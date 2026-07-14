Как проверить скорость зарядного кабеля для iPhone и Mac

Если ноутбук заряжается медленнее обычного, а файлы копируются черепашьим темпом, дело часто не в устройстве, а в кабеле. Недавно мы разбирали, как прокачать слот для SD-карт в MacBook Pro, а сегодня выясним, какую мощность зарядки тянет ваш USB-C. Для Mac вышло бесплатное приложение WhatCable, которое показывает реальные характеристики подключенного USB-C-кабеля: скорость, мощность и то самое звено, которое ограничивает всю связку. Ниже разберемся, кому оно реально пригодится, а кто спокойно обойдется без него.



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Как посмотреть мощность и скорость USB-C-кабеля

Приложение работает на Mac с процессорами Apple Silicon и позволяет проверить характеристики и состояние подключенных как USB-C-кабелей так и магнитных MagSafe, которые идут в комплекте с MacBook. Эти данные macOS получает при подключении устройства, но в обычном интерфейсе их не видно. Причем от пользователя ничего не требуется: скачали приложение по ссылке, запустили его и подключили зарядку.

Программа выводит сразу несколько важных параметров:

заявленную скорость передачи данных кабеля

максимальную мощность зарядки

тип кабеля — активный или пассивный (со встроенной электроникой или без нее)

параметры подключенного устройства

фактическую скорость соединения

напряжение и силу тока на каждом порту

Самое полезное здесь даже не сухие цифры, а разница между заявленной и фактической скоростью. Именно она объясняет, почему дорогой кабель на практике выдает меньше, чем обещано на упаковке.

Если же вопрос именно в питании, то отдельно понять, почему MacBook медленно заряжается, помогает и штатная функция macOS.

Откуда Mac берет информацию о USB-C-кабеле

Многих в комментариях смутило слово «диагностика», но никакого взлома системы тут нет. Приложение использует только публичные инструменты Apple и не требует root-доступа (полного административного доступа к системе).

Механика простая. При подключении кабеля контроллер зарядки в Mac считывает информацию из встроенного в провод чипа (e-marker, микросхема с характеристиками кабеля), а macOS сохраняет эти данные у себя. WhatCable извлекает их и показывает в удобном виде. Часть информации и правда лежит в системном отчете Mac, только там она разбросана, и читать ее неудобно.

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Почему USB-C-кабель медленно заряжает MacBook

Главная практическая функция приложения: поиск слабого звена. Кроме данных из чипа кабеля, утилита анализирует сам Mac и подключенное устройство и определяет, что именно ограничивает скорость передачи данных или зарядки.

Это отвечает на частый вопрос: почему при быстрой зарядке телефон или ноутбук все равно заряжается медленно. Причина бывает в кабеле, в блоке питания или в самом устройстве, и WhatCable подсказывает, где искать. А если хотите контролировать питание техники и дальше, посмотрите, как смотреть заряд AirPods, iPhone и других гаджетов прямо на Mac.

Отличие WhatCable Pro от бесплатной версии

Базовая версия распространяется бесплатно и уже закрывает основную задачу: понять, на что способен кабель. Есть и платная Pro за £9,99 (примерно 1000 ₽) с мониторингом энергопотребления в реальном времени, расширенной диагностикой и режимом командной строки для продвинутых пользователей.

Большинству владельцев Mac хватит бесплатной версии. Pro пригодится скорее тем, кто постоянно тестирует зарядки и кабели. К слову, о том, что Apple периодически переводит встроенные утилиты на платную основу, мы писали в материале про то, какие бесплатные приложения для iPhone, iPad и Mac могут стать платными.

WhatCable для Windows и Linux

Сразу про ограничение: версии для Windows не будет. Выпустить такую же программу для этой системы невозможно из-за различий в оборудовании и ограничений системных инструментов. А вот отдельная версия для Linux уже готовится.

Так что пока это история только для Mac на Apple Silicon. Владельцам старых Mac на Intel и пользователям Windows остается ждать или пользоваться другими способами. Ждете версию для Windows или остались вопросы по кабелям? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно помогут разобраться.

Стоит ли ставить WhatCable

WhatCable решает узкую, но реальную проблему: непонятно, какой из внешне одинаковых USB-C-кабелей быстрый, а какой годится только для зарядки. Если у вас в ящике лежит горсть безымянных проводов и вы регулярно гадаете, почему что-то заряжается или копируется медленно, бесплатной версии более чем достаточно.

Если же вы пользуетесь одним проверенным кабелем от Apple и вас все устраивает, можно спокойно пройти мимо: переплачивать за Pro тут точно незачем. А чтобы выжать максимум из стандартного комплекта, посмотрите, как улучшить комплектную зарядку MacBook.