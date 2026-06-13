Изменить порядок постов в профиле Instagram* теперь можно вручную: пошаговая инструкция

Instagram* наконец-то начал раздавать функцию, которую пользователи выпрашивали буквально годами: ручную сортировку публикаций в сетке профиля. До сих пор порядок постов в профиле определяла только дата выхода, поэтому поднять старое удачное фото повыше было попросту невозможно. И если на днях заговорили про разблокировку Roblox в России, то сервису Instagram* такое в ближайшее время точно не грозит. Зато внутри самого приложения наконец-то появилось то, чего так не хватало: снимки теперь можно перетасовать так, как удобно именно вам.



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Новая функция Instagram*: перестановка фото и видео в профиле

Ещё в марте этого года Instagram* добавил возможность менять порядок фото и видео внутри карусели уже после публикации. Тогда это восприняли как полумеру, ведь сама сетка профиля оставалась жёстко привязанной к хронологии, и сделать с ней ничего было нельзя.

Сейчас приложение распространяет этот контроль на весь профиль. В интерфейсе появился новый пункт меню, который позволяет вручную расставить публикации в сетке в любом порядке. Раньше единственным способом поднять нужный пост наверх было удаление и повторная заливка, а это сбрасывало все лайки, комментарии и охваты. Новый инструмент убирает эту боль полностью: статистика поста остаётся при нём, как бы вы его ни двигали.

Функция какое-то время жила в закрытом тестировании, а теперь её включают всем подряд. Достаточно тапнуть по любой фотографии в сетке профиля и выбрать соответствующий пункт. Никакого скрытого меню в настройках искать не придётся. Кстати, раз уж речь зашла про скрытые возможности приложения, рекомендую заодно разобраться, как анонимно смотреть истории в Instagram* без лишних следов.

Как изменить расположение публикаций в Instagram*

Сам процесс занимает меньше минуты и не требует ни сторонних приложений, ни обходных путей. Всё делается прямо в клиенте на телефоне:

Зайдите в свой профиль и откройте сетку с публикациями. Тапните по любой фотографии и выберите пункт «Reorder grid» (изменить порядок сетки). В открывшемся окне перетаскивайте снимки пальцем, выстраивая их в нужном порядке. Когда закончите, нажмите на стрелку (шеврон) в левом верхнем углу. Изменения сразу же применятся к вашему реальному профилю.

Никаких подтверждений, сохранений и перезагрузок не будет. Вышли из режима редактирования, и сетка уже выглядит по-новому. Если результат не понравился, можно зайти ещё раз и переставить всё заново, причём сколько угодно раз. По такому же простому принципу работает и другая полезная мелочь: разобравшись с сеткой, посмотрите заодно, как сделать репост в Instagram* на iPhone без сторонних программ.

Что делать, если сортировка постов не работает

В аккаунте Instagram* в Threads написали, что функция раскатывается с этой недели, а значит, одномоментно её получат далеко не все. История для приложения классическая: поэтапное включение, когда у одних опция уже работает, а другим приходится ждать ещё несколько дней или даже недель.

Могу подтвердить это на своём примере. Новый дизайн приложения мне уже прилетел, интерфейс обновился и выглядит свежо. А вот саму функцию изменения порядка публикаций на мой аккаунт пока не развернули. Так что остаётся только ждать, пока серверы доедут и до меня. Если у вас та же картина, не пугайтесь: это не баг и не региональное ограничение, просто очередь до вашего аккаунта ещё не дошла.

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Зачем менять порядок постов в профиле Instagram*

Для обычного пользователя, который просто делится фотографиями из отпуска, перестановка постов вряд ли станет чем-то жизненно необходимым. А вот для тех, кто ведёт профиль осознанно, это действительно сильное обновление. В первую очередь речь про блогеров, небольшие магазины, фотографов и мастеров, у которых сетка профиля и есть витрина, формирующая первое впечатление.

Раньше ради аккуратной раскладки приходилось планировать публикации заранее через сторонние планировщики и надеяться, что ничего не собьётся. Теперь удачный кадр можно поднять наверх в любой момент, а слабые посты задвинуть подальше, и при этом не потерять накопленные лайки и комментарии. Для коммерческих профилей это экономит и время, и нервы.

На словах апдейт выглядит мелким, но на деле он закрывает один из самых старых запросов аудитории. Если функция у вас уже появилась, советую сразу навести порядок в профиле и собрать сетку так, как давно хотелось. Не смогли найти нужный пункт или с ним возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

*Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации.