Что стало с моим iPhone 16 Plus после установки iOS 27

Я обновил свой iPhone 16 Plus на третью бету iOS 27 без особых ожиданий. Просто хотелось посмотреть, что там нового, и вернуться обратно, если станет совсем плохо. Но уже через пару дней я поймал себя на мысли, что смартфон стал работать заметно быстрее. Не на уровне «кажется, чуть-чуть шустрее», а прямо ощутимо. И это на ранней бете, где обычно все наоборот. Кстати, вышла первая публичная бета-версия iOS 27, и многие сейчас как раз задумались над тем, чтобы попробовать свежую ОС на своем айфоне.



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Как изменилась скорость анимаций в iOS 27

Первое, что бросилось в глаза, это анимации. Открытие приложений, свайп в многозадачность, возврат на домашний экран. Все стало резче и короче по времени. Раньше между тапом по иконке и появлением интерфейса была пауза, микроскопическая, но заметная. Сейчас ее нет.

Дошло до смешного. В какой-то момент я всерьез подумал, что Apple подняла частоту обновления экрана на моем смартфоне. Ощущение было ровно такое, будто я взял в руки Pro-модель с ProMotion. Разумеется, это физически невозможно: матрица iPhone 16 Plus не умеет выдавать больше 60 Гц, и никакое обновление прошивки этого не изменит. Железо есть железо.

Значит, дело в софте. Apple явно переработала тайминги анимаций и то, как система обрабатывает переходы между экранами. При тех же 60 кадрах в секунду картинка воспринимается плавнее просто потому, что система меньше тормозит перед стартом анимации и не растягивает ее без нужды. Мелочь, а работает.

Если вам интересно, стоит ли вообще связываться с бетами и какую версию ставить, у нас есть подробный разбор о том, чем отличается публичная бета от версии для разработчиков. Разница есть, и она важнее, чем кажется на первый взгляд.

Скорость запуска приложений в iOS 27

Отдельно скажу про скорость запуска приложений. Тяжелые программы вроде Telegram с сотнями чатов, Safari с десятком вкладок, банковские клиенты, все это открывается быстрее, чем на iOS 26. Я не замерял секундомером, но разница чувствуется руками. Особенно на холодном старте, когда приложение выгружено из памяти.

У iPhone 16 Plus 8 ГБ оперативной памяти, и раньше система довольно агрессивно выгружала фоновые процессы. Сейчас приложения дольше живут в памяти. Возвращаюсь в браузер через полчаса, а вкладка не перезагружается. Возвращаюсь в мессенджер, и он не показывает белый экран с крутилкой. Для повседневного использования это едва ли не важнее сырых цифр в бенчмарках.

Клавиатура тоже подтянулась. Задержка при вводе текста сократилась, буквы появляются сразу. Раньше на длинных сообщениях иногда проскакивал микрофриз, сейчас я его не ловил ни разу.

Правда, тут стоит уточнить: не все функции новой системы доступны на всех устройствах. Мы отдельно разбирали, какие функции iOS 27 будут доступны на старых iPhone, а какие нет. Спойлер: чем старше модель, тем скромнее список.

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Расход батареи iPhone 16 Plus на iOS 27

Вот это меня удивило больше всего. Обычно ранняя бета выжирает батарею за полдня. Система индексирует данные, отправляет отчеты, оптимизации отключены. Норма для беты, все к этому привыкли.

Здесь ничего подобного не произошло. Мой iPhone 16 Plus держит ровно столько же, сколько держал на iOS 26. Тот же сценарий: работа, мессенджеры, музыка, немного YouTube, навигация по дороге домой. К вечеру остается примерно тот же процент, что и раньше. Погрешность в пару процентов я списываю на разную нагрузку по дням.

Для беты, да еще и третьей по счету, это отличный показатель. Обычно автономность выравнивается к пятой или шестой сборке, а иногда только к релизу. Тут же расход энергии в норме с самого начала, и это косвенно говорит о том, что система действительно стала оптимизированнее, а не просто выглядит быстрее за счет укороченных анимаций.

Из нового, кстати, советую попробовать голосового ассистента. У нас есть пошаговая инструкция по Siri AI на русском языке, потому что с наскока разобраться получается не у всех.

Можно ли устанавливать бету iOS 27 на основной iPhone

Совсем без ложки дегтя не обошлось. Есть моменты, которые раздражают в повседневном использовании: мелкие визуальные баги, странное поведение отдельных элементов интерфейса. Мы собрали 4 обидных глюка iOS 27, которые бесят каждый день. Ничего критичного, но нервы подтачивают.

Поэтому мой вывод такой. Если вы переживаете именно за скорость работы, то тут переживать не о чем. Производительность реально подтянули, и на моем устройстве это ощущается каждый день. Если вам нужен стабильный рабочий смартфон без сюрпризов, дождитесь релиза осенью.

И да, я допускаю, что мне просто повезло с конкретным экземпляром. Бета есть бета, у кого-то опыт может оказаться совсем другим. Но пока картина такая: iPhone 16 Plus на iOS 27 работает лучше, чем на iOS 26, и не просит за это ничего взамен.

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