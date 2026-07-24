Российские сайты не открываются на iPhone и Mac. Что делать?

Кирилл Пироженко

Открываете привычный сайт банка или маркетплейса на iPhone, а Safari вместо страницы выдает предупреждение о небезопасном соединении. Знакомая картина? Минцифры официально подтвердило: при отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут открываться некорректно в Chrome, Safari, Edge и других иностранных браузерах. Совсем недавно мы уже разбирались, почему российские сайты могут перестать открываться и насколько все серьезно на самом деле . Теперь у ведомства появилась конкретная рекомендация: установить сертификаты безопасности Минцифры на компьютеры и смартфоны. Разбираемся, что это за сертификаты, зачем они нужны и как поставить их на iPhone и Mac за пару минут.

Некоторые российские сайты могут перестать открываться на устройствах Apple. Фото.

Некоторые российские сайты могут перестать открываться на устройствах Apple

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Ошибка «Небезопасное соединение» в Safari: причины

Любой сайт с адресом https подтверждает свою подлинность цифровым сертификатом. Его выдает удостоверяющий центр, а браузер этому центру доверяет. Иностранные удостоверяющие центры отзывают сертификаты у российских компаний, и в этот момент связка ломается: страница вроде бы работает, но Safari считает соединение непроверенным и показывает красное предупреждение.

Масштаб пока умеренный. В середине июня в списки на отзыв попало больше 300 доменов, принадлежащих 44 компаниям, среди них крупные банки и госкорпорации. По оценке Минцифры, доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%, поэтому весь интернет разом не отвалится. Но конкретно ваш банк или маркетплейс попасть под раздачу вполне может.

История с сертификатами для российских пользователей Apple тянется давно. Мы, например, подробно писали о том, как Apple отозвала сертификаты подлинности у российского ПО и к чему это привело на практике. Сейчас ситуация повторяется, только уже на уровне обычных сайтов.

Решение от Минцифры простое: добавить в систему собственный корневой сертификат Russian Trusted Root CA. После этого iPhone и Mac начнут считать российские сайты доверенными. Сертификат действует с 2022 года и выдается бесплатно через Госуслуги. Следим за развитием ситуации и разбираем такие новости в нашем канале в Telegram, там все появляется быстрее всего.

Как открыть российские сайты без установки сертификатов

Прежде чем лезть в настройки и ставить профили вручную, попробуйте самый ленивый вариант. В Яндекс Браузере российский сертификат вшит изначально, никаких дополнительных действий не требуется. Скачали, открыли проблемный сайт, он работает.

Это удобно как минимум по двум причинам. Во-первых, вы не трогаете системные настройки iPhone и Mac. Во-вторых, доверие сертификату остается внутри одного приложения, а Safari и остальные программы продолжают работать по стандартным правилам. Для многих такой компромисс выглядит разумнее.

Скачать браузер можно по прямым ссылкам:

  1. Для iPhone и iPad — версия Яндекс Браузера для iOS из App Store
    2. Как открыть российские сайты без установки сертификатов. Яндекс Браузер спокойно открывает все нужные сайты. Фото.

    Яндекс Браузер спокойно открывает все нужные сайты

  2. Для Mac — установщик Яндекс Браузера для macOS, отдельно для Apple Silicon и Intel

Учтите нюанс: браузер поддерживает macOS 12 и выше, а при скачивании нужно выбрать правильную сборку под ваш процессор. Если стоит M1 или новее берите версию для чипов Apple, иначе установка просто не пойдет. Больше подобных разборов выкладываем в канале AppleInsider в МАКС. Если же вы хотите, чтобы российские сайты корректно открывались везде, включая Safari и все приложения, придется ставить сертификаты в систему. Дальше по шагам.

Установка сертификата Минцифры на iOS пошагово

На iOS сертификаты ставятся конфигурационным профилем. Есть важное условие: страницу нужно открывать именно в Safari. Через встроенный браузер приложения Госуслуг профиль не скачается, вместо файла вы увидите экран с набором текстовых символов.

  1. Откройте страницу gosuslugi.ru/crt в браузере Safari
  2. Нажмите кнопку «Скачать профиль» для Apple iOS, а в окне «Веб-сайт пытается загрузить профиль конфигурации» выберите «Разрешить»
    3. Установка сертификата Минцифры на iOS пошагово. Загрузите сертификат. Фото.

    Загрузите сертификат

  3. Перейдите в «Настройки», в самом верху выберите пункт «Профиль загружен» и в окне «Установка профиля» нажмите «Установить»
    4. Установка сертификата Минцифры на iOS пошагово. И установите его. Фото.

    И установите его

  4. Введите код-пароль устройства, затем нажмите «Установить» в окне «Предупреждение», подтвердите установку еще раз и нажмите «Готово»

Установите профиль сразу после загрузки, иначе система удалит его автоматически через несколько минут. Дальше самое важное. Просто установить профиль недостаточно, нужно отдельно включить доверие сертификату:

Установка сертификата Минцифры на iOS пошагово. Не забудьте включить сертификат. Фото.

Не забудьте включить сертификат

  1. Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные» и выберите «Об этом устройстве»
  2. Пролистайте вниз до пункта «Доверие сертификатам»
  3. Найдите Russian Trusted Root CA и передвиньте ползунок вправо
  4. В оповещении «Корневой сертификат» нажмите «Дальше»

iOS честно предупредит: включение сертификата для веб-сайтов позволит третьей стороне видеть личные данные, которые вы отправляете на сайты. Это не баг и не запугивание со стороны Apple, а стандартное поведение системы при добавлении любого стороннего корневого сертификата. Решение остается за вами. Кстати, сертификаты бывают самые разные, и мы уже рассказывали, как iPhone получил сертификат безопасности НАТО. Не получается пройти какой-то шаг? Спрашивайте в нашем чате в Telegram, там подскажут.

Как установить сертификат Минцифры на Mac

С компьютером процедура другая: профили заменяет приложение «Связка ключей». Сертификаты скачиваются архивом, а доверие каждому из них включается вручную.

Как установить сертификат Минцифры на Mac. Сначала сертификат надо скачать. Фото.

Сначала сертификат надо скачать

  1. На странице gosuslugi.ru/crt нажмите «Скачать сертификаты» для macOS и перейдите в папку «Загрузки»
  2. Распакуйте архив и откройте файл RussianTrustedCA.pem двойным нажатием
  3. В окне «Приложение Связка ключей пытается изменить связку ключей системы» введите имя пользователя и пароль администратора, затем нажмите «Изменить связку ключей»
  4. В приложении «Связка ключей» выберите слева раздел «Вход» и откройте вкладку «Сертификаты» — там появятся новые записи

В списке вы увидите два сертификата: Russian Trusted Root CA со сроком до 28 февраля 2032 года и Russian Trusted Sub CA до 6 марта 2027 года. Рядом с корневым будет висеть красная пометка о ненадежности. Ее и нужно убрать.

Как установить сертификат Минцифры на Mac. Перетяните его в связку ключей и каждый из сертификатов переключите в статус «Всегда доверять». Фото.

Перетяните его в связку ключей и каждый из сертификатов переключите в статус «Всегда доверять»

  1. Дважды нажмите на сертификат Russian Trusted Root CA и раскройте вкладку «Доверие»
  2. В строке «Параметры использования сертификата» выберите вариант «Всегда доверять»
  3. Закройте окно, введите имя пользователя и пароль, нажмите «Обновить настройки»
  4. Повторите то же самое для сертификата Russian Trusted Sub CA

Доверие нужно включить для обоих сертификатов, иначе цепочка не соберется и Safari продолжит ругаться на соединение. После этого перезапустите браузер и проверьте проблемный сайт. Отдельный момент для владельцев MacBook на Apple Silicon: процедура одинакова для Intel и M-чипов, разницы в шагах нет. А вот если вы пользуетесь корпоративным Mac с профилями управления, установку может блокировать администратор устройства.

Выбор между ручной установкой и Яндекс Браузером остается за вами. Первый вариант чинит доступ во всех приложениях сразу, второй ограничивается одной программой и не меняет системные настройки безопасности. Если что-то пошло не по инструкции или сайт все равно не открывается, приходите в наш чат в МАКС и описывайте проблему, разберемся вместе.

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