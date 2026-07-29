Почему все покупают именно этот смартфон, а не iPhone 17

Итоги продаж смартфонов в России за второй квартал 2026 года преподнесли сюрприз: первое место занял вовсе не айфон. Самым продаваемым смартфоном в стране стал POCO X8 Pro, а iPhone 17 в этот топ не попал вообще. Недавно мой коллега Иван Кузнецов взял себе OnePlus 15 и теперь только хвалит Андроид, и после этой истории я решил разобраться, почему миллионы россиян голосуют рублем именно за китайца, а не за новый iPhone. Ответ оказался проще, чем я думал.



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Спрос на китайские смартфоны в России за год вырос на 42 процента, и это не случайность. Люди перестали переплачивать за бренд и начали считать деньги. POCO X8 Pro стоит на AliExpress около 25 тысяч рублей, а базовый iPhone 17 даже после всех снижений цены не опускался ниже 59 тысяч рублей, а сейчас вообще стал дорожать. Разница больше чем в два раза. И самое интересное, что за эти деньги китаец местами даже обгоняет флагман Apple.

Почему POCO X8 Pro обошел iPhone 17 по продажам

Секрет прост: POCO X8 Pro не имеет очевидных слабых мест. Обычно смартфон за 25 тысяч заставляет вас выбирать, чем пожертвовать. Мощный процессор, но слабая батарея. Хороший экран, но бюджетная камера. Нормальная съемка, но никакой защиты от воды. Здесь компромиссов почти не осталось, и именно это подкупает покупателя.

Смотрите сами. У POCO X8 Pro стоит флагманский процессор Dimensity 8500-Ultra, экран с яркостью 3500 нит, батарея на 6500 мАч с зарядкой 100 Вт, камера на сенсоре Sony с оптической стабилизацией и полноценная защита IP68. Каждый из этих пунктов в отдельности вы найдете у конкурентов, но собрать все сразу за такие деньги умудрились немногие. Похожий набор у OnePlus 15 обходится в 55-57 тысяч рублей, то есть вы платите вдвое меньше за примерно 70 процентов того же опыта. При этом купить POCO X8 Pro на AliExpress можно прямо сейчас по цене ниже большинства конкурентов.

iPhone 17 в этой логике проигрывает не потому что он плохой. Он отличный. Просто за него просят слишком много, а часть функций, ради которых берут айфон, до россиян доходит с оговорками. Например, iPhone 17 не получит две функции Siri AI в грядущей iOS 27 из-за нехватки оперативной памяти. Смартфон новый, а всех фишек из будущего обновления ему уже не видать. За 55 тысяч это обидно.

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Сравнение характеристик POCO X8 Pro и iPhone 17

Чтобы не быть голословным, я свел ключевые параметры обоих смартфонов в одну таблицу. Так разница видна невооруженным глазом. Обратите внимание на строчки с батареей и зарядкой, именно там китаец отрывается сильнее всего.

Характеристика POCO X8 Pro iPhone 17 Экран AMOLED 6.59″, 1.5K, 120 Гц OLED 6.3″, 120 Гц ProMotion Яркость до 3500 нит до 3000 нит Процессор Dimensity 8500-Ultra Apple A19 Оперативная память от 8 ГБ 8 ГБ Батарея 6500 мАч 3692 мАч Зарядка 100 Вт (полная за 35-40 мин) около 30 Вт (полная за 1 ч 20 мин) Основная камера 50 МП Sony IMX882, f/1.5, OIS 48 МП + 48 МП ширик Защита от воды IP68/IP69K IP68 Цена в России около 25 000 рублей от 59 000 рублей

Что бросается в глаза первым делом. Батарея у POCO почти вдвое больше, а заряжается смартфон втрое быстрее айфона. iPhone 17 полностью восполняет заряд примерно за час двадцать, тогда как POCO управляется за 35-40 минут. Пятнадцать минут у розетки дают китайцу около половины батареи. Для тех, кто вечно куда-то спешит, это ощутимая разница в повседневной жизни.

Отдельная беда айфонов в России касается автономности. Многие пользователи жалуются, что iPhone 17 быстро разряжается ночью, и с батареей POCO на 6500 мАч такой проблемы вы почти наверняка не заметите. Запаса хватает на полтора-два дня при спокойном сценарии.

По экрану паритет с легким перевесом в сторону китайца по яркости. На летнем солнце 3500 нит POCO читаются без проблем, прятаться в тень не нужно. Камеры я бы назвал сопоставимыми: у Apple традиционно лучше обработка и видео, у POCO выигрывает светосила объектива f/1.5 и физическая стабилизация. Ночные снимки на китайце получаются заметно лучше, чем ждешь от смартфона за 25 тысяч.

Где POCO X8 Pro все же уступает айфону

Было бы нечестно расхваливать только китайца. У iPhone 17 остаются козыри, которые не измеряются цифрами в таблице. Первое и главное это экосистема. Если у вас уже есть MacBook, iPad и Apple Watch, то переход на Android сломает привычные сценарии: AirDrop, единый буфер обмена, синхронизация сообщений и звонков. Для многих это решающий аргумент, и я его прекрасно понимаю.

Второе это долгосрочная поддержка. Apple обновляет свои смартфоны пять-шесть лет, и старенький iPhone спокойно получает свежую iOS. У POCO ситуация скромнее, обновлений меньше и приходят они не так стабильно. Если вы берете смартфон вдолгую и хотите всегда сидеть на актуальной версии системы, айфон тут надежнее.

Третий момент чисто российский и его стоит учитывать заранее. У Apple есть нюансы с версиями для разных рынков, и я советую разобраться в отличиях iPhone 17 для разных стран до покупки, чтобы не остаться без eSIM или физического слота под симку. С китайцем таких головных болей почти нет, купил на AliExpress и пользуешься.

И все же, когда доходит до кассы, большинство россиян выбирают практичность. За разницу в 30 тысяч рублей можно купить кучу аксессуаров, оплатить подписки на пару лет вперед или просто оставить деньги в кармане. Именно поэтому POCO X8 Pro и стал лидером продаж во втором квартале, обойдя даже флагманы. Не смогли определиться с выбором смартфона или остались вопросы по конкретным моделям? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут и подскажут.

Мой вывод такой. POCO X8 Pro не убийца айфона и не пытается им быть. Это смартфон для тех, кто хочет получить максимум возможностей за минимум денег и не готов переплачивать за логотип. Если вы завязаны на экосистему Apple и не считаете каждую тысячу, берите iPhone 17 и не мучайтесь. Но если смотрите на соотношение цены и характеристик трезво, то выбор миллионов россиян говорит сам за себя. Иногда самый умный вариант оказывается и самым доступным.

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