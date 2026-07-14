Как проверить скорость зарядного кабеля для iPhone и Mac

Миша Королев

Если ноутбук заряжается медленнее обычного, а файлы копируются черепашьим темпом, дело часто не в устройстве, а в кабеле. Недавно мы разбирали, как прокачать слот для SD-карт в MacBook Pro, а сегодня выясним, какую мощность зарядки тянет ваш USB-C. Для Mac вышло бесплатное приложение WhatCable, которое показывает реальные характеристики подключенного USB-C-кабеля: скорость, мощность и то самое звено, которое ограничивает всю связку. Ниже разберемся, кому оно реально пригодится, а кто спокойно обойдется без него.

Теперь вы точно сможете понять, почему ваши устройства медленно заряжаются. Фото.

Теперь вы точно сможете понять, почему ваши устройства медленно заряжаются

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Как посмотреть мощность и скорость USB-C-кабеля

Приложение работает на Mac с процессорами Apple Silicon и позволяет проверить характеристики и состояние подключенных как USB-C-кабелей так и магнитных MagSafe, которые идут в комплекте с MacBook. Эти данные macOS получает при подключении устройства, но в обычном интерфейсе их не видно. Причем от пользователя ничего не требуется: скачали приложение по ссылке, запустили его и подключили зарядку.

Программа выводит сразу несколько важных параметров:

Как посмотреть мощность и скорость USB-C-кабеля. При идеальном сочетании кабеля и блока питания информация выглядит так. Фото.

При идеальном сочетании кабеля и блока питания информация выглядит так

  • заявленную скорость передачи данных кабеля
  • максимальную мощность зарядки
  • тип кабеля — активный или пассивный (со встроенной электроникой или без нее)
  • параметры подключенного устройства
  • фактическую скорость соединения
  • напряжение и силу тока на каждом порту

Самое полезное здесь даже не сухие цифры, а разница между заявленной и фактической скоростью. Именно она объясняет, почему дорогой кабель на практике выдает меньше, чем обещано на упаковке.

Если же вопрос именно в питании, то отдельно понять, почему MacBook медленно заряжается, помогает и штатная функция macOS.

Откуда Mac берет информацию о USB-C-кабеле

Почему Айфон и Макбук медленно заряжается, или Как проверить скорость кабеля

Почему Айфон и Макбук медленно заряжается, или Как проверить скорость кабеля

Многих в комментариях смутило слово «диагностика», но никакого взлома системы тут нет. Приложение использует только публичные инструменты Apple и не требует root-доступа (полного административного доступа к системе).

Откуда Mac берет информацию о USB-C-кабеле. В этом кабеле не удалось считать e-marker. Видимо, его там просто нет. Фото.

В этом кабеле не удалось считать e-marker. Видимо, его там просто нет

Механика простая. При подключении кабеля контроллер зарядки в Mac считывает информацию из встроенного в провод чипа (e-marker, микросхема с характеристиками кабеля), а macOS сохраняет эти данные у себя. WhatCable извлекает их и показывает в удобном виде. Часть информации и правда лежит в системном отчете Mac, только там она разбросана, и читать ее неудобно.

Любите такие технические разборы? Подписывайтесь на наши каналы в МАКС и Telegram, там мы регулярно копаемся в подобных фишках Apple.

Почему USB-C-кабель медленно заряжает MacBook

Главная практическая функция приложения: поиск слабого звена. Кроме данных из чипа кабеля, утилита анализирует сам Mac и подключенное устройство и определяет, что именно ограничивает скорость передачи данных или зарядки.

Почему USB-C-кабель медленно заряжает MacBook. А вот так выглядит информация о приостановке зарядки со стороны системы. Можно идти отключать оптимизированную зарядку. Фото.

А вот так выглядит информация о приостановке зарядки со стороны системы. Можно идти отключать оптимизированную зарядку

Это отвечает на частый вопрос: почему при быстрой зарядке телефон или ноутбук все равно заряжается медленно. Причина бывает в кабеле, в блоке питания или в самом устройстве, и WhatCable подсказывает, где искать. А если хотите контролировать питание техники и дальше, посмотрите, как смотреть заряд AirPods, iPhone и других гаджетов прямо на Mac.

Отличие WhatCable Pro от бесплатной версии

Базовая версия распространяется бесплатно и уже закрывает основную задачу: понять, на что способен кабель. Есть и платная Pro за £9,99 (примерно 1000 ₽) с мониторингом энергопотребления в реальном времени, расширенной диагностикой и режимом командной строки для продвинутых пользователей.

Большинству владельцев Mac хватит бесплатной версии. Pro пригодится скорее тем, кто постоянно тестирует зарядки и кабели. К слову, о том, что Apple периодически переводит встроенные утилиты на платную основу, мы писали в материале про то, какие бесплатные приложения для iPhone, iPad и Mac могут стать платными.

WhatCable для Windows и Linux

Сразу про ограничение: версии для Windows не будет. Выпустить такую же программу для этой системы невозможно из-за различий в оборудовании и ограничений системных инструментов. А вот отдельная версия для Linux уже готовится.

Так что пока это история только для Mac на Apple Silicon. Владельцам старых Mac на Intel и пользователям Windows остается ждать или пользоваться другими способами. Ждете версию для Windows или остались вопросы по кабелям? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Стоит ли ставить WhatCable

Внешне одинаковые USB-C-кабели могут сильно отличаться по скорости и мощности

Внешне одинаковые USB-C-кабели могут сильно отличаться по скорости и мощности

WhatCable решает узкую, но реальную проблему: непонятно, какой из внешне одинаковых USB-C-кабелей быстрый, а какой годится только для зарядки. Если у вас в ящике лежит горсть безымянных проводов и вы регулярно гадаете, почему что-то заряжается или копируется медленно, бесплатной версии более чем достаточно.

Если же вы пользуетесь одним проверенным кабелем от Apple и вас все устраивает, можно спокойно пройти мимо: переплачивать за Pro тут точно незачем. А чтобы выжать максимум из стандартного комплекта, посмотрите, как улучшить комплектную зарядку MacBook.

Зарядка iPhoneКомпьютеры AppleСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Зарядка iPhone
MagSafe в iPhone и MacBook: что это, чем отличается и как работает. Фото.
MagSafe в iPhone и MacBook: что это, чем отличается и как работает
Вот такой пауэрбанк я искал очень давно. Обзор Baseus PicoGo AM41. Фото.
Вот такой пауэрбанк я искал очень давно. Обзор Baseus PicoGo AM41
Разрешить подключение аксессуара через USB к iPhone: соглашаться или нет. Фото.
Разрешить подключение аксессуара через USB к iPhone: соглашаться или нет