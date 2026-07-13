Как сделать, чтобы ваше лицо не использовали для генерации картинок в Instagram*

Кирилл Пироженко

Meta на этой неделе встроила в Instagram* собственную нейросеть для создания картинок. Звучит удобно, но у обновления есть неприятная деталь: по умолчанию кто угодно может использовать ваши фото и лицо как основу для сгенерированных изображений. Отключается это двумя переключателями, но найти их непросто. Соцсеть в последнее время вообще щедра на новшества: там, например, недавно разрешили менять порядок постов вручную прямо в профиле , и на фоне заметных фишек тихую настройку приватности легко проглядеть.

Отключаем сканирование ваших фото для нейросети. Фото.

Отключаем сканирование ваших фото для нейросети

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Как работает новая нейросеть для картинок в Instagram*

Meta представила инструмент Muse Image, генератор картинок, встроенный прямо в приложение. По описанию компании, вы простыми словами объясняете, что хотите получить, а нейросеть рисует изображение, которое можно сохранить или сразу опубликовать в ленте, историях или чатах. Заодно завезли больше 30 новых эффектов для историй, а в переписках с Meta AI в WhatsApp теперь тоже можно генерировать картинки. Выглядит все это как логичное продолжение курса Meta: компания давно пихает нейросети в каждый свой продукт, и Instagram* тут не исключение. С точки зрения обычного пользователя ничего страшного, наоборот, удобный инструмент под рукой.

Сама по себе функция ничем не выделяется: подобных генераторов сейчас пруд пруди, и большинство людей включит ее ради пары забавных картинок и забудет. Проблема совсем не в ней, а в том, как Meta по-тихому настроила доступ к вашим фотографиям. Именно тут кроется тот самый нюанс, который в анонсе компании подается вскользь. Хотите разбирать такие тонкости Instagram одними из первых? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы раскладываем подобные обновления сразу, как они выходят.

Могут ли использовать ваши фото из открытого профиля Instagram*

Издание Wired обратило внимание на главный подвох. Публичные аккаунты Instagram* автоматически подключили к этой системе, то есть ваши снимки стали материалом для чужих нейросетевых картинок, а согласия у вас никто не спросил.

Публичные фото профиля по умолчанию доступны для генерации картинок другими людьми

Публичные фото профиля по умолчанию доступны для генерации картинок другими людьми

На практике все просто: если ваш профиль открытый, любому человеку достаточно упомянуть ваш аккаунт в запросе к нейросети, и он сгенерирует изображение с вашим лицом. Никакого отдельного согласия у вас не спрашивают, функция включена изначально, а отказываться приходится руками. По сути это старая добрая схема «включено по умолчанию, отключай сам», которую соцсети очень любят: расчет на то, что до настроек дойдут единицы. Формально Meta ничего не нарушает, галочку ведь можно снять, но по факту большинство о ней не узнает и продолжит кормить чужие запросы своими фотографиями.

Тем, кто много постит и потом делится чужими публикациями, стоит присмотреться внимательнее. Кстати, если вы часто репостите ленту, у нас есть отдельная инструкция, как сделать репост в Instagram* без сторонних приложений, а заодно там разобраны смежные настройки видимости. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого в профиле личные фото или снимки детей: чужая нейросетевая переделка такого кадра — это уже не абстрактная угроза.

Как отключить использование фото для нейросети в Инстаграме*

Сами переключатели спрятаны неудобно, поэтому идите строго по шагам:

Как отключить использование фото для нейросети в Инстаграме*. Оба переключателя необходимо выключить. Фото.

Оба переключателя необходимо выключить

  1. Откройте приложение Instagram* и нажмите на свое фото профиля в правом нижнем углу
  2. Нажмите на значок меню (три полоски) в правом верхнем углу
  3. Пролистайте до раздела «Репосты и повторное использование»
  4. Найдите блок «Разрешите людям повторно использовать ваш контент и создавать свой на его основе»
  5. Там есть отдельные переключатели для публикаций и для Reels, выключите оба

Оба переключателя включены по умолчанию, так что галочки придется снимать самому. Названия пунктов в русской версии приложения могут слегка отличаться, но логика та же: ищите раздел про повторное использование контента. Если у вас параллельный импорт и англоязычная сборка, ориентируйтесь на слова «reuse» и «create». Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, куда нажимать.

Какие аккаунты Instagram доступны для генерации изображений

Если у вас закрытый приватный аккаунт, риск заметно ниже: посторонние просто не смогут упомянуть ваш профиль в запросе к нейросети. Уязвимее всего именно открытые страницы: блогеры, эксперты, все, кто ведет Instagram публично и по работе.

Какие аккаунты Instagram доступны для генерации изображений. При необходимости можете закрыть профиль. Фото.

При необходимости можете закрыть профиль

Отдельно советую проверить настройки, если вы выкладываете фото близких или используете аккаунт для личного бренда. В таких случаях чужая переделка вашего лица — это уже реальный репутационный риск, а не гипотетическая страшилка. Отключение занимает меньше минуты и ничего не ломает: вы по-прежнему сможете сами пользоваться генерацией картинок, просто ваши фото перестанут быть сырьем для чужих запросов. Раз уж речь зашла о приватности в соцсети, у нас есть свежий гайд, как анонимно смотреть истории в Instagram*, если не хотите светить свои просмотры перед другими.

Я бы вообще воспринимал это как обычную цифровую гигену. Спокойно пропустить обновление могут разве что владельцы полностью закрытых профилей, которым и так нечего показывать посторонним. Всем остальным лучше потратить эту минуту сейчас, чем потом искать свое лицо в чужих сгенерированных картинках.

*Meta и принадлежащая ей социальная сеть Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.

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