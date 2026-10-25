Как оплатить налог за квартиру и машину с iPhone через Госуслуги и Налоги ФЛ

Осенью в Госуслугах у владельцев квартир, машин и дачных участков загорается красная точка, а за ней прячется сумма от налоговой. Платеж разовый, поэтому каждый год приходится заново вспоминать, где он лежит и чем его закрыть. На айфоне для этого есть два официальных приложения, но ведут они себя по-разному, и одно из них устроено хитрее, чем кажется по первому экрану. Я прошел оба пути со своим уведомлением до самой кнопки оплаты. Ниже расскажу, где искать начисление, как заплатить картой и что проверить, чтобы деньги не ушли дважды.



Раз в год налоговая присылает один счет на все

Имущественными называют сразу три налога: на квартиру или дом, на машину и на землю. Считает их сама ФНС, никаких деклараций подавать не нужно. Результат приходит одним налоговым уведомлением, где собраны все объекты за прошлый год. Мое, например, датировано 15 сентября 2026 года и тянет на 3410 рублей.

Заплатить за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года. Срок для физлиц не меняется уже несколько лет, хотя у ИП и компаний с переходом на единый налоговый счет все сдвинулось на 28 число. После 1 декабря на долг начинают капать пени, по 1/300 ключевой ставки за каждый день. Сумма поначалу копеечная, но потом налоговая может передать задолженность приставам, а там уже недалеко до блокировки карты.

Бумажное письмо давно не ждите. Если у вас подтвержденная учетная запись на Госуслугах, уведомление падает в электронном виде, и оба приложения ниже подтягивают его сами.

Госуслуги покажут долг прямо на главном экране

Госуслуги стоят почти на каждом айфоне в России, через них же мы недавно ставили самозапрет на SIM-карты. Так что это самый короткий путь: ничего не нужно скачивать, и входить заново тоже не придется. Начисление видно сразу на главной, плашкой с суммой и подписью «налоговое начисление».

Если приложения у вас все-таки нет, скачайте Госуслуги из App Store, войдите по номеру телефона или СНИЛС и подтвердите вход. Дальше все занимает меньше минуты. Порядок действий такой:

Откройте вкладку «Платежи» внизу экрана, раздел «К оплате». Нажмите на карточку «Налоги». Выберите нужное налоговое уведомление и нажмите «Оплатить». Если начислений несколько, вверху есть кнопка «Оплатить все». В окне «Способ оплаты» выберите сохраненную карту или нажмите «Новая карта». Введите данные карты, подтвердите платеж кодом из банка.

Скачать Госуслуги

Комиссии нет ни у карт, ни у SberPay, VTB Pay или Gazprom Pay, которые тоже есть в списке. Обратите внимание на строчку под суммой в уведомлении: «за вычетом суммы на балансе ЕНС». Если на налоговом счете у вас лежала переплата, Госуслуги сами уменьшат платеж, и это не ошибка.

После оплаты платеж переезжает во вкладку «История платежей». Начисление же может провисеть в разделе «К оплате» до 1 декабря, пока налоговая не спишет средства с ЕНС. Платить второй раз не нужно.

В Налогах ФЛ хватит учетной записи Госуслуг

Второй путь — официальное приложение ФНС «Налоги ФЛ», по сути мобильная версия личного кабинета налогоплательщика. Только не перепутайте его с клонами: в App Store рядом лежит «Мои налоги ФЛ, ИП» от стороннего разработчика. Правильное выпускает ГНИВЦ, а найти его проще всего по ссылке на Налоги ФЛ в App Store. Если с поиском российских программ у вас вообще беда, загляните в нашу подборку о том, какие российские приложения скачать заранее.

Отдельный пароль от личного кабинета заводить не нужно. На стартовом экране есть вход через Госуслуги: приложение перекинет вас на страницу авторизации, вы подтвердите доступ, и кабинет откроется уже с вашими данными. Порядок такой:

Откройте «Налоги ФЛ» и выберите вход через Госуслуги. Введите логин и пароль от Госуслуг, подтвердите вход кодом. На главном экране в блоке «Сумма к уплате» нажмите «Оплатить». На экране «Пополнение баланса» проверьте сумму и выберите «Банковская карта». Введите данные карты и подтвердите оплату в банке.

Скачать Налоги ФЛ

Помимо карты, здесь есть оплата через Госуслуги, SberPay, ВТБ Pay и T-Pay, а через «Скачать квитанцию» можно получить бумажку для оплаты в отделении. В «Посмотреть детали» видно, из чего складывается сумма: по каждому объекту отдельно.

Заодно в приложении видны доходы за год, вычеты и все уведомления за прошлые годы. Если вы хоть раз оформляли вычет за квартиру или лечение, этот кабинет вам точно еще пригодится.

Деньги сначала попадают на налоговый счет

Заметили, что экран в Налогах ФЛ называется не «Оплата налога», а «Пополнение баланса»? Это не случайность. С 2023 года все платежи физлиц идут на единый налоговый счет, ЕНС. Вы закидываете туда деньги, а налоговая сама списывает их в счет начислений, когда наступает срок.

Отсюда и главная ловушка. Если вы заплатили, например, в октябре, деньги будут лежать на ЕНС и уйдут на налог только 1 декабря. До этого приложение может по-прежнему показывать начисление, а баланс счета будет плюсовым. Паниковать и платить второй раз не нужно: лишнее просто останется переплатой, которую потом зачтут в следующий налог или вернут по заявлению.

Нагляднее механика ЕНС именно в Налогах ФЛ, а Госуслуги проще. Так что разница между приложениями скорее в интерфейсе, чем в сути. Если важно видеть каждый шаг платежа, удобнее Налоги ФЛ, а если просто закрыть счет и забыть, хватит Госуслуг.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: про Госуслуги, налоги и прочие российские сервисы на айфоне мы пишем, как только там что-то меняется.

Если карта не проходит, дело часто не в ней

Самая частая проблема в Налогах ФЛ видна прямо на экране оплаты. Приложение честно предупреждает: если не открывается банк, нужно поставить сертификаты Минцифры. Без них SberPay и ВТБ Pay могут просто не запуститься. Проще всего в такой ситуации выбрать оплату банковской картой, ей сертификаты не нужны.

Если отказ приходит и по карте, проверьте лимиты на онлайн-платежи в приложении банка и попробуйте другую карту. Еще один вариант — заплатить через Госуслуги, если не вышло в Налогах ФЛ, и наоборот. Платеж все равно уйдет на один и тот же налоговый счет. Не получается ни так, ни так? Скиньте скриншот ошибки в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, где затык.

Кстати, если вы разбираетесь с госплатежами, заодно проверьте коммуналку: показания счетчиков через Госуслуги Дом передаются так же быстро. А деньги, сэкономленные на пенях, можно потратить на полезную мелочь: чехлы и кабели для айфона мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так через что платить? Если налог всего один и вам нужно быстро закрыть вопрос, хватит Госуслуг: три нажатия, и готово. Налоги ФЛ стоит поставить тем, у кого несколько объектов, есть вычеты или кто хочет видеть, как деньги проходят через налоговый счет. Главное — успеть до 1 декабря и не платить дважды, если начисление не исчезло в тот же день.