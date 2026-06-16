iPhone перестанет открывать российские сайты? Разбираемся, так ли это на самом деле

Я открываю сайты на iPhone в Safari, как и большинство из вас. И именно вокруг этого построена очередная страшилка: мол, в мае ужесточили выдачу сертификатов для компаний под санкциями, а значит, скоро Safari начнёт ругаться на российские сайты или вовсе перестанет их открывать. Называли даже точную дату, 13 июня. Особенно ловко панику раскрутили, связав её с историей про отключение МАКС на iPhone, который теперь открывается только из веб-версии. Дата наступила и прошла, а Сбер, «Госуслуги» и банковские приложения работают как ни в чём не бывало.



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Как работают сертификаты безопасности сайтов на iPhone

Сертификат это цифровое удостоверение сайта. Когда вы заходите на страницу банка, браузер проверяет, что её подписал доверенный центр, и только тогда показывает замочек и защищённое соединение по протоколу https. Если подписи нет или ей нельзя доверять, вы увидите красное предупреждение о небезопасном соединении. Открыть страницу всё равно можно, но добровольно туда уже мало кто пойдёт. И не зря: за таким экраном нередко прячется реальная угроза, ведь поддельные сайты воруют Apple ID и доступ к iCloud.

Доверенных центров в мире меньше сотни, если точно, то 85. Их список зашит прямо в iOS, macOS, Windows и в сами браузеры. Именно поэтому Safari на вашем iPhone доверяет одним подписям и ругается на другие. И ровно тут кроется болевая точка для России.

В мае CA/Browser Forum, сообщество, которое пишет правила для удостоверяющих центров, прямо вписало в документ запрет выдавать сертификаты заявителям из санкционных списков. Звучит как новость, но по сути это лишь формализация того, что действует с 2022 года. Тогда же российские госорганы, госкорпорации и компании под санкциями потеряли возможность легально получать иностранные подписи.

В ответ у нас появился национальный удостоверяющий центр. Он реально выдаёт сертификаты, и для части госресурсов они работают. Беда в том, что НУЦ не входит в мировую цепочку доверия. Его нет ни в iOS, ни в macOS, ни в Safari, ни в Chrome. Спокойно открыть сайт с таким сертификатом получается фактически только в браузере «Яндекс» или в «Атоме». В вашем Safari он даст то самое предупреждение. Раз большинство владельцев iPhone сидит в Safari, а Safari не знает российский центр, то теоретически переход всех наших сайтов на отечественные подписи действительно отрезал бы вас от привычного интернета. Ключевое слово здесь теоретически. На практике этот переход не происходит, и причины очень земные.

Почему российские сайты продолжают работать в Safari

Самое интересное начинается, когда смотришь не на заголовки, а на конкретные сайты. Откройте на Mac или iPhone карточку сертификата Сбера. В графе «кем выдан» вы увидите HARICA, это греческий удостоверяющий центр Hellenic Academic and Research Institutions CA. Сертификат свежий, выдан 2 июня 2026 года и действует до декабря. Сбербанк находится под санкциями уже не первый год, а подпись у него европейская и совсем новая.

История «Госуслуг» ещё нагляднее. Их сертификат выписан GlobalSign, одним из крупнейших международных центров. Выдан он в ноябре 2025 года и действует до декабря 2026. То есть главный государственный портал страны спокойно живёт на иностранной подписи, и Safari открывает его без единого вопроса.

Как так выходит, если запрет существует? Очень просто. Международные центры не бегают по интернету в поисках нарушителей, для них это лишние расходы и головная боль. Обычно они узнают о проблемном клиенте из новостей и только тогда что-то предпринимают. Санкции в этой области существуют на бумаге, но соблюдаются крайне вяло. Поэтому гиганты вроде Let’s Encrypt и GlobalSign по-прежнему массово обслуживают российские сайты, включая государственные, которые совершенно не торопятся уходить на НУЦ.

Есть и причина поглубже. Бизнесу нужно, чтобы сайт открывался и внутри страны, и снаружи. Перейди он на отечественный сертификат, и весь внешний трафик упрётся в красное предупреждение, а иностранный гость просто закроет вкладку. Никому не хочется добровольно отрезать себе половину аудитории, поэтому все тянут с переходом до последнего. И да, если сайт вдруг не открылся, дело далеко не всегда в подписи: крупные сбои случаются и без сертификатов.

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Что делать, если Safari предупреждает о небезопасном сайте

Практический вывод короткий: паниковать не нужно, ваш iPhone и Mac работают как работали. Но пара вещей стоит того, чтобы их держать в голове.

Первое. Если вдруг какой-то госресурс встретит вас предупреждением о небезопасном соединении , не пугайтесь сразу. Возможно, он перешёл на российский сертификат, который Safari не знает . На такой случай держите на устройстве Яндекс Браузер или другое российское приложение, в них отечественные подписи открываются без плясок.

, не пугайтесь сразу. Возможно, он перешёл на . На такой случай держите на устройстве Яндекс Браузер или другое российское приложение, в них отечественные подписи открываются без плясок. Второе, и куда важнее. Не приучайте себя нажимать «всё равно открыть» на каждом таком экране. На незнакомом сайте красное предупреждение чаще означает реальную угрозу, чем санкционную политику. Привычка игнорировать эти сигналы это прямая дорога к мошенникам.

Главный навык во всей этой истории не запасной браузер, а умение отличать настоящую проблему от информационного шума. Чем лучше вы понимаете, как все работает, тем меньше шансов, что впадете в панику из-за какого-нибудь громкого заголовка. Остались вопросы или сами поймали странное предупреждение в Safari? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберёмся вместе.