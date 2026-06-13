Изменить порядок постов в профиле Instagram* теперь можно вручную: пошаговая инструкция

Кирилл Пироженко

Instagram* наконец-то начал раздавать функцию, которую пользователи выпрашивали буквально годами: ручную сортировку публикаций в сетке профиля. До сих пор порядок постов в профиле определяла только дата выхода, поэтому поднять старое удачное фото повыше было попросту невозможно. И если на днях заговорили про разблокировку Roblox в России, то сервису Instagram* такое в ближайшее время точно не грозит. Зато внутри самого приложения наконец-то появилось то, чего так не хватало: снимки теперь можно перетасовать так, как удобно именно вам.

Теперь публикации в профиле можно менять местами. Правда, пока не всем. Фото.

Теперь публикации в профиле можно менять местами. Правда, пока не всем

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Новая функция Instagram*: перестановка фото и видео в профиле

Ещё в марте этого года Instagram* добавил возможность менять порядок фото и видео внутри карусели уже после публикации. Тогда это восприняли как полумеру, ведь сама сетка профиля оставалась жёстко привязанной к хронологии, и сделать с ней ничего было нельзя.

Сейчас приложение распространяет этот контроль на весь профиль. В интерфейсе появился новый пункт меню, который позволяет вручную расставить публикации в сетке в любом порядке. Раньше единственным способом поднять нужный пост наверх было удаление и повторная заливка, а это сбрасывало все лайки, комментарии и охваты. Новый инструмент убирает эту боль полностью: статистика поста остаётся при нём, как бы вы его ни двигали.

Функция какое-то время жила в закрытом тестировании, а теперь её включают всем подряд. Достаточно тапнуть по любой фотографии в сетке профиля и выбрать соответствующий пункт. Никакого скрытого меню в настройках искать не придётся. Кстати, раз уж речь зашла про скрытые возможности приложения, рекомендую заодно разобраться, как анонимно смотреть истории в Instagram* без лишних следов.

Как изменить расположение публикаций в Instagram*

Сам процесс занимает меньше минуты и не требует ни сторонних приложений, ни обходных путей. Всё делается прямо в клиенте на телефоне:

Как изменить расположение публикаций в Instagram*. Нажмите на эту кнопку и переставляйте публикации как хотите. Фото.

Нажмите на эту кнопку и переставляйте публикации как хотите

  1. Зайдите в свой профиль и откройте сетку с публикациями.
  2. Тапните по любой фотографии и выберите пункт «Reorder grid» (изменить порядок сетки).
  3. В открывшемся окне перетаскивайте снимки пальцем, выстраивая их в нужном порядке.
  4. Когда закончите, нажмите на стрелку (шеврон) в левом верхнем углу.
  5. Изменения сразу же применятся к вашему реальному профилю.

Никаких подтверждений, сохранений и перезагрузок не будет. Вышли из режима редактирования, и сетка уже выглядит по-новому. Если результат не понравился, можно зайти ещё раз и переставить всё заново, причём сколько угодно раз. По такому же простому принципу работает и другая полезная мелочь: разобравшись с сеткой, посмотрите заодно, как сделать репост в Instagram* на iPhone без сторонних программ.

Что делать, если сортировка постов не работает

В аккаунте Instagram* в Threads написали, что функция раскатывается с этой недели, а значит, одномоментно её получат далеко не все. История для приложения классическая: поэтапное включение, когда у одних опция уже работает, а другим приходится ждать ещё несколько дней или даже недель.

Что делать, если сортировка постов не работает. Новый дизайн приложения мне уже прилетел. Фото.

Новый дизайн приложения мне уже прилетел

Могу подтвердить это на своём примере. Новый дизайн приложения мне уже прилетел, интерфейс обновился и выглядит свежо. А вот саму функцию изменения порядка публикаций на мой аккаунт пока не развернули. Так что остаётся только ждать, пока серверы доедут и до меня. Если у вас та же картина, не пугайтесь: это не баг и не региональное ограничение, просто очередь до вашего аккаунта ещё не дошла.

Что делать, если сортировка постов не работает. А вот кнопка для изменения порядка публикаций пока недоступна. Фото.

А вот кнопка для изменения порядка публикаций пока недоступна

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Зачем менять порядок постов в профиле Instagram*

Для обычного пользователя, который просто делится фотографиями из отпуска, перестановка постов вряд ли станет чем-то жизненно необходимым. А вот для тех, кто ведёт профиль осознанно, это действительно сильное обновление. В первую очередь речь про блогеров, небольшие магазины, фотографов и мастеров, у которых сетка профиля и есть витрина, формирующая первое впечатление.

Раньше ради аккуратной раскладки приходилось планировать публикации заранее через сторонние планировщики и надеяться, что ничего не собьётся. Теперь удачный кадр можно поднять наверх в любой момент, а слабые посты задвинуть подальше, и при этом не потерять накопленные лайки и комментарии. Для коммерческих профилей это экономит и время, и нервы.

На словах апдейт выглядит мелким, но на деле он закрывает один из самых старых запросов аудитории. Если функция у вас уже появилась, советую сразу навести порядок в профиле и собрать сетку так, как давно хотелось. Не смогли найти нужный пункт или с ним возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

*Социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации.

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