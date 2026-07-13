Как сделать, чтобы ваше лицо не использовали для генерации картинок в Instagram*

Meta на этой неделе встроила в Instagram* собственную нейросеть для создания картинок. Звучит удобно, но у обновления есть неприятная деталь: по умолчанию кто угодно может использовать ваши фото и лицо как основу для сгенерированных изображений. Отключается это двумя переключателями, но найти их непросто. Соцсеть в последнее время вообще щедра на новшества: там, например, недавно разрешили менять порядок постов вручную прямо в профиле , и на фоне заметных фишек тихую настройку приватности легко проглядеть.



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Как работает новая нейросеть для картинок в Instagram*

Meta представила инструмент Muse Image, генератор картинок, встроенный прямо в приложение. По описанию компании, вы простыми словами объясняете, что хотите получить, а нейросеть рисует изображение, которое можно сохранить или сразу опубликовать в ленте, историях или чатах. Заодно завезли больше 30 новых эффектов для историй, а в переписках с Meta AI в WhatsApp теперь тоже можно генерировать картинки. Выглядит все это как логичное продолжение курса Meta: компания давно пихает нейросети в каждый свой продукт, и Instagram* тут не исключение. С точки зрения обычного пользователя ничего страшного, наоборот, удобный инструмент под рукой.

Сама по себе функция ничем не выделяется: подобных генераторов сейчас пруд пруди, и большинство людей включит ее ради пары забавных картинок и забудет. Проблема совсем не в ней, а в том, как Meta по-тихому настроила доступ к вашим фотографиям. Именно тут кроется тот самый нюанс, который в анонсе компании подается вскользь. Хотите разбирать такие тонкости Instagram одними из первых? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы раскладываем подобные обновления сразу, как они выходят.

Могут ли использовать ваши фото из открытого профиля Instagram*

Издание Wired обратило внимание на главный подвох. Публичные аккаунты Instagram* автоматически подключили к этой системе, то есть ваши снимки стали материалом для чужих нейросетевых картинок, а согласия у вас никто не спросил.

На практике все просто: если ваш профиль открытый, любому человеку достаточно упомянуть ваш аккаунт в запросе к нейросети, и он сгенерирует изображение с вашим лицом. Никакого отдельного согласия у вас не спрашивают, функция включена изначально, а отказываться приходится руками. По сути это старая добрая схема «включено по умолчанию, отключай сам», которую соцсети очень любят: расчет на то, что до настроек дойдут единицы. Формально Meta ничего не нарушает, галочку ведь можно снять, но по факту большинство о ней не узнает и продолжит кормить чужие запросы своими фотографиями.

Тем, кто много постит и потом делится чужими публикациями, стоит присмотреться внимательнее. Кстати, если вы часто репостите ленту, у нас есть отдельная инструкция, как сделать репост в Instagram* без сторонних приложений, а заодно там разобраны смежные настройки видимости. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого в профиле личные фото или снимки детей: чужая нейросетевая переделка такого кадра — это уже не абстрактная угроза.

Как отключить использование фото для нейросети в Инстаграме*

Сами переключатели спрятаны неудобно, поэтому идите строго по шагам:

Откройте приложение Instagram* и нажмите на свое фото профиля в правом нижнем углу Нажмите на значок меню (три полоски) в правом верхнем углу Пролистайте до раздела «Репосты и повторное использование» Найдите блок «Разрешите людям повторно использовать ваш контент и создавать свой на его основе» Там есть отдельные переключатели для публикаций и для Reels, выключите оба

Оба переключателя включены по умолчанию, так что галочки придется снимать самому. Названия пунктов в русской версии приложения могут слегка отличаться, но логика та же: ищите раздел про повторное использование контента. Если у вас параллельный импорт и англоязычная сборка, ориентируйтесь на слова «reuse» и «create». Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда нажимать.

Какие аккаунты Instagram доступны для генерации изображений

Если у вас закрытый приватный аккаунт, риск заметно ниже: посторонние просто не смогут упомянуть ваш профиль в запросе к нейросети. Уязвимее всего именно открытые страницы: блогеры, эксперты, все, кто ведет Instagram публично и по работе.

Отдельно советую проверить настройки, если вы выкладываете фото близких или используете аккаунт для личного бренда. В таких случаях чужая переделка вашего лица — это уже реальный репутационный риск, а не гипотетическая страшилка. Отключение занимает меньше минуты и ничего не ломает: вы по-прежнему сможете сами пользоваться генерацией картинок, просто ваши фото перестанут быть сырьем для чужих запросов. Раз уж речь зашла о приватности в соцсети, у нас есть свежий гайд, как анонимно смотреть истории в Instagram*, если не хотите светить свои просмотры перед другими.

Я бы вообще воспринимал это как обычную цифровую гигену. Спокойно пропустить обновление могут разве что владельцы полностью закрытых профилей, которым и так нечего показывать посторонним. Всем остальным лучше потратить эту минуту сейчас, чем потом искать свое лицо в чужих сгенерированных картинках.

*Meta и принадлежащая ей социальная сеть Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.