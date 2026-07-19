Все новые функции Почты на iPhone с iOS 27

Миша Королев

Apple обновляет стандартное приложение Почта в iOS 27: главное изменение — переработанный поиск и встроенные функции искусственного интеллекта на базе Siri. Уже первая публичная бета-версия iOS 27 доступна всем желающим, так что пробовать новинки Почты можно прямо сейчас. Часть изменений работает на любом совместимом iPhone, но самое заметное завязано на Apple Intelligence и доступно не везде.

Новых функций насыпали даже в Почту. Фото.

Новых функций насыпали даже в Почту

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Новый поиск писем в приложении Почта

Раньше приложение показывало письма по ключевым словам и свежести — просто выдавало все, где встречается нужное слово, начиная с последних сообщений. Теперь результаты ранжируются по смыслу, а не по одному лишь совпадению слов.

Пример из описания Apple: вы ищете магазин, чтобы найти недавний заказ, — и приложение сначала покажет письмо с этим заказом, а уже потом рекламные рассылки того же продавца. Меньше пролистывания, и нужное письмо находится быстрее.

Улучшения поиска работают на всех iPhone без привязки к искусственному интеллекту. Это, пожалуй, самое полезное изменение для большинства пользователей. Разбираем все новинки iOS 27 подробнее в наших каналах в Telegram и МАКС.

Что умеет Siri в приложении Почта

В Почте появилась встроенная функция «Спросить Siri». Долгое нажатие на письмо открывает список действий: можно кратко пересказать письмо, найти в нем нужный пункт, отследить посылку, вытащить номер рейса или сохранить фотографию из вложения.

Что умеет Siri в приложении Почта. Задаете вопрос на русском и получаете ответ тоже на русском. Фото.

Задаете вопрос на русском и получаете ответ тоже на русском

После ответа достаточно смахнуть вниз, чтобы перейти в интерфейс Siri и задать уточняющие вопросы. Все такие диалоги сохраняются в отдельном приложении Siri.

Siri умеет и выполнять действия в самой Почте — например, удалить все письма от отправителя или добавить информацию из письма в список напоминаний. Удобно для быстрой уборки почтового ящика без ручного перебора сообщений.

Хорошая новость для тех, кто в России: подсказки и дополнения могут работать и на русском. Мы собрали пошаговую инструкцию, как пользоваться Siri на русском, чтобы вы не запутались в настройках.

Написание и редактирование писем через Siri

Над клавиатурой в Почте теперь есть панель «Написать с Siri». По нажатию помощник может составить черновик, проверить уже написанное, переформулировать текст, изменить его стиль или подсказать более удачную формулировку.

По заявлению Apple, функция подстраивается под ваш стиль письма, пунктуацию и тон, чтобы письма звучали как ваши, а не как сгенерированные машиной. Насколько это работает на русском можете посмотреть на скриншоте ниже. Как мне кажется все шикарно.

Написание и редактирование писем через Siri. Текст составляется даже на русском языке. Фото.

Текст составляется даже на русском языке

Отдельно iPhone теперь подсвечивает не только опечатки, но и грамматические ошибки прямо во время набора. Быстрые варианты ответа в одно касание тоже настраиваются под вашу манеру письма — чтобы подсказки звучали ближе к тому, что вы написали бы сами.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как iPhone распознает данные в электронных письмах

Что нового в Почте на iOS 27: умный поиск и Siri прямо в письмах

Почта стала значительно умнее, с этим не поспоришь

Подсказки в верхней части письма получили обновленный дизайн и теперь доступны сторонним приложениям, а не только сервисам Apple. Работает это так:

  • письмо с временем вылета или бронью ресторана предложит добавить событие в Календарь одним нажатием
  • письмо с маршрутом даст открыть его в Картах
  • письмо с трек-номером посылки можно отслеживать через Wallet

Не нужно вручную копировать данные из письма в другое приложение — рутинных шагов становится меньше.

Контекстные подсказки предлагают открыть данные письма в других приложениях

Контекстные подсказки предлагают открыть данные письма в других приложениях

Отдельная новинка — функция Call Context, которая связывает Почту и приложение Телефон. Когда вы звоните в компанию, где у вас есть подходящее письмо, приложение Телефон покажет данные из этого письма: номер брони на рейс или номер заказа. Важно для приватности: Call Context работает на самом устройстве и смотрит только на то, кому вы звоните, — звук разговора не анализируется. Помимо новых функций, Apple заявляет об общем ускорении работы приложения:

  • письма открываются быстрее
  • индексация поиска стала надежнее
  • счетчики непрочитанных писем точнее синхронизируются между iOS и macOS

Обновили и форматирование списков в письмах. Мелочь, но заметная в ежедневном использовании.

На каких iPhone работают новые возможности Почты

Теперь про ограничения. Улучшенный поиск доступен на всех iPhone с iOS 27. А вот функции на базе искусственного интеллекта — интеграция Siri, «Написать с Siri», Call Context и контекстные подсказки — требуют iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Кроме того:

На каких iPhone работают новые возможности Почты. Чтобы использовать все функции нового приложения, вам потребуется минимум iPhone 15 Pro.. Фото.

Чтобы использовать все функции нового приложения, вам потребуется минимум iPhone 15 Pro.

  • функции Siri недоступны в Евросоюзе и Китае
  • контекстные подсказки на старте работают только на английском

Для российских пользователей это ключевой нюанс: Apple Intelligence официально в России не поддерживается, а часть новшеств привязана к языку и региону. Что окажется доступным на практике, зависит от настроек и региона учетной записи. И это далеко не единственная причина, чтобы решить, стоит ли скачивать iOS 27 этой осенью.

Кому пригодится обновленное приложение Почта

Если вы активно пользуетесь стандартной Почтой, то обновление, конечно, имеет смысл: как минимум поиск работает на всех совместимых с iOS 27 iPhone и не требует искусственного интеллекта.

Функции Siri выглядят удобно для тех, кто много переписывается и разгребает заказы, брони и рассылки, но они завязаны на Apple Intelligence, регион и язык. Тем, кто в России и пользуется почтой на русском, стоит рассчитывать в первую очередь на улучшенный поиск и ускорение работы, а не на весь набор ИИ-возможностей.

Обновилась в iOS 27 не только Почта: серьезно изменилась и камера iPhone в iOS 27. Так что поводов обновиться хватает.

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