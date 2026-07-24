Чем заменить WhatsApp, Telegram и МАКС в России

Пока одни ждут разблокировки WhatsApp и Telegram, другие уже перебрались в приложения, о которых год назад в России почти никто не слышал. Аудитория зарубежных мессенджеров растет второй квартал подряд, и рост местами измеряется не процентами, а разами. Недавно мы разбирали, как вернуть МАКС на айфон, а теперь пришло время посмотреть, что вообще осталось на рынке кроме привычной тройки.



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Популярные мессенджеры в России в 2026 году

Коммерсантъ со ссылкой на данные МТС AdTech приводит цифры за второй квартал 2026 года. Картина получилась интересной: рост есть почти у всех зарубежных приложений, но масштабы у них разные.

BiP — 4,3 млн человек, плюс 120% к первому кварталу

— 4,3 млн человек, плюс 120% к первому кварталу KakaoTalk — 1,26 млн человек, плюс 80%

— 1,26 млн человек, плюс 80% Imo — 12,2 млн человек, плюс 1%

— 12,2 млн человек, плюс 1% WeChat — рост аудитории на 17%

— рост аудитории на 17% Gem Space — плюс 11% за квартал

Турецкий BiP тут явный лидер по динамике, а у Imo самая большая абсолютная аудитория среди новичков. Приложение зашло в Россию раньше остальных, поэтому основной скачок у него случился прошлой волной, а сейчас он просто удерживает набранное.

Портрет пользователя тоже любопытный. Основная аудитория зарубежных мессенджеров — люди от 35 до 44 лет, на них приходится 30% установок. Ставят их чаще всего не ради приватности и не из принципа, а по банальной причине: нужно созвониться с родственниками или коллегами за границей, а привычный канал связи отвалился.

При этом иллюзий строить не стоит. По данным Mediascope за июнь, месячная аудитория VK составила 94,8 млн человек, у МАКС 86,2 млн, у Telegram 75,7 млн. На этом фоне 12 млн у Imo выглядят каплей в море. Зарубежные мессенджеры пока занимают нишу второго-третьего приложения на телефоне, а не заменяют основное.

BiP или Imo: какой мессенджер выбрать

BiP сделали в Турции, и по логике он ближе всего к тому, к чему привык бывший пользователь WhatsApp. Регистрация по номеру телефона, импорт контактов, голосовые и видеозвонки, группы, стикеры. Есть встроенный переводчик переписки, что реально удобно при общении с иностранцами. Мы уже подробно разбирали особенности мессенджера BiP и сравнивали его с Telegram и WhatsApp, так что повторяться не буду. Скачать приложение можно бесплатно по ссылке в App Store.

Imo старше и проще. Его сильная сторона — звонки на слабом интернете. Приложение изначально затачивали под регионы с плохой связью, поэтому голос вытягивает там, где другие мессенджеры уже сдаются. Интерфейс местами выглядит устаревшим, реклама внутри присутствует, но со своей задачей справляется. Про то, как работает Imo в России и что у него с качеством связи, у нас есть отдельный материал, а установить его на iPhone получится прямо из App Store.

Общая проблема у обоих одна: чтобы куда-то переезжать, там должны быть собеседники. Мессенджер без контактов бесполезен, поэтому первым делом стоит выяснить, чем реально пользуются те, с кем вы общаетесь каждый день. Обсудить это можно в нашем чате в Telegram или в чате в МАКС, там подскажут по личному опыту.

Для кого подходят WeChat и KakaoTalk

WeChat в Китае давно перестал быть просто мессенджером. Через него платят, вызывают такси, заказывают еду, читают новости и оформляют документы. В России он в первую очередь нужен тем, кто работает с китайскими поставщиками или ездит в Китай. Без местного номера и китайской карты половина функций останется недоступной, зато переписка и звонки работают из коробки. Я пробовал WeChat как замену WhatsApp и описывал впечатления от первого лица, загрузка доступна на странице в App Store.

KakaoTalk — история про Корею. Там он занимает примерно то же место, что раньше занимал WhatsApp в Европе: им пользуются все. В России аудитория пока небольшая, но рост на 80% за квартал говорит сам за себя. Приложение бесплатное, с русским языком проблем нет, регистрация по номеру или по почте. Отдельно у нас расписано, как пользоваться KakaoTalk в России, включая нюансы с регистрацией, а сама установка занимает минуту через карточку в App Store.

Оба мессенджера объединяет одно: они привязаны к конкретной стране. Если у вас нет дел с Китаем или Кореей, смысла ставить их немного. А вот если есть, альтернатив по сути нет.

Какой мессенджер выбрать для общения в России

Универсального ответа не существует, все упирается в то, с кем вы общаетесь. Чтобы не гадать, вот простая раскладка по задачам:

Связь с родней за границей — BiP или Imo , оба ставятся без VPN и умеют в звонки

, оба ставятся без VPN и умеют в звонки Работа с Китаем — только WeChat , альтернатив там просто нет

, альтернатив там просто нет Общение с корейцами — KakaoTalk , он там заменяет вообще все

, он там заменяет вообще все Резервный канал на всякий случай — держите два любых приложения из разных стран

Гарантированная связь при любых сбоях — обычные звонки и SMS

Если нужен просто запасной вариант на случай очередных перебоев, я бы держал на телефоне пару мессенджеров разного происхождения. Одно турецкое, одно любое другое. Класть все яйца в одну корзину сейчас точно не лучшая идея, а места на iPhone такие приложения занимают минимум.

Отдельно стоит помнить про почту и обычные звонки. Звучит скучно, но SMS и мобильная связь работают всегда, и в моменты, когда половина интернета лежит, это единственный гарантированный способ достучаться до человека. Электронная почта тоже никуда не делась и прекрасно заменяет переписку по работе.

Что будет дальше, предсказать сложно. Рынок явно перестраивается, приложения приходят и уходят, а правила меняются быстрее, чем выходят обновления iOS. Чтобы не пропустить новости о блокировках и рабочих обходных путях, подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКС: там мы разбираем такие штуки первыми.