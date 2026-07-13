Самый необычный способ использовать SD-слот в MacBook Pro

Слот для SD-карт вернулся в MacBook Pro 14 и 16 дюймов еще в 2021 году, но у многих владельцев он так и простаивает: если вы не снимаете фото и видео, пользоваться им особо незачем. Независимый разработчик Питер Кухар решил это исправить и собрал маленький модуль SidePulse Pro, который превращает пустой слот в световую панель уведомлений прямо на корпусе ноутбука. Недавно мы уже разбирали, зачем пригодится USB-C в iPhone кроме зарядки, а теперь нашли не менее любопытное применение портам в MacBook.



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SidePulse Pro для MacBook Pro: что это за устройство

SidePulse Pro — это компактный модуль с восемью RGB-светодиодами, который вставляется в слот SD и целиком в нем прячется. Его задача — показывать, что происходит с фоновыми процессами, не поднимая крышку ноутбука. Вы сразу видите, завершилась ли сборка проекта, упало ли развертывание или все еще работает ИИ-помощник.

Разъемов у MacBook Pro и без того хватает: тут и HDMI, и несколько USB-C, и даже магнитная зарядка MagSafe. Слот SD на их фоне используют реже всего, поэтому отдать его под индикатор — идея вполне здравая. Вместо того чтобы держать открытым окно с логами и каждый раз проверять статус руками, вы ловите цветной сигнал краем глаза: синий — процесс идет, зеленый — успех, красный мигает — что-то сломалось. Логику подсветки вы настраиваете под себя.

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Как настроить SidePulse Pro на Mac

Самое интересное тут даже не железо, а способ управления. В отличие от большинства подобных аксессуаров, модуль обходится без драйверов и приложений, никаких сложных настроек тоже не понадобится.

Когда вы вставляете модуль в слот, macOS видит его как обычную флешку, то есть маленький съемный диск. Внутри лежит единственный файл LEDS.TXT, и чтобы сменить цвет или анимацию, достаточно переписать его содержимое. Язык команд похож на CSS, знакомый по оформлению веб-страниц: можно задавать цвета, эффекты, длительность и управлять каждым светодиодом по отдельности.

За систему можно не переживать: это просто накопитель с текстовым файлом, а не вмешательство в macOS. Тут вспоминается история, когда у MacBook Pro M5 нашли странный дефект, но с SidePulse Pro ничего подобного не грозит — он не лезет в прошивку и не трогает ничего лишнего.

Отсюда и вытекает главный плюс: любая программа, умеющая писать текст в файл, может управлять подсветкой. Это делает модуль совместимым почти с чем угодно на вашем Mac без специальной поддержки.

Для кого подойдет SidePulse Pro

Модуль в первую очередь заточен под программистов и автоматизаторов. Любой скрипт, задача по расписанию или система сборки могут менять цвет индикатора. Сценарии простые:

синяя анимация — идет сборка проекта

ровный зеленый — сборка прошла успешно

мигающий красный — ошибка при развертывании

Отдельно автор выделяет работу с ИИ-агентами. Автономные помощники вроде Claude или Codex могут подсвечивать модуль, пока пишут код или выполняют долгий запрос в фоне. Есть и бытовые сценарии: индикатор заряда при закрытой крышке или таймер по методу Pomodoro с работой отрезками и короткими перерывами.

Я, честно говоря, дома чаще сижу за MacBook Air и его трекпадом, чем за Pro, так что для меня это скорее гиковская игрушка. Но если вы живете в терминале, разница будет ощутимой.

Разбираетесь в скриптах и автоматизации? Поделитесь своими сценариями в нашем чате в Telegram или МАКС, там всегда рады идеям. А если вы вообще не программируете, вывод честный: без работы со скриптами толку будет немного. Это нишевый аксессуар для тех, кто уже живет в командной строке.

SidePulse Pro и SidePulse Dot: в чем разница

SidePulse Pro полностью утапливается в слот, так что его можно держать подключенным постоянно: он не торчит и его не за что зацепить. По сути один раз вставил и забыл, что он там есть.

Модуль продается по предзаказу за 69 долларов, это около 5 900 ₽ на наши деньги. Первые отправки обещают до 27 июля 2026 года. И тут есть важная оговорка для покупателей из-за пределов США: доставка в Европу добавит минимум 22 доллара, то есть еще примерно 1 900 ₽ сверху.

Владельцам MacBook Air, Mac mini, iMac или iPad слот SD не подойдет, для них сделали отдельную версию SidePulse Dot с USB-C и двумя светодиодами за 29 долларов, это около 2 500 ₽. Правда, у самого разъема USB-C тоже бывают неприятные нюансы, о которых стоит помнить, хоть на работу подсветки они и не влияют.

Стоит ли покупать SidePulse Pro для MacBook

Это точно не гаджет для всех подряд. SidePulse Pro оправдан, если вы разработчик или часто гоняете долгие фоновые процессы и хотите видеть их статус, не отвлекаясь на экран. А управление через обычный текстовый файл и правда удобное: ни драйверов, ни приложений, ни возни с настройками.

Остальным можно спокойно пройти мимо. Если вы не пишете код и не настраиваете автоматизацию, восемь светодиодов в слоте SD останутся просто красивой подсветкой. И не забывайте про доставку: вместе с ней ценник заметно вырастает, так что считать стоит сразу с ней.