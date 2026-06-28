Как смотреть заряд AirPods, iPhone и любых других устройств на Mac. Самый удобный и бесплатный способ

Кирилл Пироженко

Рядом с моим MacBook постоянно живёт небольшая армия беспроводных гаджетов. Наушники, вторые наушники, иногда чужой iPhone на зарядке, время от времени часы и планшет. И каждый раз, когда нужно узнать заряд хотя бы одного из них, начинается знакомый ритуал: открыть настройки, найти раздел Bluetooth, навести курсор на нужное устройство. Я и без того постоянно ищу способы сделать macOS ещё удобнее, и недавно наткнулся на бесплатную программу, которая собрала весь этот зоопарк в одном окне. Теперь стандартные виджеты macOS кажутся мне почти декоративными.

Маленькая утилита, которая делает работу на Мак удобнее. Фото.

Маленькая утилита, которая делает работу на Мак удобнее

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Речь про AirBattery. Это крошечная утилита, которая выводит заряд всех ваших устройств в строку меню, в Dock и в виджеты на рабочем столе. Никаких подписок, рекламы и аккаунтов. Открыли, дали пару разрешений и сразу видите всю картину.

Как посмотреть заряд всех Bluetooth-устройств на Mac

Стандартные виджеты у Apple есть, но пользоваться ими неудобно. Компактный виджет аккумуляторов показывает максимум четыре устройства, а чтобы добраться до подробностей, всё равно приходится открывать меню и настройки. Когда аксессуаров два, это терпимо. Когда их шесть или семь, начинается путаница. Apple и сама прячет немало удобных мелочей, недавно она, например, показала, как включать Mac без кнопки питания, но вот за зарядом периферии система толком не следит.

У меня как раз тот случай. На столе одновременно крутятся MacBook, наушники AirPods Pro, кейс от них, плюс сторонние HUAWEI FreeClip, рядом заряжается iPhone, а иногда подключается и второй iPhone жены. Следить за этим через системные настройки утомительно, и легко пропустить момент, когда наушники садятся в самый неподходящий час. Именно для таких сценариев придумали узкие утилиты вроде AirBattery, которые делают одну вещь, но делают её хорошо.

Установка AirBattery на Mac: пошаговая инструкция

Установка тут максимально простая, и это первое, что мне понравилось. Скачиваете последнюю версию, открываете загруженный образ и перетаскиваете значок программы в папку «Приложения». Никаких инсталляторов с десятью шагами и галочками. Актуальную сборку всегда можно взять на странице релизов проекта.

Скачать AirBattery

Установка AirBattery на Mac: пошаговая инструкция. Установка вообще топовая. Фото.

Установка вообще топовая

После первого запуска AirBattery попросит несколько разрешений, в том числе доступ к Bluetooth. Это не прихоть разработчика: без Bluetooth программа не сможет считывать пакеты с устройств и разбирать в них данные о заряде. Иногда при первом старте macOS ругается, что не может проверить разработчика, и Gatekeeper заблокирует запуск приложения и включить его можно через настройки конфиденциальности. Дальше иконка появляется в строке меню и в Dock сразу, по умолчанию в обоих местах, а в настройках можно оставить только что-то одно.

Установка AirBattery на Mac: пошаговая инструкция. После первого запуска дайте разрешение в настройках. Фото.

После первого запуска дайте разрешение в настройках

Отдельно отмечу момент с iPhone и iPad. Чтобы они появились в списке, телефон должен один раз доверять вашему Mac. Достаточно подключить его кабелем при запущенной AirBattery, подтвердить доверие, и дальше всё подтягивается уже по Wi-Fi в одной сети. Не получилось подружить устройство с программой? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Как работает AirBattery на Mac после установки

Самое интересное началось, когда я кликнул по значку в строке меню. Передо мной развернулся аккуратный список со всеми устройствами и процентами заряда. MacBook Air на 78 процентов, HUAWEI FreeClip на сотке, кейс AirPods Pro на 91, оба наушника по 100, мой iPhone на 92 и даже iPhone жены на 88 процентов. То есть программа честно тянет заряд не только техники Apple, но и сторонних Bluetooth устройств, и это приятно удивляет.

Как работает AirBattery на Mac после установки. Можно сделать удобный виджет. Фото.

Можно сделать удобный виджет

Особенно меня зацепило, что в список попадают именно подключённые айфоны. Раньше, чтобы узнать заряд телефона жены, приходилось идти и брать его в руки. Теперь я просто открываю меню на Mac и вижу цифру. Для семьи, где у всех техника Apple и всё в одной сети, это мелочь, но мелочь приятная.

Кроме строки меню заряд можно вывести и на рабочий стол. У AirBattery есть набор готовых виджетов, в том числе крупный вариант сразу на восемь устройств и двухрядная раскладка. Я закинул такой виджет рядом с погодой и календарём, и теперь вся информация перед глазами, без единого клика. Тем, кто любит порядок в Dock, понравится динамический значок, который показывает заряд прямо на иконке.

Как работает AirBattery на Mac после установки. А можно смотреть заряд в строке меню. Фото.

А можно смотреть заряд в строке меню

Не забыли и про уведомления. Для любого устройства можно задать порог, при котором программа предупредит о низком заряде. Нажимаете на колокольчик рядом с нужным гаджетом, выбираете процент, и AirBattery сама напомнит, что пора ставить аксессуар на зарядку. Я выставил уведомления на наушники и больше не ловлю их разряженными перед звонком.

AirBattery для macOS: стоит ли устанавливать

Если у вас один MacBook и пара AirPods, возможно, хватит и системных средств. Но как только устройств становится больше, AirBattery превращается из игрушки в реально полезный инструмент. Программа бесплатная и работает на macOS 11 и новее, занимает копейки ресурсов и не лезет в систему с лишними функциями. Она решает одну задачу: даёт быстро глянуть заряд всех гаджетов в одном месте.

Лично у меня она прижилась за пару дней и переехала в строку меню на постоянку. Это тот случай, когда маленькая утилита закрывает крошечную, но ежедневную боль, и потом не понимаешь, как обходился без неё раньше. Больше таких находок и разборов софта я выкладываю в наших каналах в Telegram и МАКС, заходите, если любите выжимать из техники Apple максимум.

Компьютеры AppleОбзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Компьютеры Apple
Apple подняла цены почти на всё! Техника подорожала на 20-30%. Фото.
Apple подняла цены почти на всё! Техника подорожала на 20-30%
5 устройств Apple, которые я планирую купить до повышения цен. Фото.
5 устройств Apple, которые я планирую купить до повышения цен
20 устройств, которые Apple выпустит в 2026 и 2027 году. Фото.
20 устройств, которые Apple выпустит в 2026 и 2027 году