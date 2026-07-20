Скрытая функция Gmail, которая чистит почту от спама

Кирилл Пироженко

В сети снова разошелся ролик с громким заявлением: будто Google специально позволяет почте забиваться спамом, прячет это от пользователя и таким хитрым образом подталкивает докупать место в облаке. На теорию заговора тянет вполне, и по большей части она ей и остается. Но зерно пользы там есть: в Gmail давно работает отдельный экран, где собраны все ваши подписки, а отписаться от лишнего можно в пару кликов. Недавно я рассказывал, что стало с моим iPhone после установки iOS 27, а сегодня разберем лайфхак для тех, кто на новую ОС обновляться пока не планирует и просто хочет разгрести почтовый ящик.

Избавляемся от спама в Gmail. Фото.

Избавляемся от спама в Gmail

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Откуда берется спам в Gmail

Правда куда прозаичнее истории про злой умысел корпорации. Ящик переполняется не потому, что кто-то это подстроил, а потому что мы сами оставляем адрес на десятках сайтов: интернет-магазины, сервисы доставки, новостные ленты, промоакции. Каждая галочка при регистрации — это еще одна рассылка, которая потом капает в почту неделями и месяцами.

Достаточно один раз оформить заказ или забрать промокод, и адрес уходит в базу, откуда письма прилетают годами, даже если на сайт вы больше не заходите. Версия про хранилище тоже не выдерживает проверки: бесплатные 15 ГБ делятся между Gmail, Диском и Фото, и текстовые письма занимают там сущие крохи на фоне фотографий и видео. Проблема при этом реальная, пусть и другая: за грудой промописем легко пропустить действительно важное — код подтверждения, письмо от банка или ответ по работе. Поэтому чистить подписки полезно не ради места, а ради того, чтобы нужные письма не терялись. У самой функции есть приятная особенность — отписка идет честно.

Gmail сам отправляет запрос отправителю от вашего имени, а не просто прячет письма в отдельную папку. Правда, без нюансов не обошлось: инструмент рассчитан на личные аккаунты Google, а не на корпоративные ящики Workspace, и раскатывается постепенно по разным странам и устройствам. Если вы только собираетесь завести ящик, я отдельно разбирал, как зарегистрировать аккаунт Google в России в обход ограничений.

Как посмотреть все подписки в Gmail

Тот самый трюк из ролика действительно работает и заметно экономит время. Вместо того чтобы искать нужный раздел в меню, вы правите адрес прямо в браузере. Порядок действий предельно простой:

Как посмотреть все подписки в Gmail. После этого останется поотключать подписки. Фото.

После этого останется поотключать подписки

  1. Откройте Gmail в браузере на компьютере и войдите в свой аккаунт.
  2. Кликните по адресной строке вверху, чтобы адрес можно было редактировать.
  3. Сотрите хвост адреса, начиная с # — обычно это фрагмент вида u/0/#inbox.
  4. Впишите вместо него #sub и нажмите Enter.
  5. На экране появится список компаний, на рассылки которых вы подписаны.

Дальше все элементарно: напротив каждого отправителя стоит кнопка отписки, жмете ее и подтверждаете действие. По сути это короткая ссылка-ярлык на тот же экран управления подписками, только без лишних переходов. Один момент: браузер должен быть заранее авторизован в нужном аккаунте, иначе после входа вас закинет обратно во «Входящие». Хотите разбирать больше подобных приемов с техникой и сервисами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходит что-то полезное.

Как отключить ненужные рассылки в Gmail

Если фокус с адресной строкой у вас не сработал, остается штатный путь через меню. Он надежнее и, что важно, доступен даже в мобильном приложении Gmail на iPhone.

Как отключить ненужные рассылки в Gmail. На iPhone тоже можно отменить подписки. Фото.

На iPhone тоже можно отменить подписки

  1. Откройте Gmail на компьютере или смартфоне.
  2. Нажмите на кнопку меню — три горизонтальные полоски в левом верхнем углу.
  3. Выберите пункт «Управление подписками» в списке разделов.
  4. Пробегитесь по отправителям — они отсортированы по частоте писем за последние недели.
  5. Нажмите «Отписаться» напротив тех, кого больше не хотите видеть.

Такой вид удобен тем, что самые назойливые отправители оказываются сверху — как раз они обычно и забивают ящик под завязку. Учтите деталь: отправителю нужно несколько дней, чтобы обработать запрос, поэтому одно-два письма после отписки еще могут прилететь по инерции — это нормально. Если совсем не хочется ждать, соседней кнопкой можно сразу заблокировать отправителя, и тогда его письма будут уходить в спам автоматически, минуя ваш основной ящик. А когда вы чаще читаете письма со смартфона, я собирал все новые функции Почты на iOS 27 — там тоже прибавилось инструментов для наведения порядка.

Почему в Gmail нет управления подписками

Функция раскатывается волнами, поэтому у части пользователей она появляется не сразу. Здесь помогает только терпение — как правило, раздел доезжает до аккаунта в течение нескольких недель. На корпоративных ящиках Workspace его может не быть вовсе, так что для рабочей почты способ пока не универсален. Пока раздел не подъехал, спасает старый добрый метод: открыть любое промописьмо и нажать ссылку «Отписаться» рядом с именем отправителя. Больше всего таких писем прячется во вкладке «Промоакции» — именно туда Gmail складывает магазинные и рекламные рассылки, так что начинать чистку логичнее оттуда.

Почему в Gmail нет управления подписками. Отключить подписки можно индивидуально непосредственно из письма. Фото.

Отключить подписки можно индивидуально непосредственно из письма

Чтобы новый спам не набегал по новой, для разовых регистраций удобно завести временную почту для регистраций на сомнительных сайтах, а реальный ящик держать в чистоте. Такая профилактика экономит куда больше нервов, чем разбор завалов задним числом. Не нашли пункт управления подписками или что-то пошло не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.

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