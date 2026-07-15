Apple не выполнила требования ФАС о предустановке RuStore. Что теперь будет с iPhone в России

15 июля стало для Apple в России датой, которую в компании наверняка предпочли бы вычеркнуть из календаря. Именно сегодня истек срок исполнения предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Ведомство требовало убрать условия, которые считает дискриминационными для россиян, и до последнего момента никаких признаков того, что Apple собирается что-то менять, не было. Мы уже рассказывали про угрозу штрафа в 4 млрд рублей за отказ от предустановки RuStore, и сейчас эта история из разряда предположений переходит в разряд реальности.



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Какие требования ФАС предъявила Apple

Предупреждение состоит из двух частей, и обе довольно неприятные для Купертино. Первая претензия касается поисковой системы по умолчанию в iOS. На айфоне из коробки стоит иностранный поисковик, и чтобы переключиться на российский, пользователю надо самому лезть в настройки Safari. В ФАС считают, что такая схема создает дискриминационные условия для российских разработчиков и заодно ущемляет права потребителей.

Логика ведомства понятная. Подавляющее большинство людей никогда не меняют настройки по умолчанию, а значит поисковик, зашитый в систему на заводе, получает трафик просто по факту своего положения. Мы это видели в Европе, где Apple под давлением регуляторов пришлось показывать экран выбора браузера. В России до такого экрана дело пока не дошло, но требование выглядит почти идентичным европейскому.

Вторая часть предупреждения жестче. Речь про неисполнение закона о предустановке российского софта. По российскому законодательству производители смартфонов обязаны ставить на устройства отечественные приложения из утвержденного списка. Apple эти требования долгое время обходила витриной с приложениями, которую пользователю предлагали при первом включении, но такой формат регулятора не устроил. Отдельно в предупреждении упоминаются национальный мессенджер и отечественный магазин приложений, то есть МАКС и RuStore.

Вот с магазином приложений и начинается самое интересное. Предустановить мессенджер технически несложно, это обычное приложение из App Store, которого там правда сейчас нет. А вот альтернативный магазин приложений на iOS требует, чтобы Apple открыла в системе целый механизм сторонней дистрибуции. Компания такой механизм умеет делать, но включает его только там, где ее к этому принудили законом. Мы подробно разбирали, почему альтернативы App Store работают в Европе, но не в России, и там как раз объясняется, что упирается все не в технологии.

Какой штраф грозит Apple за отказ от RuStore

ФАС предупреждала, что в случае неисполнения возбудит дело. По итогам такого дела сумма штрафа может достичь 4 млрд рублей. Это не выдуманная цифра, а расчет по оборотной методике, когда штраф считается как процент от выручки компании на рынке, где было нарушение.

Для Apple с ее квартальными показателями 4 млрд рублей это, честно говоря, мелочь. Компания зарабатывает такие деньги за считаные часы. Но дело тут не в сумме, а в прецеденте. Оборотный штраф выписывается не разово: если нарушение продолжается, ведомство может возвращаться к вопросу снова и снова. И каждый раз сумма будет расти.

Опыт последних лет показывает, что Apple российские штрафы хоть и оплачивает, но деньги все равно не бесконечны. Компания получала претензии и по антимонопольным делам, и по правилам оплаты подписок в App Store. Мы писали о том, что случилось с App Store после штрафа за платежи в Россию, и там видно, что никаких изменений для пользователей не последовало. С 2022 года у компании нет здесь свернуты официальные поставки, а значит и рычагов давления у ведомства немного.

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Будет ли Apple выполнять требования ФАС

Если смотреть трезво, шансов на исполнение предупреждения мало. Apple ни разу не открывала сторонние магазины приложений добровольно. В Евросоюзе это произошло из-за DMA, в Японии и Бразилии по местным законам, и каждый раз компания сопротивлялась до последнего, а потом делала минимально возможную версию требуемого.

Есть еще один момент, о котором стоит помнить. Механизм альтернативной дистрибуции завязан на физическое местоположение пользователя. Даже если бы Apple захотела включить RuStore, ей пришлось бы создавать отдельный правовой и технический контур для России. Компания, которая ушла с рынка, вряд ли будет этим заниматься ради штрафа, который для нее сопоставим с расходами на кофе в офисах.

Более вероятный сценарий: ФАС возбуждает дело, выписывает штраф, Apple его не платит. Дальше вопрос переходит в плоскость исполнительного производства, а взыскивать деньги с компании без активов в стране практически невозможно. Так уже было с другими западными корпорациями.

Хотя полностью исключать компромисс нельзя. Иногда Apple делает точечные уступки, чтобы снять давление. Например, компания может добавить экран выбора поисковой системы при первой настройке айфона. Это относительно дешево, не ломает архитектуру iOS и формально закрывает половину претензий ФАС. А вот вторую половину, с магазином приложений, так просто не закрыть.

Могут ли заблокировать iPhone и App Store в России

Прямо сейчас ничего не изменится. Ваш айфон продолжит работать как работал, App Store никуда не денется, приложения устанавливаются в прежнем режиме. Никаких блокировок из-за этой истории не будет, потому что штраф это претензия к компании, а не к устройствам.

Долгосрочные последствия просчитать сложнее. Постоянное давление регулятора на Apple теоретически может привести к разговорам об ограничении работы сервисов компании в стране. Но такие меры ударили бы в первую очередь по миллионам пользователей, поэтому вероятность подобного сценария низкая.

Практический вывод простой: ждать RuStore на айфоне не стоит. Так же, как и ждать возвращения МАКС и VK в магазин Apple. Если вам нужны российские приложения, которых нет в App Store, работают обходные пути через смену региона учетной записи или веб-версии сервисов. Ситуация с банковскими приложениями за последние годы научила россиян жить без официального магазина, и здесь ничего принципиально не поменяется.

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