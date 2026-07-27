Топ-10 наушников дешевле 5 тысяч рублей с АлиЭкспресс, которые покупают чаще всего

Каждый месяц я смотрю статистику покупок на AliExpress — и знаете, что стабильно в топе? Наушники до 5 тысяч рублей. Не Эйрподсы или Маршалы за 15-20 тысяч, а именно бюджетные модели, которые не жалко потерять, утопить в луже или отдать ребёнку. Я отобрал десять пар, которые вы заказываете чаще всего, проверил их на себе и теперь рассказываю, что стоит вашего внимания, а что — нет. Тут есть и TWS-затычки, и полноразмерные с шумодавом, и даже ретро-модель, от которой я до сих пор в восторге.



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Anker P30i: TWS-наушники с шумодавом за смешные деньги

Начну с модели, которая вызвала больше всего вопросов в комментариях — потому что цена кажется ошибкой. Anker P30i — это полноценные TWS-наушники с активным шумоподавлением до 42 дБ и Bluetooth 5.4. Четыре встроенных микрофона обеспечивают приличное качество звонков, а автономность — 10 часов без кейса и до 45 часов с кейсом. Для метро и самолёта — более чем достаточно.

Anker вообще умеет делать звук за копейки, и P30i — яркий тому пример. Связь не рвётся, задержки при просмотре видео минимальные, а шумодав реально отсекает гул транспорта. Подключаются к iPhone без танцев — просто открыл крышку и готово. Честно говоря, не ожидал от них такого уровня за эти деньги.

Цена: 1950 рублей

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TWS-наушники вместо AirPods за десятую часть цены

Если вам нравится форм-фактор AirPods, но не нравится ценник — посмотрите на UGREEN EchoBuds Plus. Внешне они очень похожи, но стоят примерно в десять раз меньше. Подключаются к любому устройству без возни, звук плотный, с хорошей басовой подачей. Управление сенсорное, а через фирменное приложение можно подкрутить эквалайзер под себя.

Я взял их просто из любопытства — и скажу честно: основными для меня они так и не стали, но дочка периодически берет их на улицу пофорсить перед подружками, как будто у нее AirPods. С iPhone «уши» работают через стандартный Bluetooth, подхватываются моментально. Тут главное — не сравнивать напрямую с оригиналом за 20 тысяч, а оценить, что вы получаете за свои две. И за свои две — это очень достойно.

Цена: 2017 рублей

Купить UGREEN EchoBuds

Moondrop: накладные наушники в стиле кассетного плеера

Бывает, покупаешь вещь не за характеристики, а за эмоцию. Именно так я поступил с накладными наушниками Moondrop — увидел и сразу оформил заказ. Тонкое металлическое оголовье, поролоновые амбушюры, прозрачные детали — чистый вайб кассетного Walkman из 1985 года. Дочь, кстати, тут же забрала их для селфи.

Но внутри никакого ретро: современные драйверы выдают чистый, детальный звук, который удивляет для этого ценника. Сидят на голове легко, не давят. Проводные — и это плюс для тех, кто не хочет заряжать ещё одно устройство. Подключаете к iPhone через Lightning-переходник или к Mac напрямую в джек — и наслаждаетесь. Если живёте на стыке музыки и эстетики — оцените, насколько это кайфовая штука за свои деньги.

Цена: 2050 рублей

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Проводные внутриканальные наушники UGREEN для спорта

Не все задачи требуют беспроводных наушников. Для утренней пробежки или поездки в метро отлично подходят проводные внутриканальные наушники UGREEN — простые, надёжные и за смешные деньги. Силиконовые насадки сидят плотно, не слетают и не выпадают даже при активном движении. Звук сбалансированный, без перекосов в сторону баса или верхов.

Я взял их просто по приколу, а потом оказалось, что это очень удобно: звук не прерывается, соединение не рвется, заряжать ничего не нужно. Кроме того, уши не устают даже после часа непрерывного использования. Провод в оплётке — тоже надежно, пока держится нормально. Работают с любым устройством, где есть разъём 3.5 мм — для iPhone понадобится переходник на Lightning или USB-C в зависимости от модели. Это крепкий рабочий инструмент без лишних наворотов.

Цена: 950 рублей

Купить наушники UGREEN

Бюджетные TWS-наушники с шумоподавлением для метро

Когда нужны простые беспроводные наушники с шумодавом, но без переплаты за бренд, на помощь приходят вот такие бюджетные TWS с активным шумоподавлением. Они не пытаются конкурировать с AirPods Pro — просто честно делают свою работу: глушат фоновый шум в транспорте, держат связь по Bluetooth и не выпадают из ушей.

Звук ровный, без явных провалов. Бас присутствует, но не бубнит. Автономности хватает на полный рабочий день с запасом. Кейс компактный, помещается в любой карман. Для ежедневных поездок и созвонов — вполне рабочий вариант. У оригинальных брендовых моделей с похожими характеристиками ценник обычно начинается от пяти-шести тысяч.

Цена: 2200 рублей

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Realme Buds Air 7s: шумодав и кодек LHDC в одном корпусе

Realme в последнее время выпускает наушники, которые на бумаге выглядят как модели вдвое дороже — и Realme Buds Air 7s не исключение. Тут активное шумоподавление до 50 дБ, 6 микрофонов для чистых звонков и поддержка кодека LHDC, который заметно лучше стандартного AAC по качеству передачи звука. Динамик диаметром 12,4 мм обеспечивает плотный, насыщенный бас.

Отдельно радует Bluetooth 6.1 — связь стабильная, задержки минимальные. Автономность заявлена на уровне 13 часов без шумодава, что для TWS-наушников очень прилично. С iPhone работают через стандартный Bluetooth, хотя кодек LHDC раскроется в полной мере на Android-устройствах. Если хотите серьёзный шумодав и приличный звук, не выходя за три тысячи — это одна из лучших опций прямо сейчас.

Цена: 2825 рублей

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Накладные блютуз-наушники с ANC

Когда вокруг шумно, а сосредоточиться надо — полноразмерные наушники спасают лучше любых затычек. Эти полноразмерные беспроводные наушники оснащены активным шумоподавлением и 40-мм драйверами, которые выдают объёмный звук. Большие амбушюры полностью закрывают уши и дополнительно изолируют от внешних звуков даже с выключенным ANC.

Батарея на 600 мА·ч — это десятки часов работы от одного заряда. Раньше я работал из дома под аккомпанемент стройки за окном, а теперь просто надеваю их и забываю обо всём. Сидят удобно, голову не сдавливают. За полторы тысячи рублей получить полноразмерные наушники с шумодавом — это что-то из области невозможного ещё пару лет назад.

Цена: 1634 рублей

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Anker Soundcore Life Q30 вместо накладных Sony за полцены

Anker Soundcore Life Q30 — одна из тех моделей, которые стабильно держатся в топе продаж уже не первый год. И не зря. Тут гибридное активное шумоподавление с несколькими режимами под разные сценарии: транспорт, офис, улица. Anker Soundcore Life Q30 сидят мягко благодаря амбушюрам с эффектом памяти — уши не потеют и не устают.

Автономность — до 80 часов без ANC, а если батарея вдруг села — есть разъём 3.5 мм для проводного подключения. Плюс быстрая зарядка: пять минут в розетке дают четыре часа работы. Работают с iPhone через Bluetooth, приложение Soundcore доступно в App Store. Если ездите много в транспорте или часто работаете в шумных местах, такие наушники окупятся за первую же неделю спокойствия.

Цена: 5785 рублей

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UGREEN Studio Pro: полноразмерные наушники для музыки и кино

Если хочется полноразмерных наушников с приличным звуком и шумодавом, но без ценника Sony или Bose — стоит присмотреться к UGREEN Studio Pro. Активное шумоподавление отсекает бытовой шум, глубокие басы не гудят, а середина и верха остаются чистыми. Для музыки, подкастов и фильмов — то что надо.

Сидят удобно, амбушюры мягкие, голову не сжимают. Автономности хватает на несколько дней обычного использования. Я пользуюсь ими с апреля — дома за компьютером и в дороге. Подключаются к Mac и iPhone без проблем. Не флагман, но и не пытается им казаться — за свой ценник это честная и добротная вещь.

Цена: 2900 рублей

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Realme Buds Air8 Pro: классные TWS-наушники

Завершаю подборку наушниками Realme Buds Air8 Pro, которые я взял по совету нашего эксперта по Android Германа Вологжанина. Он даже назвал их лучшими беспроводными наушниками на 2026 год в своем обзоре, и не зря. Они и звучат классно, и басят очень достойно, и на верхах не свистят.

Также очень понравилось, что есть умоподавление, которое реально не хуже, чем у AirPods, характерная для Bluetooth 5.4 стабильность, приличная автономность и удобный кейс-шкатулка. Неважно, сидите вы на iPhone или Android — эти наушники раскроются на полную с любым смартфоном. Так что брать можно. Проверено.

Цена: 5150 рублей

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