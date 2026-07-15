iOS 27: какие функции будут доступны на старых iPhone, а какие нет

Публичная бета iOS 27 уже вышла: попробовать новую систему теперь может каждый, а обновление формально доступно для тех же iPhone, что и iOS 26. Список совместимых устройств — это только половина истории. Часть новых функций работает лишь на свежих моделях, а самые продвинутые возможности достанутся всего трем смартфонам. Разбираемся, что получит именно ваш айфон.



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Какие iPhone получат iOS 27

Хорошая новость для владельцев старых моделей: iOS 27 совместима с теми же iPhone, что и iOS 26. Если ваш смартфон сейчас работает на текущей версии системы, он обновится без проблем. Apple второй год подряд не отрезает никого от списка.

Вот полный перечень поддерживаемых устройств:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, iPhone 17e

iPhone 16e, iPhone 16 и 16 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone 15 и 15 Plus, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 13 и 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

iPhone 12 и 12 mini, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone SE второго поколения и новее

Базовый набор iOS 27 получат все эти модели. Сюда входят функции для детской безопасности, доработки дизайна Liquid Glass, изменения в Сообщениях, FaceTime, Картах и Музыке. Даже владельцы iPhone 11 или SE не останутся без свежих возможностей — просто без самых умных из них.

Отдельно стоит отметить защиту от мошенников. Система научилась распознавать подозрительные звонки и предупреждать о рискованных переводах. Мы писали, почему стоит установить бабушке iOS 27 на айфон — для пожилых родственников это едва ли не главный аргумент за обновление.

На каких iPhone работает Siri AI

Главное разделение проходит по искусственному интеллекту. Apple Intelligence требует чип A17 Pro и новее. Ограничение привычное: те же требования действовали и раньше, о чем мы писали, когда Apple выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri.

Функции с ИИ будут доступны на этих iPhone:

iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, iPhone Air (чип A19 Pro)

iPhone 17 и 17e (A19)

iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16 и 16e (A18 и A18 Pro)

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max (A17 Pro)

Эти устройства получат переработанный интерфейс Siri, отдельное приложение ассистента и новые инструменты для фотографий — Extend расширяет кадр за пределы снимка, Reframe меняет композицию. Заодно система прибавила и в съемке: мы подробно разбирали, что изменилось в камере iPhone в iOS 27 и как настроить новые режимы.

Если у вас iPhone 14 или модель постарше, обновиться получится, но искусственного интеллекта там не будет. Никакими способами включить его не выйдет — вопрос упирается в железо, а не в региональные ограничения.

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Каким функциям iOS 27 требуется 12 ГБ оперативной памяти

Есть еще более узкий круг устройств. Топовая локальная модель Apple работает только на iPhone с 12 ГБ оперативной памяти. Обработка идет прямо на смартфоне, без отправки данных в облако, а такой объем памяти нужен, чтобы модель просто поместилась в оперативку. Кстати, Siri AI можно пользоваться на русском языке и это топ.

Пока она отвечает за две функции:

Улучшенная системная диктовка — более точное распознавание речи и понимание контекста сказанного.

— более точное распознавание речи и понимание контекста сказанного. Настройка голоса Siri — можно менять темп речи и уровень выразительности.

Список короткий: iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air. Возможности нишевые, так что отсутствие их на iPhone 16 Pro вряд ли станет поводом для расстройства. Но тенденция понятная — дальше таких эксклюзивов будет больше.

Стоит ли устанавливать публичную бету iOS 27

Речь идет о публичной бете, а не о финальной версии. Бета-версии часто работают нестабильно: быстрее разряжают батарею, греют корпус и конфликтуют с банковскими приложениями. Ставить такую сборку на основной iPhone не стоит, лучше дождаться релиза осенью.

Если терпения нет, разумнее взять запасное устройство. А заодно прикинуть, есть ли вам смысл обновляться осенью — причин хватает не всем. Перед установкой обязательно сделайте резервную копию: откатиться назад без нее не выйдет.

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С iPhone 15 Pro и новее iOS 27 раскроется полностью: Siri, редактирование фото, диктовка, вся остальная ИИ-начинка. Владельцам iPhone 15, 14 и старше достанутся свежий дизайн и функции стандартных приложений, но без искусственного интеллекта. Самые продвинутые фишки останутся эксклюзивом iPhone 17 Pro и Air.

Спешить с бетой не нужно никому. Стабильная версия выйдет осенью, вместе с ней подтянутся приложения и уйдут детские болячки первых сборок. А до тех пор список совместимости хотя бы позволяет спокойно планировать — ваш iPhone точно обновится, вопрос только в том, сколько функций он унесет с собой.