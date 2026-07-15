Как скачать ПСБ Бизнес на Айфон: новое приложение «Бархат» доступно в App Store

Российские банки играют с Apple в прятки уже четвертый год, и правила этой игры выучили все. Банк выкладывает свой клиент под чужой вывеской, модераторы через какое-то время его вычищают, потом все повторяется. На этот раз повезло предпринимателям: в App Store тихо появилось приложение «Бархат», которое по описанию заботится о кошках и собаках, а на деле открывает привычный «ПСБ Бизнес» с расчетным счетом и платежками. Скачать его можно прямо сейчас, из российского App Store, безо всякой смены региона. Кстати, теперь ставить публичную бета-версию iOS 27 стало еще менее страшно: банки один за другим возвращаются в магазин, и остаться на тестовой прошивке без доступа к счету уже не так обидно.



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ПСБ Бизнес вернулся в App Store под названием «Бархат»

История у ПСБ с App Store долгая и невеселая. После санкций США из магазина вычистили все приложения банка разом: и мобильный банк для физлиц, и «ПСБ Инвестиции», и «ПСБ Бизнес». Корпоративным клиентам тогда пришла рассылка в духе «приложение временно нельзя скачать, пользуйтесь интернет-банком на сайте». Временно растянулось на годы. Дошло до того, что на iPhone приложение ставили через менеджера или в офисе банка, а всем остальным предлагали ярлык веб-версии на домашнем экране.

Поэтому банк действует по отработанной схеме. Приложение публикуется под нейтральным названием, с описанием, которое не вызывает у модерации вопросов. «Бархат» замаскирован под сервис для владельцев питомцев: электронный паспорт животного, календарь прививок, медицинская карта, особые приметы и номер чипа. Читаешь и умиляешься. Ни слова про расчетные счета и платежные поручения там нет.

Розничному клиенту ПСБ этот трюк знаком: пару недель назад мобильный банк для физлиц приезжал в магазин под вывеской чайного каталога, и мы про это подробно писали. Правда, приложение ПСБ под видом «Чайной церемонии» из App Store уже убрали, качать оттуда нечего. Теперь очередь дошла до бизнеса, и легенда сменилась с чая на домашних животных.

После установки приложение просит перезапустить программу, и вот тут начинается самое интересное. Закрываете, открываете заново — и вместо кошачьих паспортов вас встречает обычный экран авторизации ПСБ. Никакого каталога животных вы не увидите. Хотите узнавать про такие релизы первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы пишем о них в первые же часы.

Как скачать приложение ПСБ Бизнес на Айфон

Инструкция короткая, потому что ничего сложного тут нет. Приложение лежит в российском сегменте App Store и качается напрямую, без танцев со сменой страны аккаунта и без чужих Apple ID. И, что важно для предпринимателя, без звонка менеджеру.

Перейдите на страницу приложения «Бархат» в App Store или найдите его через поиск по названию. Нажмите «Загрузить» и дождитесь установки. Приложение весит около 260 МБ, так что лучше делать это по Wi-Fi. Запустите приложение. Оно предложит перезапустить программу — закройте его и откройте снова. На открывшемся экране авторизации войдите по логину и паролю от мобильного банка «ПСБ Бизнес». Настройте вход по Face ID и разрешите уведомления, чтобы видеть статусы платежей и поступления на счет.

Отдельно про старое приложение. Если на Айфоне остался предыдущий клиент банка, после установки нового его лучше удалить. Причина простая: две одинаковые иконки путают, а рабочая версия остается только одна. Когда речь про платежки контрагентам, путаница в иконках стоит дороже, чем в переводах друзьям.

Сложности с установкой бывают редко, но если что-то пошло не так и приложение не запускается, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Что умеет приложение ПСБ Бизнес на iPhone

Это полноценный банк для предпринимателей, просто под другой обложкой. После входа вы получаете все, к чему привыкли: полную информацию по расчетному счету, создание платежей по свободным реквизитам и по шаблонам, отслеживание статусов, работу с выпиской и поиск документов за нужный период. Шаблоны можно создавать, править и удалять прямо с телефона.

Один момент, о котором стоит помнить: лимит на рублевые платежки составляет 3 000 000 рублей в сутки. Если проводите крупные суммы, планируйте платежи заранее или закрывайте их через интернет-банк. Связаться с поддержкой, персональным менеджером или заказать обратный звонок тоже можно из приложения, не выходя в браузер.

Главное отличие от веб-версии — удобство ежедневной работы. Интернет-банк в браузере функционален, но пуши он не присылает, вход по Face ID не поддерживает, а каждый запуск превращается в открытие вкладки и ввод пароля. Для владельца бизнеса это критичнее, чем для физлица: платеж от контрагента лучше видеть сразу, а не когда руки дойдут до вкладки. Нативное приложение снимает все эти мелкие раздражители разом.

Сколько проживет «Бархат» в App Store

Честный ответ — никто не знает. Опыт последних месяцев говорит, что модераторы Apple раскусывают такие маскировки за срок от нескольких часов до нескольких недель. Помогать банкам обходить фильтры Купертино точно не станет, отношения с российскими регуляторами у компании сложные: Apple не выполнила требования ФАС о предустановке RuStore, и на встречные шаги рассчитывать не приходится. Но работает одно железное правило: если приложение уже стоит на Айфоне, удаление из магазина ему ничем не грозит. Оно продолжит запускаться и обновляться через сервера банка.

Пострадают только те, кто не успел скачать. Именно поэтому банки в своих каналах пишут «ставьте прямо сейчас», и это не накрутка срочности, а вполне трезвая оценка ситуации. Окно открыто ровно до того момента, пока кто-то в Купертино не откроет описание про кошачьи прививки и не задумается, почему такое приложение весит 260 МБ.

Практический вывод простой. Если вы ИП или руководитель компании со счетом в ПСБ и до сих пор мучаетесь с веб-версией, ставьте «Бархат» сегодня. Даже если пользоваться прямо сейчас не планируете — установите и войдите в аккаунт, чтобы приложение прописалось на устройстве. Потом, когда его уберут из магазина, скажете себе спасибо. А если пропустите, останется ждать следующей серии этого сериала с новым названием и новой легендой про хобби.

Расскажите в нашем чате в Telegram, успели ли вы поставить приложение и клиента какого банка вам сейчас не хватает в App Store. Судя по прошлым обсуждениям, список наберется внушительный.