MacBook Neo 2: процессор, память и сроки выхода

MacBook Neo вышел в марте и почти сразу стал самым обсуждаемым ноутбуком Apple за последние годы. Дешевый, легкий, с процессором от айфона и в ярких цветах, он попал в ту нишу, которую компания игнорировала лет десять. Я уже рассказывал, что MacBook Neo стал популярным не только во всем мире, но и среди моих друзей: пятеро знакомых купили его за пару месяцев. А теперь появились первые подробности о втором поколении. Разбираемся, что изменится в MacBook Neo 2 и стоит ли ждать новинку вместо покупки текущей модели.



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Какой процессор получит новый MacBook Neo

Нынешний MacBook Neo работает на чипе A18 Pro, том самом, что стоял в iPhone 16 Pro. Решение спорное на бумаге, но на практике машинка тянет все, что нужно обычному пользователю: браузер с двумя десятками вкладок, документы, монтаж коротких роликов, звонки. По данным Bloomberg, во втором поколении Apple перейдет на A19 Pro, то есть на процессор из iPhone 17 Pro и iPhone Air.

Прирост в вычислениях будет умеренным. A19 Pro быстрее A18 Pro примерно на 10-15% в однопоточных и многопоточных тестах, и такую разницу в обычных задачах вы вряд ли заметите. А вот графика подтянется куда сильнее: бенчмарки показывают выигрыш до 40%. Причина в том, что каждое ядро графического процессора A19 Pro получило встроенные нейронные ускорители, а это влияет и на игры, и на обработку фото, и на все, что связано с локальными моделями.

Есть нюанс. Журналист Тим Калпан пишет, что Apple поставит в ноутбук урезанную версию чипа. В iPhone 17 Pro у A19 Pro шесть графических ядер, а в MacBook Neo 2 их, скорее всего, будет пять. Так компания пристраивает кристаллы, которые не прошли отбор для смартфонов, и заодно удерживает цену ноутбука на прежнем уровне. Практика для индустрии обычная, но осадочек остается.

Отдельный вопрос, как новый процессор поведет себя в тяжелых сценариях. Я уже разбирал, подойдет ли MacBook Neo для вайбкодинга, и там как раз упирается все не в частоты, а в память и охлаждение. С A19 Pro запас по графике станет заметно больше, а значит, локальные ассистенты и редакторы кода будут отзывчивее.

Оперативная память в MacBook Neo 2

Главная претензия к первому MacBook Neo это 8 ГБ оперативной памяти. Весь остальной модельный ряд Mac давно стартует с 16 ГБ, и на этом фоне базовая модель выглядит бедным родственником. Хорошая новость: во втором поколении объем вырастет. Плохая: не до 16 ГБ, а до 12 ГБ, потому что столько поддерживает связка с A19 Pro.

Много это или мало, зависит от ваших задач. Для почты, браузера, заметок и фильмов хватало и восьми гигабайт, macOS умеет грамотно сжимать память и выгружать неактивные процессы. Но стоит открыть Xcode, пару виртуалок или проект в Final Cut, и система начинает упираться в потолок. Дополнительные четыре гигабайта тут дают ощутимый воздух, хотя мечту о шестнадцати они не закрывают.

К памяти вообще много вопросов, и не только к оперативной. Я подробно писал о том, что не так с SSD в MacBook Neo, и там история похожая: базовый накопитель работает медленнее, чем ожидаешь от современного Mac. Если Apple подтянет во втором поколении только оперативку, а скорость накопителя оставит прежней, часть проблем никуда не денется. Хотите первыми узнавать о новых утечках по MacBook Neo 2? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы разбираем такие новости каждый день.

Какие функции Apple Intelligence появятся в MacBook Neo

Связка из A19 Pro и 12 ГБ памяти нужна не просто для галочки. Именно она открывает доступ к более мощной локальной модели Apple, которую компания показала на WWDC. Модель отвечает за более точную диктовку и за расширенные настройки голоса Siri, а работает целиком на устройстве, без отправки данных в облако.

Текущий MacBook Neo эти функции не получит, и дело как раз в железе: A18 Pro и восьми гигабайт для новой модели недостаточно. Получается, второе поколение станет первым по-настоящему полноценным в плане искусственного интеллекта. Для кого-то это решающий аргумент подождать год, для кого-то пустой звук, потому что диктовкой и Siri пользуются далеко не все.

По цветам конкретики пока нет. Сейчас ноутбук продается в цитрусовом, розовом, индиго и серебристом вариантах, и Bloomberg пишет, что Apple собирается периодически обновлять палитру. То есть цвета будут меняться примерно как у чехлов для айфонов: часть останется, часть уйдет, появится что-то новое. Какие оттенки достанутся MacBook Neo 2, никто пока не знает.

Если вы выбираете между дешевой моделью и старшей линейкой, посмотрите, как я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе. Спойлер: разница не там, где ее ждешь, и упирается она в сценарии, а не в цифры бенчмарков.

Когда выйдет MacBook Neo 2

Текущая модель вышла в марте 2026 года, и по логике Apple обновлять ее раньше чем через год смысла нет. По всем признакам, версия с A19 Pro выйдет в 2027 году, точный месяц пока не называется. Если компания сохранит ритм, ждать стоит весны, но с ноутбуками Apple регулярно сдвигает сроки, поэтому воспринимать эту дату как обещание не надо.

Что все это значит на практике. Если MacBook Neo нужен вам прямо сейчас для учебы, работы с текстами и интернета, брать текущую модель абсолютно нормально: она отлично справляется и стоит дешево. Если же вы рассчитываете на локальный ИИ, тяжелые проекты или просто не любите покупать технику перед сменой поколения, есть смысл потерпеть до следующего года.

Лично я жду от второго поколения не столько мегагерцев, сколько внимания к мелочам: нормальный SSD, больше памяти в базе и стабильную работу под нагрузкой. Процессор в этом ноутбуке и так избыточен для большинства задач, а вот компромиссы вокруг него портят впечатление. Не определились, брать сейчас или ждать? Приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретным задачам и бюджету.

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