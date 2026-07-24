Российские сайты не открываются на iPhone и Mac. Что делать?

Открываете привычный сайт банка или маркетплейса на iPhone, а Safari вместо страницы выдает предупреждение о небезопасном соединении. Знакомая картина? Минцифры официально подтвердило: при отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут открываться некорректно в Chrome, Safari, Edge и других иностранных браузерах. Совсем недавно мы уже разбирались, почему российские сайты могут перестать открываться и насколько все серьезно на самом деле . Теперь у ведомства появилась конкретная рекомендация: установить сертификаты безопасности Минцифры на компьютеры и смартфоны. Разбираемся, что это за сертификаты, зачем они нужны и как поставить их на iPhone и Mac за пару минут.



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Ошибка «Небезопасное соединение» в Safari: причины

Любой сайт с адресом https подтверждает свою подлинность цифровым сертификатом. Его выдает удостоверяющий центр, а браузер этому центру доверяет. Иностранные удостоверяющие центры отзывают сертификаты у российских компаний, и в этот момент связка ломается: страница вроде бы работает, но Safari считает соединение непроверенным и показывает красное предупреждение.

Масштаб пока умеренный. В середине июня в списки на отзыв попало больше 300 доменов, принадлежащих 44 компаниям, среди них крупные банки и госкорпорации. По оценке Минцифры, доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%, поэтому весь интернет разом не отвалится. Но конкретно ваш банк или маркетплейс попасть под раздачу вполне может.

История с сертификатами для российских пользователей Apple тянется давно. Мы, например, подробно писали о том, как Apple отозвала сертификаты подлинности у российского ПО и к чему это привело на практике. Сейчас ситуация повторяется, только уже на уровне обычных сайтов.

Решение от Минцифры простое: добавить в систему собственный корневой сертификат Russian Trusted Root CA. После этого iPhone и Mac начнут считать российские сайты доверенными. Сертификат действует с 2022 года и выдается бесплатно через Госуслуги. Следим за развитием ситуации и разбираем такие новости в нашем канале в Telegram, там все появляется быстрее всего.

Как открыть российские сайты без установки сертификатов

Прежде чем лезть в настройки и ставить профили вручную, попробуйте самый ленивый вариант. В Яндекс Браузере российский сертификат вшит изначально, никаких дополнительных действий не требуется. Скачали, открыли проблемный сайт, он работает.

Это удобно как минимум по двум причинам. Во-первых, вы не трогаете системные настройки iPhone и Mac. Во-вторых, доверие сертификату остается внутри одного приложения, а Safari и остальные программы продолжают работать по стандартным правилам. Для многих такой компромисс выглядит разумнее.

Скачать браузер можно по прямым ссылкам:

Для iPhone и iPad — версия Яндекс Браузера для iOS из App Store Для Mac — установщик Яндекс Браузера для macOS, отдельно для Apple Silicon и Intel

Учтите нюанс: браузер поддерживает macOS 12 и выше, а при скачивании нужно выбрать правильную сборку под ваш процессор. Если стоит M1 или новее берите версию для чипов Apple, иначе установка просто не пойдет. Больше подобных разборов выкладываем в канале AppleInsider в МАКС. Если же вы хотите, чтобы российские сайты корректно открывались везде, включая Safari и все приложения, придется ставить сертификаты в систему. Дальше по шагам.

Установка сертификата Минцифры на iOS пошагово

На iOS сертификаты ставятся конфигурационным профилем. Есть важное условие: страницу нужно открывать именно в Safari. Через встроенный браузер приложения Госуслуг профиль не скачается, вместо файла вы увидите экран с набором текстовых символов.

Откройте страницу gosuslugi.ru/crt в браузере Safari Нажмите кнопку «Скачать профиль» для Apple iOS, а в окне «Веб-сайт пытается загрузить профиль конфигурации» выберите «Разрешить» Перейдите в «Настройки», в самом верху выберите пункт «Профиль загружен» и в окне «Установка профиля» нажмите «Установить» Введите код-пароль устройства, затем нажмите «Установить» в окне «Предупреждение», подтвердите установку еще раз и нажмите «Готово»

Установите профиль сразу после загрузки, иначе система удалит его автоматически через несколько минут. Дальше самое важное. Просто установить профиль недостаточно, нужно отдельно включить доверие сертификату:

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные» и выберите «Об этом устройстве» Пролистайте вниз до пункта «Доверие сертификатам» Найдите Russian Trusted Root CA и передвиньте ползунок вправо В оповещении «Корневой сертификат» нажмите «Дальше»

iOS честно предупредит: включение сертификата для веб-сайтов позволит третьей стороне видеть личные данные, которые вы отправляете на сайты. Это не баг и не запугивание со стороны Apple, а стандартное поведение системы при добавлении любого стороннего корневого сертификата. Решение остается за вами. Кстати, сертификаты бывают самые разные, и мы уже рассказывали, как iPhone получил сертификат безопасности НАТО. Не получается пройти какой-то шаг? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут.

Как установить сертификат Минцифры на Mac

С компьютером процедура другая: профили заменяет приложение «Связка ключей». Сертификаты скачиваются архивом, а доверие каждому из них включается вручную.

На странице gosuslugi.ru/crt нажмите «Скачать сертификаты» для macOS и перейдите в папку «Загрузки» Распакуйте архив и откройте файл RussianTrustedCA.pem двойным нажатием В окне «Приложение Связка ключей пытается изменить связку ключей системы» введите имя пользователя и пароль администратора, затем нажмите «Изменить связку ключей» В приложении «Связка ключей» выберите слева раздел «Вход» и откройте вкладку «Сертификаты» — там появятся новые записи

В списке вы увидите два сертификата: Russian Trusted Root CA со сроком до 28 февраля 2032 года и Russian Trusted Sub CA до 6 марта 2027 года. Рядом с корневым будет висеть красная пометка о ненадежности. Ее и нужно убрать.

Дважды нажмите на сертификат Russian Trusted Root CA и раскройте вкладку «Доверие» В строке «Параметры использования сертификата» выберите вариант «Всегда доверять» Закройте окно, введите имя пользователя и пароль, нажмите «Обновить настройки» Повторите то же самое для сертификата Russian Trusted Sub CA

Доверие нужно включить для обоих сертификатов, иначе цепочка не соберется и Safari продолжит ругаться на соединение. После этого перезапустите браузер и проверьте проблемный сайт. Отдельный момент для владельцев MacBook на Apple Silicon: процедура одинакова для Intel и M-чипов, разницы в шагах нет. А вот если вы пользуетесь корпоративным Mac с профилями управления, установку может блокировать администратор устройства.

Выбор между ручной установкой и Яндекс Браузером остается за вами. Первый вариант чинит доступ во всех приложениях сразу, второй ограничивается одной программой и не меняет системные настройки безопасности. Если что-то пошло не по инструкции или сайт все равно не открывается, приходите в наш чат в МАКС и описывайте проблему, разберемся вместе.