Скрытая функция Gmail, которая чистит почту от спама

В сети снова разошелся ролик с громким заявлением: будто Google специально позволяет почте забиваться спамом, прячет это от пользователя и таким хитрым образом подталкивает докупать место в облаке. На теорию заговора тянет вполне, и по большей части она ей и остается. Но зерно пользы там есть: в Gmail давно работает отдельный экран, где собраны все ваши подписки, а отписаться от лишнего можно в пару кликов. Недавно я рассказывал, что стало с моим iPhone после установки iOS 27, а сегодня разберем лайфхак для тех, кто на новую ОС обновляться пока не планирует и просто хочет разгрести почтовый ящик.



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Откуда берется спам в Gmail

Правда куда прозаичнее истории про злой умысел корпорации. Ящик переполняется не потому, что кто-то это подстроил, а потому что мы сами оставляем адрес на десятках сайтов: интернет-магазины, сервисы доставки, новостные ленты, промоакции. Каждая галочка при регистрации — это еще одна рассылка, которая потом капает в почту неделями и месяцами.

Достаточно один раз оформить заказ или забрать промокод, и адрес уходит в базу, откуда письма прилетают годами, даже если на сайт вы больше не заходите. Версия про хранилище тоже не выдерживает проверки: бесплатные 15 ГБ делятся между Gmail, Диском и Фото, и текстовые письма занимают там сущие крохи на фоне фотографий и видео. Проблема при этом реальная, пусть и другая: за грудой промописем легко пропустить действительно важное — код подтверждения, письмо от банка или ответ по работе. Поэтому чистить подписки полезно не ради места, а ради того, чтобы нужные письма не терялись. У самой функции есть приятная особенность — отписка идет честно.

Gmail сам отправляет запрос отправителю от вашего имени, а не просто прячет письма в отдельную папку. Правда, без нюансов не обошлось: инструмент рассчитан на личные аккаунты Google, а не на корпоративные ящики Workspace, и раскатывается постепенно по разным странам и устройствам. Если вы только собираетесь завести ящик, я отдельно разбирал, как зарегистрировать аккаунт Google в России в обход ограничений.

Как посмотреть все подписки в Gmail

Тот самый трюк из ролика действительно работает и заметно экономит время. Вместо того чтобы искать нужный раздел в меню, вы правите адрес прямо в браузере. Порядок действий предельно простой:

Откройте Gmail в браузере на компьютере и войдите в свой аккаунт. Кликните по адресной строке вверху, чтобы адрес можно было редактировать. Сотрите хвост адреса, начиная с # — обычно это фрагмент вида u/0/#inbox. Впишите вместо него #sub и нажмите Enter. На экране появится список компаний, на рассылки которых вы подписаны.

Дальше все элементарно: напротив каждого отправителя стоит кнопка отписки, жмете ее и подтверждаете действие. По сути это короткая ссылка-ярлык на тот же экран управления подписками, только без лишних переходов. Один момент: браузер должен быть заранее авторизован в нужном аккаунте, иначе после входа вас закинет обратно во «Входящие». Хотите разбирать больше подобных приемов с техникой и сервисами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходит что-то полезное.

Как отключить ненужные рассылки в Gmail

Если фокус с адресной строкой у вас не сработал, остается штатный путь через меню. Он надежнее и, что важно, доступен даже в мобильном приложении Gmail на iPhone.

Откройте Gmail на компьютере или смартфоне. Нажмите на кнопку меню — три горизонтальные полоски в левом верхнем углу. Выберите пункт «Управление подписками» в списке разделов. Пробегитесь по отправителям — они отсортированы по частоте писем за последние недели. Нажмите «Отписаться» напротив тех, кого больше не хотите видеть.

Такой вид удобен тем, что самые назойливые отправители оказываются сверху — как раз они обычно и забивают ящик под завязку. Учтите деталь: отправителю нужно несколько дней, чтобы обработать запрос, поэтому одно-два письма после отписки еще могут прилететь по инерции — это нормально. Если совсем не хочется ждать, соседней кнопкой можно сразу заблокировать отправителя, и тогда его письма будут уходить в спам автоматически, минуя ваш основной ящик. А когда вы чаще читаете письма со смартфона, я собирал все новые функции Почты на iOS 27 — там тоже прибавилось инструментов для наведения порядка.

Почему в Gmail нет управления подписками

Функция раскатывается волнами, поэтому у части пользователей она появляется не сразу. Здесь помогает только терпение — как правило, раздел доезжает до аккаунта в течение нескольких недель. На корпоративных ящиках Workspace его может не быть вовсе, так что для рабочей почты способ пока не универсален. Пока раздел не подъехал, спасает старый добрый метод: открыть любое промописьмо и нажать ссылку «Отписаться» рядом с именем отправителя. Больше всего таких писем прячется во вкладке «Промоакции» — именно туда Gmail складывает магазинные и рекламные рассылки, так что начинать чистку логичнее оттуда.

Чтобы новый спам не набегал по новой, для разовых регистраций удобно завести временную почту для регистраций на сомнительных сайтах, а реальный ящик держать в чистоте. Такая профилактика экономит куда больше нервов, чем разбор завалов задним числом. Не нашли пункт управления подписками или что-то пошло не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут.