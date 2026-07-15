iOS 27: какие функции будут доступны на старых iPhone, а какие нет

Миша Королев

Публичная бета iOS 27 уже вышла: попробовать новую систему теперь может каждый, а обновление формально доступно для тех же iPhone, что и iOS 26. Список совместимых устройств — это только половина истории. Часть новых функций работает лишь на свежих моделях, а самые продвинутые возможности достанутся всего трем смартфонам. Разбираемся, что получит именно ваш айфон.

Как обычно, все главные фишки iOS 27 достанутся ограниченному количеству устройств. Фото.

Как обычно, все главные фишки iOS 27 достанутся ограниченному количеству устройств

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Какие iPhone получат iOS 27

Хорошая новость для владельцев старых моделей: iOS 27 совместима с теми же iPhone, что и iOS 26. Если ваш смартфон сейчас работает на текущей версии системы, он обновится без проблем. Apple второй год подряд не отрезает никого от списка.

Вот полный перечень поддерживаемых устройств:

Какие iPhone получат iOS 27. Работать iOS 27 будет даже на iPhone 12, но самого главного там не будет. Фото.

Работать iOS 27 будет даже на iPhone 12, но самого главного там не будет

  • iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, iPhone 17e
  • iPhone 16e, iPhone 16 и 16 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
  • iPhone 15 и 15 Plus, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
  • iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
  • iPhone 13 и 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
  • iPhone 12 и 12 mini, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone SE второго поколения и новее

Базовый набор iOS 27 получат все эти модели. Сюда входят функции для детской безопасности, доработки дизайна Liquid Glass, изменения в Сообщениях, FaceTime, Картах и Музыке. Даже владельцы iPhone 11 или SE не останутся без свежих возможностей — просто без самых умных из них.

Отдельно стоит отметить защиту от мошенников. Система научилась распознавать подозрительные звонки и предупреждать о рискованных переводах. Мы писали, почему стоит установить бабушке iOS 27 на айфон — для пожилых родственников это едва ли не главный аргумент за обновление.

На каких iPhone работает Siri AI

Главное разделение проходит по искусственному интеллекту. Apple Intelligence требует чип A17 Pro и новее. Ограничение привычное: те же требования действовали и раньше, о чем мы писали, когда Apple выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri.

Функции с ИИ будут доступны на этих iPhone:

На каких iPhone работает Siri AI. Чтобы пользоваться новой Сири вам потребуется минимум iPhone 15 Pro. Фото.

Чтобы пользоваться новой Сири вам потребуется минимум iPhone 15 Pro

  • iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, iPhone Air (чип A19 Pro)
  • iPhone 17 и 17e (A19)
  • iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16 и 16e (A18 и A18 Pro)
  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max (A17 Pro)

Эти устройства получат переработанный интерфейс Siri, отдельное приложение ассистента и новые инструменты для фотографий — Extend расширяет кадр за пределы снимка, Reframe меняет композицию. Заодно система прибавила и в съемке: мы подробно разбирали, что изменилось в камере iPhone в iOS 27 и как настроить новые режимы.

Если у вас iPhone 14 или модель постарше, обновиться получится, но искусственного интеллекта там не будет. Никакими способами включить его не выйдет — вопрос упирается в железо, а не в региональные ограничения.

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Каким функциям iOS 27 требуется 12 ГБ оперативной памяти

Есть еще более узкий круг устройств. Топовая локальная модель Apple работает только на iPhone с 12 ГБ оперативной памяти. Обработка идет прямо на смартфоне, без отправки данных в облако, а такой объем памяти нужен, чтобы модель просто поместилась в оперативку. Кстати, Siri AI можно пользоваться на русском языке и это топ.

Пока она отвечает за две функции:

  • Улучшенная системная диктовка — более точное распознавание речи и понимание контекста сказанного.
  • Настройка голоса Siri — можно менять темп речи и уровень выразительности.
Каким функциям iOS 27 требуется 12 ГБ оперативной памяти. А эти фишки уже станут эксклюзивом самых современных айфонов. Фото.

А эти фишки уже станут эксклюзивом самых современных айфонов

Список короткий: iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air. Возможности нишевые, так что отсутствие их на iPhone 16 Pro вряд ли станет поводом для расстройства. Но тенденция понятная — дальше таких эксклюзивов будет больше.

Стоит ли устанавливать публичную бету iOS 27

Речь идет о публичной бете, а не о финальной версии. Бета-версии часто работают нестабильно: быстрее разряжают батарею, греют корпус и конфликтуют с банковскими приложениями. Ставить такую сборку на основной iPhone не стоит, лучше дождаться релиза осенью.

Если терпения нет, разумнее взять запасное устройство. А заодно прикинуть, есть ли вам смысл обновляться осенью — причин хватает не всем. Перед установкой обязательно сделайте резервную копию: откатиться назад без нее не выйдет.

Стоит ли устанавливать публичную бету iOS 27. Я уже поставил iOS 27, и новая система мне реально нравится. Фото.

Я уже поставил iOS 27, и новая система мне реально нравится

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С iPhone 15 Pro и новее iOS 27 раскроется полностью: Siri, редактирование фото, диктовка, вся остальная ИИ-начинка. Владельцам iPhone 15, 14 и старше достанутся свежий дизайн и функции стандартных приложений, но без искусственного интеллекта. Самые продвинутые фишки останутся эксклюзивом iPhone 17 Pro и Air.

Спешить с бетой не нужно никому. Стабильная версия выйдет осенью, вместе с ней подтянутся приложения и уйдут детские болячки первых сборок. А до тех пор список совместимости хотя бы позволяет спокойно планировать — ваш iPhone точно обновится, вопрос только в том, сколько функций он унесет с собой.

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