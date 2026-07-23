Как заказать цветы через Яндекс на айфоне: пошаговая инструкция и промокод на скидку

Яндекс продолжает дробить свою экосистему на отдельные приложения, и на этот раз очередь дошла до цветов. Компания выпустила самостоятельный сервис «Яндекс Цветы», где букет доставляют от получаса, а курьер Яндекса везет его бесплатно. К списку приложений Яндекса для айфона, которые стоит поставить, пока их не выпилили из App Store, добавляется еще одно. Я поставил приложение, собрал заказ и заодно проверил промокод на 1000 рублей. Рассказываю, что получилось.



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Яндекс Цветы: новый сервис доставки букетов

Идея не новая: букеты продают в Яндекс Еде с 2022 года, просто там они терялись где-то между роллами и продуктами из «Лавки». Позже раздел «Цветы» завели и в Яндекс Go. Теперь доставку вынесли в отдельное приложение, и это логично: за букетом человек идет целенаправленно, а не между делом. Внутри только цветы и подарки, посторонних категорий нет.

Запуск случился аккурат после того, как маркетплейс Flowwow отказался продавать бизнес Яндексу. Похоже, компания решила строить конкурента с нуля. Вышло бодро: на старте в сервисе больше 3 тысяч продавцов более чем в 300 городах России. Это не два флориста на весь райцентр, а нормальная база с реальным выбором.

Вторая причина скачать приложение: бесплатная доставка курьером Яндекса. В моем заказе доставка стоила 49 рублей и превратилась в ноль автоматически, без всяких порогов вроде «от 3000 рублей», которые обожают цветочные магазины. Скорее всего история временная, но пока работает, то почему бы и нет.

Качается все из App Store, и вот тут важный нюанс. Приложения Яндекса из российского App Store пропадают регулярно, а Wildberries и Яндекс Пэй рискуют исчезнуть навсегда. Так что ставьте сервис заранее, даже если букет нужен вам не сегодня. Скачать можно по прямой ссылке в App Store.

Пошаговое оформление заказа в Яндекс Цветах

Если вы хоть раз заказывали еду через Яндекс, интерфейс покажется знакомым до боли. По сути это та же механика, что и в Яндекс Еде: выбираете букет вместо роллов, а дальше все один в один. Адреса подтягиваются из аккаунта вместе с подъездом и этажом, карты для оплаты уже привязаны, курьер едет по карте в реальном времени.

Установите приложение из App Store. Оно бесплатное и работает на всех актуальных версиях iOS. Войдите в аккаунт Яндекса. Тот же логин, что в Еде, Такси или Маркете. Сохраненные адреса и карты подтянутся сами. Разрешите доступ к геолокации или укажите город вручную. От этого зависит список доступных продавцов. Выберите категорию на главном экране. Сверху лента: авторские букеты, монобукеты, розы, тюльпаны, пионы, хризантемы. Отфильтруйте выдачу по цене, рейтингу и доставке. Если букет нужен через час, ставьте фильтр по скорости и не листайте остальное. Откройте карточку магазина. Там видно рейтинг, число отзывов и срок доставки, у моего салона было 45-55 минут. Добавьте букет в корзину кнопкой с плюсом. Реальный состав может слегка отличаться от фотографии, это нормальная практика для цветочных. Напишите комментарий магазину прямо из корзины, если нужна замена цветка или особая упаковка. Тут же продавцу можно задать вопрос в чате. Добавьте мелочи из блока «Что-то еще?». Мини-открытки стоят от 70 рублей, и это как раз способ дотянуть сумму до порога промокода. Проверьте адрес доставки на экране оформления. Или включите тумблер «Уточнить адрес у получателя». Тогда достаточно телефона, и сервис сам узнает у человека, куда везти. Выберите способ доставки: стандарт, приоритет за 69 рублей или доставка ко времени, если букет нужен к конкретному часу. Введите промокод в поле оплаты и проверьте итоговую сумму. Ниже будет разбивка: товары, доставка, сервисный сбор. Нажмите «Оплатить». Дальше можно отслеживать курьера, как в Яндекс Еде.

Отдельно отмечу удобство для тех, кто вечно все делает в последний момент. Заказ собирается за пару минут, потому что заполнять десяток полей не нужно. Экосистема тут работает на вас примерно так же, как при оплате бензина прямо с айфона, где данные тоже уже на месте.

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Как использовать промокод FL1000 в Яндекс Цветах

На старте сервис раздает скидку 1000 рублей по промокоду FL1000. Учитывая, что нормальный букет стоит 3000-4000 рублей, вы забираете почти треть заказа бесплатно. Условия читаются в мелком шрифте на баннере, так что разбираю по пунктам.

Минимальная сумма заказа, 3000 рублей. Считается только сам букет, без доставки и сервисного сбора. Скидка действует на первый заказ и применяется всего один раз. Промокод работает до 1 сентября 2026 года, дальше акция закрывается. Действует не только в Цветах. Тот же код принимают в разделе «Цветы» в Яндекс Еде и Деливери.

И вот на чем я споткнулся. Монобукет из семи белых роз стоил 2990 рублей, до порога не хватило десяти рублей. Сервисный сбор в 99 рублей и доставка в зачет не идут, поэтому итоговые 3138 рублей роли не играют. Скидка просто не применилась.

Лечится это за секунду: докиньте в корзину открытку за 70 рублей из блока «Что-то еще?», сумма букетов перевалит за три тысячи, и код сработает. Вводить его нужно в поле «Промокод» на экране оформления, до нажатия кнопки оплаты. Задним числом скидку не вернут, проверяйте итог заранее.

Стоит ли ставить Яндекс Цветы на iPhone

Цветочный рынок в России очень весел и местами непредсказуем: цены пляшут, состав букета часто не совпадает с картинкой, а перед 8 марта ценники взлетают втрое. Агрегатор с тремя тысячами продавцов и честными рейтингами хотя бы дает сравнить варианты и не переплатить первому попавшемуся салону. Второй аргумент: чат с продавцом внутри приложения. Обычно после оформления вам звонит незнакомый номер, вы что-то объясняете на бегу и получаете не то. Здесь переписка сохраняется, и предъявлять претензии проще.

Из минусов: сервис новый, поэтому в малых городах выбор пока может быть скромным. В миллионниках все нормально, а вот где-нибудь в райцентре может оказаться два продавца с одинаковыми розами. Плюс обещанные подарки вроде сертификатов и мини-тортов еще не запустили, пока в наличии только открытки и клубника в шоколаде.

И главный риск для владельцев айфонов. Приложения российских сервисов исчезают из App Store без предупреждения, и Яндекс тут не исключение. Скачанное продолжит работать, а вот установить заново после удаления уже не выйдет. Так что если хоть иногда дарите цветы, ставьте сейчас. Кстати, экосистема Яндекса растет не только софтом: недавно вышли наушники Яндекс Drops с Алисой, которые тоже неплохо дружат с iPhone.

Промокод не применяется или приложение не пускает в аккаунт? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.