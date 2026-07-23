Все новые Mac до 2028 года: полный список моделей и когда они выйдут

Мы уже знаем, когда Apple покажет iPhone 18 Pro, а теперь подъехали слухи и про компьютеры. Bloomberg выкатил большую дорожную карту Mac сразу на несколько лет вперед: от ноутбуков, которые выйдут буквально через пару месяцев, до моделей с OLED-экранами, которые доберутся до прилавков ближе к 2028 году. Список получился длинным, и там есть пара сюрпризов.



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Какие новые Mac покажут в 2026 году

Начнем с ближайших планов, потому что тут все самое интересное. До конца года Apple собирается показать младший MacBook Pro на чипе M6. Это та самая базовая модель, которая по сути занимает нишу между Air и старшими профессиональными ноутбуками. Обновление чипа — не революция, но M6 обещает заметный прирост, особенно в задачах с нейросетями.

Следом идут новые iMac. Моноблоки Apple обновляет неспешно, поэтому каждое поколение ждут отдельно. Подробностей о начинке пока нет, но логично ожидать переход на свежее поколение процессоров и, возможно, новые цвета корпуса.

Самое громкое — обновленная линейка старших MacBook на 14 и 16 дюймов. Именно эти модели должны получить OLED-экраны с поддержкой касаний. То есть Apple наконец делает сенсорный дисплей в ноутбуке, о чем говорили годами и что сама компания годами же высмеивала. Работать машины будут на чипах M5 Pro и M5 Max.

Сроки тут плавающие: Bloomberg пишет, что релиз состоится где-то между концом этого года и началом следующего. Косвенный признак близости анонса — ноутбуки уже тестируют на macOS 27.1, а эта версия системы должна выйти в конце октября. Так что если вы копите на профессиональный Мак, есть смысл подождать пару месяцев и не брать текущее поколение.

Кстати, пока ждете новинок, можно выжать максимум из имеющегося компьютера. У нас есть подборка, где собраны неочевидные возможности Finder на Mac, о половине из которых большинство пользователей даже не догадывается.

Что изменится в MacBook Air в 2027 году

В начале 2027 года Apple планирует обновить линейку MacBook Air. Это самый популярный ноутбук компании, и меняют его обычно аккуратно: новый чип, иногда новый цвет, все остальное на месте. Судя по описанию, радикальных изменений в этом поколении ждать не стоит — большой редизайн приберегли для другого момента.

А вот младший MacBook Pro в 2027 году как раз ждет полноценное обновление дизайна. Он получит чип M7 и, по данным Bloomberg, тоже перейдет на сенсорный экран. Получается, Apple не собирается ограничивать тач одними только топовыми машинами, а постепенно раскатывает его на всю линейку ноутбуков.

Тут возникает закономерный вопрос про деньги. Новые технологии в корпусе почти всегда означают рост ценника, а у нас к этому добавляется еще и курс с логистикой. Мы уже разбирали, как подорожали Mac в России после последнего повышения цен, и картина там не самая радостная. С OLED и сенсором ситуация вряд ли улучшится.

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Когда выйдут новые Mac mini и Mac Studio

Отдельная история — MacBook Neo. Это тот самый бюджетный ноутбук, который Apple тестирует на процессоре A19 Pro, то есть на мобильном чипе из iPhone. Идея понятная: сделать максимально доступный лэптоп для учебы, серфинга и офисных задач, не подрывая продажи MacBook Air.

Любопытная деталь: Bloomberg утверждает, что Neo будут периодически обновлять новыми цветами. Это очень похоже на подход к чехлам и ремешкам, когда железо остается прежним, а свежие расцветки подогревают интерес к модели. Для недорогого ноутбука ход рабочий, особенно если целевая аудитория — школьники и студенты.

По настольным машинам тоже есть движение. В тестах замечена линейка Mac mini на M5 Pro и базовом M6, а также новые Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra. Но именно тут Bloomberg делает важную оговорку: сроки выхода и конфигурации памяти зависят от ситуации с поставками чипов памяти. Дефицит на рынке может сдвинуть релиз или заставить Apple урезать доступные варианты.

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OLED-дисплеи в MacBook Air и iMac: сроки выхода

Самая дальняя точка на карте — MacBook Air с OLED-экраном. По данным Bloomberg, он может появиться не раньше 2028 года. Формулировка осторожная, и это нормально: планы на два года вперед у Apple меняются регулярно, а сроки перехода на новые матрицы упираются в готовность поставщиков.

За Air должен последовать iMac с OLED-дисплеем. Для моноблока это звучит особенно вкусно, потому что большая панель с настоящим черным цветом и высокой контрастностью — именно то, чего не хватает текущим моделям. Правда, тут же встает вопрос выгорания при статичной картинке, и как Apple будет его решать на настольном компьютере, пока непонятно.

Общая картина такая: ближайшие два года Apple перекладывает всю линейку Mac на новые чипы, а следом планомерно переводит экраны на OLED, начиная со старших ноутбуков и заканчивая массовыми моделями. Параллельно стоит держать в голове разговоры о том, что Apple поднимет цены на технику раньше, чем многие рассчитывают.

И традиционная оговорка: это инсайдерская информация, а не анонс. Даже у Bloomberg сроки регулярно едут вправо, а часть устройств вообще не доходит до релиза. Так что воспринимайте дорожную карту как ориентир, а не как расписание.