: указано 7,1 мм, тогда как оригинал тоньше почти на полтора миллиметра. Какой же это Air, если он толще настоящего?

Какие детали выдали подделку, когда я взял её в руки

Когда коробка приехала и я достал устройство, все встало на свои места. Сзади торчит крупный овальный блок камеры, внутри которого только один настоящий объектив. При этом выглядит он очень похоже на оригинал. А вот логотипа Apple на задней панели нет.

Какие детали выдали подделку, когда я взял её в руки. Вот как в жизни выглядит i17 Air. Фото.

Вот как в жизни выглядит i17 Air

На лицевой стороне есть имитация выреза под камеру, похожая на Dynamic Island, но рамки вокруг экрана заметно толще. В докере стоит китайский Douyin, аналог TikTok, и иконки, которые к Apple отношения не имеют. Поиск по экрану подписан иероглифами. Никакого русского интерфейса из коробки, как обещали в карточке, у меня и близко не оказалось.

Корпус матовый и черный, в руке лежит неплохо, но это ощущение дешевого пластика, а не титана. И все же, как бы я ни ругал эту карточку, аппарат меня кое-чем удивил. Включился он сразу, интерфейс двигается на удивление шустро, без подвисаний и тормозов на ровном месте. Камера тоже запускается и снимает, пусть и без всякой магии оригинала. Понятно, что до настоящего iPhone Air тут как до Луны, да и аппарат у меня новый, еще не успел показать себя в долгой работе. Но сам факт, что коробка с али-вайлдберизного завода спокойно работает из коробки, уже немного радует. Хотите больше таких разборов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я каждый день показываю свежие находки.

Стоит ли покупать копию iPhone Air

Если вам нужен именно iPhone, ответ очевиден: нет. Это не айфон и даже не близко. Настоящий iPhone Air стоит в десятки раз дороже, и сравнивать тут нечего ни по железу, ни по системе, ни по камере.

Стоит ли покупать копию iPhone Air. Даже не знаю, при каком сценарии стоит это покупать. Фото.

Даже не знаю, при каком сценарии стоит это покупать

Но есть нюанс. У такой подделки имеется один честный плюс. Раз внутри Android, на устройство спокойно встают RuStore и банковские приложения, которые на настоящем айфоне в России или отсутствуют совсем или периодически появляются и пропадают из App Store. Для кого-то это окажется важнее логотипа Apple на коробке.

Так что относиться к этой копии i17 Air как к айфону — значит обманывать самого себя. А вот как к дешевому андроиду в красивом корпусе уже можно, если заранее снять розовые очки. Главное, не верьте характеристикам из карточки. Сомневаетесь, брать или нет? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по-честному.

Ни A19 Pro, ни iOS, ни титана, ни Apple Intelligence в моем смартфоне нет и быть не может. Реальность куда скромнее цифр, которыми вас заманивают. Зато он хотя бы работает — и на том спасибо.

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