Все новые функции Почты на iPhone с iOS 27

Apple обновляет стандартное приложение Почта в iOS 27: главное изменение — переработанный поиск и встроенные функции искусственного интеллекта на базе Siri. Уже первая публичная бета-версия iOS 27 доступна всем желающим, так что пробовать новинки Почты можно прямо сейчас. Часть изменений работает на любом совместимом iPhone, но самое заметное завязано на Apple Intelligence и доступно не везде.



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Новый поиск писем в приложении Почта

Раньше приложение показывало письма по ключевым словам и свежести — просто выдавало все, где встречается нужное слово, начиная с последних сообщений. Теперь результаты ранжируются по смыслу, а не по одному лишь совпадению слов.

Пример из описания Apple: вы ищете магазин, чтобы найти недавний заказ, — и приложение сначала покажет письмо с этим заказом, а уже потом рекламные рассылки того же продавца. Меньше пролистывания, и нужное письмо находится быстрее.

Улучшения поиска работают на всех iPhone без привязки к искусственному интеллекту. Это, пожалуй, самое полезное изменение для большинства пользователей. Разбираем все новинки iOS 27 подробнее в наших каналах в Telegram и МАКС.

Что умеет Siri в приложении Почта

В Почте появилась встроенная функция «Спросить Siri». Долгое нажатие на письмо открывает список действий: можно кратко пересказать письмо, найти в нем нужный пункт, отследить посылку, вытащить номер рейса или сохранить фотографию из вложения.

После ответа достаточно смахнуть вниз, чтобы перейти в интерфейс Siri и задать уточняющие вопросы. Все такие диалоги сохраняются в отдельном приложении Siri.

Siri умеет и выполнять действия в самой Почте — например, удалить все письма от отправителя или добавить информацию из письма в список напоминаний. Удобно для быстрой уборки почтового ящика без ручного перебора сообщений.

Хорошая новость для тех, кто в России: подсказки и дополнения могут работать и на русском. Мы собрали пошаговую инструкцию, как пользоваться Siri на русском, чтобы вы не запутались в настройках.

Написание и редактирование писем через Siri

Над клавиатурой в Почте теперь есть панель «Написать с Siri». По нажатию помощник может составить черновик, проверить уже написанное, переформулировать текст, изменить его стиль или подсказать более удачную формулировку.

По заявлению Apple, функция подстраивается под ваш стиль письма, пунктуацию и тон, чтобы письма звучали как ваши, а не как сгенерированные машиной. Насколько это работает на русском можете посмотреть на скриншоте ниже. Как мне кажется все шикарно.

Отдельно iPhone теперь подсвечивает не только опечатки, но и грамматические ошибки прямо во время набора. Быстрые варианты ответа в одно касание тоже настраиваются под вашу манеру письма — чтобы подсказки звучали ближе к тому, что вы написали бы сами.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как iPhone распознает данные в электронных письмах

Подсказки в верхней части письма получили обновленный дизайн и теперь доступны сторонним приложениям, а не только сервисам Apple. Работает это так:

письмо с временем вылета или бронью ресторана предложит добавить событие в Календарь одним нажатием

письмо с маршрутом даст открыть его в Картах

письмо с трек-номером посылки можно отслеживать через Wallet

Не нужно вручную копировать данные из письма в другое приложение — рутинных шагов становится меньше.

Отдельная новинка — функция Call Context, которая связывает Почту и приложение Телефон. Когда вы звоните в компанию, где у вас есть подходящее письмо, приложение Телефон покажет данные из этого письма: номер брони на рейс или номер заказа. Важно для приватности: Call Context работает на самом устройстве и смотрит только на то, кому вы звоните, — звук разговора не анализируется. Помимо новых функций, Apple заявляет об общем ускорении работы приложения:

письма открываются быстрее

индексация поиска стала надежнее

счетчики непрочитанных писем точнее синхронизируются между iOS и macOS

Обновили и форматирование списков в письмах. Мелочь, но заметная в ежедневном использовании.

На каких iPhone работают новые возможности Почты

Теперь про ограничения. Улучшенный поиск доступен на всех iPhone с iOS 27. А вот функции на базе искусственного интеллекта — интеграция Siri, «Написать с Siri», Call Context и контекстные подсказки — требуют iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Кроме того:

функции Siri недоступны в Евросоюзе и Китае

контекстные подсказки на старте работают только на английском

Для российских пользователей это ключевой нюанс: Apple Intelligence официально в России не поддерживается, а часть новшеств привязана к языку и региону. Что окажется доступным на практике, зависит от настроек и региона учетной записи. И это далеко не единственная причина, чтобы решить, стоит ли скачивать iOS 27 этой осенью.

Кому пригодится обновленное приложение Почта

Если вы активно пользуетесь стандартной Почтой, то обновление, конечно, имеет смысл: как минимум поиск работает на всех совместимых с iOS 27 iPhone и не требует искусственного интеллекта.

Функции Siri выглядят удобно для тех, кто много переписывается и разгребает заказы, брони и рассылки, но они завязаны на Apple Intelligence, регион и язык. Тем, кто в России и пользуется почтой на русском, стоит рассчитывать в первую очередь на улучшенный поиск и ускорение работы, а не на весь набор ИИ-возможностей.

Обновилась в iOS 27 не только Почта: серьезно изменилась и камера iPhone в iOS 27. Так что поводов обновиться хватает.