Как передать показания счетчиков через Госуслуги Дом на iPhone

Конец месяца подкрадывается незаметно, и в какой-то момент выясняется, что показания счетчиков снова не переданы. Звонить в управляющую компанию или искать форму на сайте поставщика никому не хочется, а без свежих цифр начислят по среднему. У Госуслуг для этого есть отдельное приложение, которое закрывает почти все бытовые вопросы по квартире, примерно как Госуслуги Авто помогают водителям. Ниже расскажу, что нужно подготовить заранее, как отправить данные по воде и электричеству и есть ли способ вообще не переписывать цифры вручную. А заодно покажу, где тут же оплатить коммуналку.



Что нужно подготовить заранее

Госуслуги постепенно разъезжаются по отдельным приложениям. Через основное можно даже найти водителя, который перекрыл выезд, а все, что касается жилья, вынесли в Госуслуги Дом. Это официальная программа. Данные в ней берутся из ГИС ЖКХ, то есть из той самой системы, куда управляющие компании и поставщики ресурсов передают сведения о домах и лицевых счетах.

Первым делом нужно скачать Госуслуги Дом из App Store. Приложение бесплатное, никаких подписок и платных функций в нем нет. Весит оно немного, так что место на айфоне не съест.

Скачать Госуслуги Дом

Отдельный логин заводить не придется. Вход выполняется через учетную запись Госуслуг, но есть нюанс: нужна подтвержденная учетная запись. С упрощенной или стандартной в приложение пустят, но часть функций будет недоступна, и передача показаний как раз в их числе. Если вы когда-то подтверждали личность через банк или в МФЦ, скорее всего, все уже в порядке.

После входа приложение само подтянет ваши объекты недвижимости из профиля на Госуслугах. Если квартира не появилась, причин обычно две. Либо право собственности не отображается в профиле, либо управляющая компания не разместила данные о доме в ГИС ЖКХ. Во втором случае вопрос решается только через УК, и лучше написать им заранее, а не в последний день приема показаний.

Передаем показания воды и света

Сама передача занимает меньше минуты. По ощущениям это проще, чем записаться к врачу через Госуслуги, где нужно выбрать поликлинику, специалиста и свободное время. Здесь все линейно, и заблудиться негде.

Откройте Госуслуги Дом и авторизуйтесь с учетной записью Госуслуг. Выберите квартиру или дом, по которому передаете данные. Перейдите на вкладку «Показания». Выберите нужный ресурс: холодную или горячую воду либо электричество. Введите текущее значение со счетчика в поле ввода. Нажмите кнопку «Передать показания».

После отправки приложение покажет сообщение, что все прошло успешно. Прошлые значения сохраняются в истории, так что всегда можно сверить, сколько воды и света ушло за месяц. Меня это, честно говоря, пару раз выручило: по разнице сразу видно, если где-то подтекает бачок или кто-то забыл выключить обогреватель.

Отдельно про сроки приема показаний. Их устанавливает управляющая компания или поставщик ресурса, поэтому у соседей из разных домов они могут отличаться. Чаще всего окно открыто во второй половине месяца, до 25 числа. Если опоздать, цифры могут не попасть в текущий расчет, и начисление будет по среднему, а перерасчет придет только в следующей квитанции.

Пара практических моментов. В счетчиках воды обычно хватает черных цифр, то есть целых кубометров. Красные цифры после запятой учитывают не везде, поэтому посмотрите, в каком формате приложение показывает прошлое значение, и вводите так же. Если счетчик электричества двухтарифный, полей будет несколько: для дневного и ночного тарифа. Путать их не стоит, иначе переплатите.

Не нашли свою квартиру в списке или приложение не принимает показания? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут, куда смотреть.

Камера перепишет цифры за вас

Самое приятное в Госуслугах Дом спрятано прямо возле поля ввода. Рядом с ним есть кнопка, которая запускает камеру. Наводите айфон на табло счетчика, приложение распознает цифры и само подставит их в поле. Никаких фото в галерее и ручного переписывания.

Работает это быстро, но не идеально. Счетчики часто висят в темных нишах за унитазом или в щитке на лестничной клетке, на стекле бликует свет, а сами цифры бывают затерты. Поэтому перед отправкой обязательно проверьте распознанные цифры. Ошибка в одном разряде легко превращает пять кубометров в пятьдесят, и потом придется разбираться с перерасчетом.

Чтобы камера не ошибалась, есть несколько простых приемов. Держите телефон ровно напротив табло, а не под углом. Если рядом темно, включите фонарик на айфоне или подсветите счетчик чем-то еще. Когда стекло грязное, его стоит протереть, пыль сильно мешает распознаванию. А если щиток стоит так, что к нему неудобно подобраться, пригодится компактный аккумуляторный светильник на магните. Такие недорогие штуки регулярно попадают в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, вместе с другими полезными мелочами для дома.

Если распознавание так и не сработало, ничего страшного. Цифры можно спокойно ввести вручную, результат будет тот же. Камера здесь просто экономит время, особенно когда счетчиков в квартире четыре и больше.

Оплатить коммуналку можно там же

Передать показания это только половина дела. Дальше приходит квитанция, и ее тоже нужно оплатить. В Госуслугах Дом это делается без перехода в банковское приложение.

Перейдите на вкладку «Главная». Выберите раздел «Счета ЖКУ». Откройте нужный счет и проверьте сумму. Оплатите его банковской картой.

Счет появляется в приложении после того, как управляющая компания или поставщик сформирует его в системе. Обычно это происходит в начале следующего месяца. Так что если вы передали показания 20 числа, а раздел со счетами пустой, это нормально, нужно просто немного подождать.

Удобно, что все собрано в одном месте. Показания, начисления и оплата лежат рядом, и при желании легко сверить, сошлась ли сумма в квитанции с тем, что вы отправляли. Для меня это главный аргумент. Раньше я передавал показания на одном сайте, воду оплачивал в другом приложении, а свет вообще через банк. Теперь весь процесс занимает пару минут в одном окне.

Помимо показаний и оплаты, в приложении можно отправить заявку в управляющую компанию, сообщить об аварии, заказать поверку счетчиков воды и посмотреть планы капремонта. Последнее особенно полезно, если вы только переехали и хотите понять, что ждет дом в ближайшие годы. Поверку, кстати, не стоит откладывать: с просроченной поверкой показания могут перестать принимать, и начисления пойдут по нормативу.

Если выбирать между звонками в УК, бумажными квитанциями и сайтами поставщиков, Госуслуги Дом на айфоне пока самый быстрый и удобный способ. Главное подтвердить учетную запись и следить за сроками. Про другие полезные приложения для iPhone мы регулярно пишем в наших каналах в Telegram и МАКС, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.