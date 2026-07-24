Зачем люди специально разбивают свои айфоны: новый тренд или сумасшествие

Только на днях мы разбирали, стоит ли заклеивать блок камер айфона пленкой или стеклом, чтобы сохранить смартфон в идеальном состоянии. А теперь выясняется, что часть владельцев занимается ровно противоположным. В TikTok набирает обороты тренд, где парни намеренно разбивают свои айфоны. Не по неосторожности, не из-за упавшего на асфальт телефона, а осознанно: молотком, ключами, углом стола. Логика простая — потертый и треснувший корпус якобы выглядит брутальнее, чем вылизанный новый аппарат.



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Почему люди специально разбивают iPhone

Началось все с короткого ролика, где автор противопоставил раздолбанный iPhone 11 новенькому iPhone 17 Pro. Мысль зашла аудитории: старый поцарапанный аппарат подавался как признак того, что человеку вообще все равно на внешний вид гаджета. Дальше подключился алгоритм TikTok, ролик разошелся, и в комментариях начали появляться десятки таких же видео.

Дальше все пошло по классическому сценарию любого челленджа. Сначала люди просто показывали свои старые телефоны с трещинами, которые появились естественным путем за пять-шесть лет использования. Потом кто-то решил ускорить процесс. В кадре появились ключи, которыми царапают заднюю панель, ножи, отвертки и удары о бетон. Некоторые снимают процесс на второй смартфон, чтобы показать: да, это настоящий iPhone, и да, я реально сейчас его убиваю.

Самое обидное, что страдают не только древние модели. В роликах регулярно мелькают относительно свежие айфоны, включая Pro-версии, которые стоят как подержанная машина. Люди осознанно уничтожают технику, за которую еще не расплатились по рассрочке. Мы не раз писали о том, как правильно закрывать крышку MacBook, чтобы не попасть на дорогой ремонт из-за мелочи. А тут ремонт заказывают себе сами и добровольно.

Разбитый айфон как символ статуса: откуда пошла мода

Логика участников тренда примерно такая: идеально чистый айфон в прозрачном чехле с пленкой на камерах говорит о том, что человек трясется над вещью. А поцарапанный корпус и паутина трещин на стекле — это будто бы знак того, что владелец живет активно, работает руками и не думает о таких мелочах. Народ искренне верит, что убитый телефон добавляет мужественности и брутальности образу.

На деле никакой связи тут нет, и это ровно та же демонстративность, только с обратным знаком. Человек, который специально бьет молотком свой смартфон ради двадцати секунд видео, думает о том, как он выглядит со стороны, ничуть не меньше владельца вылизанного аппарата. Разница только в том, что второй сохранил свои деньги, а первый их выбросил.

Есть и практический момент, о котором в роликах не говорят. Убитый корпус моментально роняет цену перепродажи. Тот же iPhone 15 Pro в хорошем состоянии на вторичке уходит на десятки тысяч рублей дороже, чем аппарат с трещинами. Плюс покупатели такой техники и так научились придирчиво проверять историю обслуживания, а после подобных экспериментов доверия к смартфонам с явными следами ударов станет еще меньше.

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Скрытые повреждения iPhone после падения

Вот тут начинается самое неприятное. Многие участники тренда считают, что максимум, чем они рискуют — это треснувшая задняя панель. Мол, стекло разбилось, зато выглядит эффектно, а телефон работает как работал. Проблема в том, что удар не остается в пределах стекла. Энергия расходится по всему корпусу и достается компонентам, которые находятся прямо под панелью.

Первым делом страдает катушка беспроводной зарядки MagSafe. Она приклеена к внутренней стороне задней панели, и деформация или скол легко нарушают ее работу. Дальше идет аккумулятор: он лежит буквально рядом, и микродеформация корпуса батареи может годами никак себя не проявлять, а потом обернуться вздутием или, в худшем случае, возгоранием. Никакой индикации на экране при этом не будет.

Отдельная история — блок камер. Даже если стекло над объективами уцелело, от удара может сместиться оптическая стабилизация или появиться микрозазор, через который внутрь модуля попадет пыль. Результат — мыло на снимках, дребезжание при съемке видео и характерный стук при встряхивании телефона. Ремонт камерного модуля на Pro-версиях обходится в очень серьезные деньги.

И главное — влагозащита. Она держится на клеевых прокладках по периметру корпуса. Любая трещина или деформация рамки означает, что герметичность корпуса нарушена. Внешне это никак не заметно, телефон продолжает работать, а потом человек попадает под дождь или роняет аппарат в раковину, и на этом все заканчивается. Кстати, если вы покупаете технику с рук, полезно заранее знать, как узнать, вскрывался ли айфон для замены деталей.

Плюс есть еще микротрещины на плате и отвалившиеся точки пайки. Такие дефекты не видно вообще ничем, кроме специализированной диагностики. Телефон может нормально работать месяц или полгода, а потом начать перезагружаться без видимой причины, терять сеть или переставать заряжаться. И связать это с ударом полугодовой давности владелец уже не сможет.

Что проверить после падения iPhone

Если вы поддались тренду или просто уронили смартфон, первое — не тянуть. Чем быстрее аппарат окажется у мастера, тем выше шанс, что повреждения не успеют развиться. Проверить стоит как минимум работу беспроводной зарядки, все камеры на разных фокусных расстояниях, датчики приближения и Face ID, а также состояние аккумулятора в настройках.

Второе — не откладывайте замену задней панели, если она треснула. Осколки стекла могут потихоньку смещаться внутрь корпуса, а острые края режут пальцы при обычном использовании. На современных моделях панель меняется отдельно от корпуса, так что это уже не такая катастрофическая по деньгам процедура, как было раньше.

Третье — часть работ реально сделать самому. Apple заметно упростила процесс и подробно рассказала, как отремонтировать iPhone 16 без похода в сервис. Правда, для этого все равно нужны инструменты, оригинальные запчасти и хотя бы минимальные навыки. Если руки не из того места, лучше сразу нести аппарат специалистам, чем добивать то, что еще можно спасти.

Ну и главное. Тренд сойдет на нет через пару недель, как и все челленджи в TikTok, а разбитый телефон останется с вами. Ремонт задней панели iPhone Pro стоит десятки тысяч рублей, скрытые поломки — еще дороже. Двадцать секунд просмотров того не стоят.

Не уверены, есть ли у вашего айфона скрытые повреждения после падения? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут, на что смотреть в первую очередь.