Wildberries и «Яндекс Пэй» могут навсегда удалить из App Store: успейте обновить приложения

Если вы покупаете на Wildberries прямо из приложения или платите через «Яндекс Пэй», есть повод насторожиться. Великобритания внесла дочерние банки обеих компаний в санкционный список. А там, где появляются санкции, рано или поздно начинаются чистки в App Store и Google Play. И это не пустая страшилка: из App Store из-за санкций уже удалили национальный мессенджер МАКС, так что прецедент совсем свежий. Разбираемся, что произошло, кому реально стоит переживать и что сделать прямо сейчас.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Санкции против WB Банка и Яндекс Банка: кого ещё внесли в список

Управление по осуществлению финансовых ограничений Великобритании (OFSI) расширило черный список 16 июня. В него попали 43 новые позиции, из которых 27 связаны с Россией. Под удар угодили WB Банк и «Яндекс Банк», то есть дочерние финансовые структуры маркетплейса и техногиганта.

Заодно в перечне оказались Еврофинанс Моснарбанк, банк «Вятич», страховые компании «Росгосстрах» и «Баланс Страхование», а также сервис «А7-агент». Найти документы с полным списком запретов можно в поиске на сайте ведомства.

Это не первый заход британцев. В феврале они уже добавили девять российских банков, среди которых были Почта Банк, Точка Банк и Ак Барс Банк. Единого правила тут нет, и Apple порой ведет себя непоследовательно: в App Store находили запрещённые приложения даже после жёстких ограничений.

Почему Wildberries и Яндекс Пэй могут исчезнуть из App Store

Тут все упирается в то, как устроен софт у этих компаний.

У Wildberries нет отдельного банковского приложения. Все финансовые услуги WB Банка вшиты в основное приложение для покупок. То есть кошелёк, рассрочка и оплата живут внутри той же программы, через которую вы заказываете носки и зарядки. Под угрозой удаления оказывается не нишевый банковский клиент, а главное приложение маркетплейса целиком.

У «Яндекса» ситуация иная. Финансовые сервисы компании сосредоточены в отдельном приложении «Яндекс Пэй». Если санкции обяжут Apple и Google заблокировать к нему доступ, удаление коснётся именно этой программы, а не всей экосистемы. Карты, Такси и Музыка в теории останутся на месте.

Хотите следить за тем, что происходит с приложениями в App Store? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы пишем про такие чистки одними из первых.

Что Apple обычно делает с приложениями под санкциями

Вот здесь нужна холодная голова, потому что паниковать пока рано. Во-первых, и WB Банк, и «Яндекс Банк» уже отреагировали. В пресс-службах заявили, что санкции не повлияют на работу, клиенты могут спокойно проводить все операции, а на головные компании ограничения не распространяются. Массового исхода из сторов сами банки не анонсируют.

Во-вторых, важно понимать разницу в источнике санкций. Все громкие удаления российских приложений в 2022 и 2024 годах запускали американские санкции по линии OFAC. Именно после них из магазинов пропали «Сбербанк Онлайн», приложения ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка. Apple и Google в первую очередь смотрят на санкции США, ведь это их домашняя юрисдикция.

Британские ограничения по линии OFSI работают иначе и далеко не всегда приводят к зачистке магазинов. Прямой связи «попал в британский список, значит, завтра вылетел из App Store» здесь нет. Но риск всё равно есть, и история с мессенджером показывает, чем это заканчивается: после удаления вернуть приложение на iPhone не выйдет.

Как сохранить Wildberries и Яндекс Пэй на iPhone

Даже если удаление не гарантировано, потратить пару минут на подстраховку стоит.

Обновите приложения Wildberries и «Яндекс Пэй» до актуальной версии , пока они доступны. Если программу однажды уберут из стора, у вас на руках останется свежая работающая сборка, а не устаревшая версия, которая перестанет работать быстрее.

, пока они доступны. Если программу однажды уберут из стора, у вас на руках останется свежая работающая сборка, а не устаревшая версия, которая перестанет работать быстрее. Не удаляйте установленные приложения, это ключевой момент для владельцев iPhone. После удаления из App Store вернуть программу обратно почти невозможно, а восстановление через резервную копию срабатывает не всегда. На Android чуть проще, там можно скачать APK-файл и поставить его вручную.

И ещё один шаг, про который часто забывают. В iOS есть функция «Сгружать неиспользуемое», которая сама удаляет редко открываемые программы, оставляя на телефоне только их данные. Если такое приложение к тому моменту пропадёт из App Store, поставить его заново уже не выйдет. Поэтому функцию стоит отключить заранее:

Откройте «Настройки» на iPhone. Пролистайте вниз и зайдите в раздел App Store. Найдите пункт «Сгружать неиспользуемое». Переведите переключатель в выключенное положение.

После этого система перестанет трогать ваши приложения, и Wildberries с «Яндекс Пэй» останутся на месте, даже если вы давно ими не пользовались. Запомните запасные варианты входа. Если приложение Wildberries все-таки удалят, покупки можно оформлять через мобильную версию сайта в браузере. Это менее удобно, но базовые возможности маркетплейса там есть.

В сухом остатке: поводов для паники пока нет, банки работают штатно, а британские санкции реже доходят до App Store, чем американские. Но обновить приложения и не удалять их с устройства точно не помешает. Не смогли разобраться или появились вопросы по оплате? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут рабочее решение.