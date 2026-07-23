Как заказать цветы через Яндекс на айфоне: пошаговая инструкция и промокод на скидку
Яндекс продолжает дробить свою экосистему на отдельные приложения, и на этот раз очередь дошла до цветов. Компания выпустила самостоятельный сервис «Яндекс Цветы», где букет доставляют от получаса, а курьер Яндекса везет его бесплатно. К списку приложений Яндекса для айфона, которые стоит поставить, пока их не выпилили из App Store, добавляется еще одно. Я поставил приложение, собрал заказ и заодно проверил промокод на 1000 рублей. Рассказываю, что получилось.
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Яндекс Цветы: новый сервис доставки букетов
Идея не новая: букеты продают в Яндекс Еде с 2022 года, просто там они терялись где-то между роллами и продуктами из «Лавки». Позже раздел «Цветы» завели и в Яндекс Go. Теперь доставку вынесли в отдельное приложение, и это логично: за букетом человек идет целенаправленно, а не между делом. Внутри только цветы и подарки, посторонних категорий нет.
Запуск случился аккурат после того, как маркетплейс Flowwow отказался продавать бизнес Яндексу. Похоже, компания решила строить конкурента с нуля. Вышло бодро: на старте в сервисе больше 3 тысяч продавцов более чем в 300 городах России. Это не два флориста на весь райцентр, а нормальная база с реальным выбором.
Вторая причина скачать приложение: бесплатная доставка курьером Яндекса. В моем заказе доставка стоила 49 рублей и превратилась в ноль автоматически, без всяких порогов вроде «от 3000 рублей», которые обожают цветочные магазины. Скорее всего история временная, но пока работает, то почему бы и нет.
Качается все из App Store, и вот тут важный нюанс. Приложения Яндекса из российского App Store пропадают регулярно, а Wildberries и Яндекс Пэй рискуют исчезнуть навсегда. Так что ставьте сервис заранее, даже если букет нужен вам не сегодня. Скачать можно по прямой ссылке в App Store.
Пошаговое оформление заказа в Яндекс Цветах
Если вы хоть раз заказывали еду через Яндекс, интерфейс покажется знакомым до боли. По сути это та же механика, что и в Яндекс Еде: выбираете букет вместо роллов, а дальше все один в один. Адреса подтягиваются из аккаунта вместе с подъездом и этажом, карты для оплаты уже привязаны, курьер едет по карте в реальном времени.
- Установите приложение из App Store. Оно бесплатное и работает на всех актуальных версиях iOS.
- Войдите в аккаунт Яндекса. Тот же логин, что в Еде, Такси или Маркете. Сохраненные адреса и карты подтянутся сами.
- Разрешите доступ к геолокации или укажите город вручную. От этого зависит список доступных продавцов.
- Выберите категорию на главном экране. Сверху лента: авторские букеты, монобукеты, розы, тюльпаны, пионы, хризантемы.
- Отфильтруйте выдачу по цене, рейтингу и доставке. Если букет нужен через час, ставьте фильтр по скорости и не листайте остальное.
- Откройте карточку магазина. Там видно рейтинг, число отзывов и срок доставки, у моего салона было 45-55 минут.
- Добавьте букет в корзину кнопкой с плюсом. Реальный состав может слегка отличаться от фотографии, это нормальная практика для цветочных.
- Напишите комментарий магазину прямо из корзины, если нужна замена цветка или особая упаковка. Тут же продавцу можно задать вопрос в чате.
- Добавьте мелочи из блока «Что-то еще?». Мини-открытки стоят от 70 рублей, и это как раз способ дотянуть сумму до порога промокода.
- Проверьте адрес доставки на экране оформления. Или включите тумблер «Уточнить адрес у получателя». Тогда достаточно телефона, и сервис сам узнает у человека, куда везти.
- Выберите способ доставки: стандарт, приоритет за 69 рублей или доставка ко времени, если букет нужен к конкретному часу.
- Введите промокод в поле оплаты и проверьте итоговую сумму. Ниже будет разбивка: товары, доставка, сервисный сбор.
- Нажмите «Оплатить». Дальше можно отслеживать курьера, как в Яндекс Еде.
Отдельно отмечу удобство для тех, кто вечно все делает в последний момент. Заказ собирается за пару минут, потому что заполнять десяток полей не нужно. Экосистема тут работает на вас примерно так же, как при оплате бензина прямо с айфона, где данные тоже уже на месте.
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Как использовать промокод FL1000 в Яндекс Цветах
На старте сервис раздает скидку 1000 рублей по промокоду FL1000. Учитывая, что нормальный букет стоит 3000-4000 рублей, вы забираете почти треть заказа бесплатно. Условия читаются в мелком шрифте на баннере, так что разбираю по пунктам.
- Минимальная сумма заказа, 3000 рублей. Считается только сам букет, без доставки и сервисного сбора.
- Скидка действует на первый заказ и применяется всего один раз.
- Промокод работает до 1 сентября 2026 года, дальше акция закрывается.
- Действует не только в Цветах. Тот же код принимают в разделе «Цветы» в Яндекс Еде и Деливери.
И вот на чем я споткнулся. Монобукет из семи белых роз стоил 2990 рублей, до порога не хватило десяти рублей. Сервисный сбор в 99 рублей и доставка в зачет не идут, поэтому итоговые 3138 рублей роли не играют. Скидка просто не применилась.
Лечится это за секунду: докиньте в корзину открытку за 70 рублей из блока «Что-то еще?», сумма букетов перевалит за три тысячи, и код сработает. Вводить его нужно в поле «Промокод» на экране оформления, до нажатия кнопки оплаты. Задним числом скидку не вернут, проверяйте итог заранее.
Стоит ли ставить Яндекс Цветы на iPhone
Цветочный рынок в России очень весел и местами непредсказуем: цены пляшут, состав букета часто не совпадает с картинкой, а перед 8 марта ценники взлетают втрое. Агрегатор с тремя тысячами продавцов и честными рейтингами хотя бы дает сравнить варианты и не переплатить первому попавшемуся салону. Второй аргумент: чат с продавцом внутри приложения. Обычно после оформления вам звонит незнакомый номер, вы что-то объясняете на бегу и получаете не то. Здесь переписка сохраняется, и предъявлять претензии проще.
Из минусов: сервис новый, поэтому в малых городах выбор пока может быть скромным. В миллионниках все нормально, а вот где-нибудь в райцентре может оказаться два продавца с одинаковыми розами. Плюс обещанные подарки вроде сертификатов и мини-тортов еще не запустили, пока в наличии только открытки и клубника в шоколаде.
И главный риск для владельцев айфонов. Приложения российских сервисов исчезают из App Store без предупреждения, и Яндекс тут не исключение. Скачанное продолжит работать, а вот установить заново после удаления уже не выйдет. Так что если хоть иногда дарите цветы, ставьте сейчас. Кстати, экосистема Яндекса растет не только софтом: недавно вышли наушники Яндекс Drops с Алисой, которые тоже неплохо дружат с iPhone.
Промокод не применяется или приложение не пускает в аккаунт? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.