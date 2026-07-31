Взял робота-газонокосилку на дачу: рассказываю, что из этого вышло

Раньше суббота на даче у меня начиналась одинаково: я выкатывал газонокосилку, разматывал шнур и следующие пару часов нарезал круги по участку вместо того, чтобы отдыхать. Недавно мы разбирали, где лучше купить робот-пылесос, а теперь давайте посмотрим на новую категорию товаров — робот-газонокосилку, потому что я взял себе ANTHBOT Genie 800, и мои выходные наконец-то стали выходными: он косит без ограничительного провода, сам объезжает мячи и шланги при помощи четырех камер, а я в это время спокойно пью кофе на веранде.



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Робот-газонокосилка без ограничительного провода: в чем плюсы

До этого я присматривался к обычным роботам, но каждый раз меня останавливала одна и та же схема: сначала прокладываешь по периметру газона ограничительный провод, и только потом устройство понимает, где ему можно ездить. У соседа такой уже год, и он честно признался, что монтаж провода отнял полдня, а весной кабель пришлось местами перекладывать заново. На моем участке с двумя лужайками, узким проходом и клумбами эта возня превратилась бы в отдельное хобби, которого я себе не хотел.

Genie 800 обходится вообще без физического провода. Я просто провел его по границе газона через приложение, как машинку на радиоуправлении, и робот сам построил карту. Вся первичная настройка заняла минут десять — примерно столько же, сколько я обычно тратил на то, чтобы просто достать старую косилку из сарая.

Уже в приложении ANTHBOT я настроил все под свой участок:

добавил две отдельные зоны кошения — перед домом и за ним;

обвел запретной зоной клумбу и детскую площадку;

задал каждой зоне свое расписание;

подкрутил скорость движения и высоту среза;

поправил карту без всякой прокладки провода.

Больше всего меня подкупило, что это ложится ровно на дачные реалии: у меня газон разбит на части, между ними деревья, грядки и зона отдыха с мангалом, и робот со всем этим разобрался. Хотите узнать про технику для дома и дачи еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я регулярно делюсь свежими гаджетами.

Для чего роботу-газонокосилке нужны четыре камеры

Первое, что меня волновало, — точность, ведь именно на ней спотыкаются дешевые модели. В Genie 800 RTK-модули стоят и в самом роботе, и в зарядной станции: они обмениваются поправками по радиоканалу LoRa и дают точность до сантиметров, а связь между станцией и роботом держится на расстоянии до 300 метров. Для моего участка это запас с огромным избытком, и робот ни разу не выехал за границу газона.

Со станцией есть один нюанс, о котором я узнал на своем опыте. Над ней нужно оставить не меньше 120 градусов открытого неба и не ставить прямо под густой кроной, навесом или у стены. У меня рядом яблони, и в их тени сигнал слегка слабел, но робот тут же подключал визуальную навигацию по камерам и продолжал ехать ровно.

А камер здесь целых четыре, и вместе они дают обзор примерно на 300 градусов. Восьмиядерный процессор обрабатывает картинку и распознает больше тысячи типов препятствий: за первую неделю мой Genie 800 аккуратно объехал детский мяч, свернутый шланг и забытые на траве грабли, ни во что не врезавшись. Для меня это оказалось важнее всего, потому что на участке постоянно бегают дети. Единственное, тонкие шнуры и мелкие острые предметы перед запуском я все же убираю руками, на всякий случай.

Как работает робот-газонокосилка после настройки

Я специально понаблюдал, как робот работает, и разница со старой техникой видна сразу. Дешевые модели после встречи с бордюром разворачиваются куда попало, а Genie 800 идет ровными параллельными линиями по готовой карте, поэтому одни и те же места не топчет, а углы газона не бросает недостриженными. На траве в итоге остается аккуратный рисунок, будто я час ходил с ручной косилкой, только ходил не я.

Когда заряд подходит к концу, робот сам уезжает на базу, ориентируясь по камерам, инфракрасной и электромагнитной навигации. Что мне особенно нравится — после подзарядки он продолжает работу с того места, где остановился, а не начинает весь газон заново. Я про него в такие моменты попросту забываю.

Все управление живет в приложении ANTHBOT: местоположение, расписание, правка карты, обновление прошивки. Отдельно порадовала защита от кражи — GPS-отслеживание, сигнализация, поиск устройства и PIN-код, ведь дача есть дача. Не смогли разобраться с настройками или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Характеристики робота-газонокосилки: что действительно важно

По паспорту Genie 800 рассчитан на газоны до 800 квадратных метров, а у меня примерно вдвое меньше, так что он справляется играючи. Режущий диск шириной 20 сантиметров с пятью лезвиями обрабатывает около 150 квадратов в час, и вот остальные параметры, на которые я смотрел перед покупкой:

Параметр ANTHBOT Genie 800 Рекомендуемая площадь до 800 м² Навигация полночастотный RTK + 3D-зрение с четырьмя камерами Угол визуального обзора около 300 градусов Распознавание объектов более 1000 типов препятствий Ширина кошения 20 см Высота кошения от 3 до 7 см Производительность около 150 м²/ч Максимальный уклон 45% Уровень шума не более 58 дБ Аккумулятор 72 Вт·ч Номинальное время зарядки около 130 минут Защита корпуса IPX6 Дальность RTK-связи до 300 м

Если перевести цифры в живую пользу: уклон до 45% позволил ему без проблем заехать на пологий бугор у забора, шум не более 58 дБ реально тихий — я спокойно работаю рядом и не морщусь, а защита IPX6 переносит траву, пыль и струю воды при мойке из шланга. За месяц использования я убедился, что это не хрупкая игрушка, а рабочий инструмент для настоящего двора.

Пара моментов под наш климат, которые я держу в голове. Ранней весной, поздней осенью и после долгих дождей на участке появляются грязь, лужи и промерзшая земля, и в такую погоду я робота на газон не выпускаю. А перед зимой планирую убрать его вместе со станцией в дом, чтобы аккумулятор не мерз на морозе месяцами.

Цена робота-газонокосилки и доступные скидки

Заказать робот-газонокосилку можно на всех популярных российских маркетплейсах. Самое главное, не забудьте воспользоваться промокодом на дополнительную скидку:

на Ozon по промокоду RU20260701 — скидка 5000 рублей;

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на Wildberries по промокоду WB800 — скидка 3%.

Спустя месяц с Genie 800 я могу сказать честно: для меня это оказалась не замена косилки, а замена рутины. Полночастотный RTK, четыре камеры и движение параллельными линиями собраны в одну систему, которая сама решает, где косить, что объехать и когда ехать на зарядку, а я больше не жертвую субботним утром ради ровного газона. Если у вас дача или частный дом с газоном до 800 квадратов и вам надоело возиться с проводом и косилкой, эта модель вернет вам выходные — и, по-моему, ради этого она и создавалась.