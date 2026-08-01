10 аксессуаров для iPhone, iPad и Mac, которыми я пользуюсь каждый день

У меня есть простое правило: техника должна работать на меня, а не наоборот. За последний год я собрал набор аксессуаров, которыми реально пользуюсь каждый день — не «купил и забыл в ящике», а вот прямо сейчас они лежат у меня на столе, в рюкзаке и в кармане. Что-то я подобрал, когда покупал новый iPhone, что-то — когда надоело искать кабель по всей квартире, а что-то — когда MacBook в очередной раз уперся в нехватку портов. Недавно мы делились подборкой вещей, которые купили по совету друзей, а сегодня собрал десятку аксессуаров для iPhone, iPad и Mac, за которые ни разу не было стыдно.



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Хорошая зарядка с тремя разъемами

Начну с того, что заряжает вообще все в моем доме. Когда в прошлом году я брал новый iPhone, комплектного блока в коробке уже не было, а тот «кубик», что валялся дома, заряжал телефон целую вечность. Взял себе вот эту зарядку Ugreen на 65 Вт — и закрыл вопрос сразу для всех устройств. Внутри GaN-чип, поэтому блок остается компактным, а мощности хватает даже на MacBook Air. Два порта USB-C и один USB-A — могу одновременно кинуть на зарядку айфон, часы и наушники. Отдельно порадовал дизайн: на корпусе нарисована мордочка робота, и на фоне безликих блоков выглядит это неожиданно мило. Компактная зарядка на каждый день живет у меня прямо у кровати.

Цена: 1930 рублей (с купоном)

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Магнитный пауэрбанк для айфона

Второй must-have — магнитный пауэрбанк. Раньше я таскал обычный «кирпич» с проводом, который вечно путался в сумке. Этот UGREEN на 10 000 мАч просто прилипает к задней крышке айфона за счет магнитов MagSafe: прицепил и пошел. Поддерживает быструю зарядку PD на 20 Вт по проводу и беспроводную Qi2 на 15 Вт, так что и сам заряжается, и телефон пополняет вполне бодро. Я беру его на дачу и в дорогу, где розетка не всегда под рукой, а магнитный пауэрбанк для айфона заряжает iPhone примерно два раза от одной емкости.

Цена: 1670 рублей (с купоном)

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Прочный кабель для зарядки

Кабели — это отдельная боль. Комплектный от айфона у меня за год превратился в лохмотья: оплетка расслоилась у самого штекера. Поэтому я перешел на плетеные кабели Ugreen, и вот этот на 60 Вт стал у меня основным. Разъемы Type-C — Type-C, нейлоновая оплетка, которая не заламывается и не перетирается. Держит быструю зарядку и iPhone, и iPad, и MacBook. Взял себе сразу пару: короткий на 0,5 метра к пауэрбанку и длинный к столу. Прочный кабель Type-C стоит копейки, а нервов экономит уйму.

Цена: 390 рублей

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USB-хаб для MacBook со всеми нужными портами

Теперь про Mac. Мой MacBook Air — машина прекрасная, но с портами у нее беда: всего два Type-C, и один вечно занят зарядкой. Когда мне понадобилось подключить внешний монитор, флешку и проводной интернет одновременно, я купил вот этот хаб Baseus 10-в-1. Тут есть все: HDMI и DisplayPort с поддержкой 4K, USB-A, картридер SD и microSD, гигабитный Ethernet и сквозная зарядка на 100 Вт. Один провод в ноутбук — и рабочее место разворачивается за секунду. Хаб для MacBook на 10 портов закрыл разом все мои претензии к нехватке разъемов.

Цена: 1440 рублей (с купоном)

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Надежный чехол-книжка для iPad

Для iPad у меня простой чехол-книжка EGYAL из полиуретана. Ничего лишнего: обложка складывается в подставку под удобным углом, магниты держат крышку, а планшет засыпает и просыпается сам, стоит открыть или закрыть чехол. Я читаю с iPad по вечерам и смотрю ролики на кухне, поэтому мне важно, чтобы он просто стоял и не падал — этот справляется. Цветов у него вагон, я взял классический черный. Тонкий чехол для iPad обошелся мне дешевле чашки кофе в центре.

Цена: 670 рублей (через комбо-корзину)

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Набор прозрачных чехлов для iPhone

Чехлы для айфона я считаю расходником: как бы аккуратно ни носил, за пару месяцев прозрачный силикон желтеет и затирается. Поэтому я перестал переплачивать и беру наборами. Вот эти три ультратонких прозрачных чехла обошлись мне дешевле одного брендового. Мягкий силикон, аккуратные вырезы под камеру и кнопки, ничего не торчит и не мешает. Один ставлю сразу, два лежат про запас — как только первый теряет вид, просто меняю без сожалений. Набор прозрачных чехлов — мой способ всегда держать телефон в свежем виде.

Цена: 210 рублей (через комбо-корзину)

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Складная док-станция для зарядки iPhone

На рабочем столе у меня стоит складная док-станция 3-в-1. Утром кладу на нее iPhone, рядом встают Apple Watch, а снизу пристраиваются AirPods — и все это заряжается разом от одной розетки. Магнитная площадка держит айфон под углом, так что можно поглядывать на уведомления и время, пока телефон пополняет заряд. Складывается станция в плоскую шайбу — удобно кинуть в сумку, если уезжаю на пару дней. Магнитная подставка 3-в-1 избавила мой стол от гнезда проводов.

Цена: 1040 рублей

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Силиконовые ремешки для Apple Watch

Ремешки для Apple Watch — моя маленькая слабость. Родной силиконовый хорош, но носить один и тот же каждый день скучно, а фирменные стоят как еще одни часы. Я нашел вот эти силиконовые ремешки NEY: мягкие, приятные к коже, а цветов у них несколько десятков. Беру по настроению: спокойные тона на работу, яркие — на выходные и спорт. За те деньги, что просят за один оригинальный ремешок, я собрал себе целую коллекцию. Силиконовый ремешок для Apple Watch меняет вид часов за пять секунд.

Цена: 100 рублей

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Удобная зарядка для Apple Watch

А это — мой походный вариант для часов. Дома Apple Watch заряжаются на той самой док-станции, но в поездку тащить ее лень. Компактная магнитная зарядка Joyroom помещается в ладони и цепляется к часам магнитом — работает как оригинальная площадка, только с разъемом USB-C на конце. Кидаю ее в косметичку с зарядками, и часы всегда живые, где бы я ни был. Портативная зарядка для Apple Watch весит копейки и занимает минимум места. Не можете выбрать между моделями или не уверены, какой аксессуар подойдет вашему устройству? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем по опыту и поможем не ошибиться с покупкой.

Цена: 980 рублей

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Стильный чехол-конверт для MacBook

Замыкает десятку чехол для MacBook от WIWU из искусственной кожи. Я ношу ноутбук в рюкзаке почти каждый день, и без защиты крышка быстро ловит царапины и потертости. Этот чехол-конверт сидит плотно, внутри мягкая подкладка, снаружи — аккуратная эко-кожа, которая выглядит куда дороже своей цены. Есть версии под все размеры, от 13 до 16 дюймов. Чехол-конверт для MacBook я взял синий, под цвет настроения, и наконец перестал вздрагивать от каждого шороха в сумке.

Цена: 1420 рублей

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