Мы привыкли оценивать эффективность ИТ-инфраструктуры мощностью процессоров Apple Silicon, скоростью софта и глубиной автоматизации процессов. Но статистика неумолима: при лавинообразном росте количества умных устройств реальная производительность труда на предприятиях часто падает, а команды выгорают.



Почему автоматизация не решает проблему эффективности, а ИТ-сфера зашла в тупик? Об этом мы поговорили с человеком, который смотрит на технологии через призму фундаментальных ценностей и смыслов. Наш собеседник — Александр Гриф, председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель научной лаборатории по вопросам изучения онтологии Когнитивного, Цифрового и Технологического суверенитетов при МНИИПУ и международный эксперт.

Кризис эффективности в «цифровом раю»

AppleInsider.ru: Александр, читатели нашего ресурса любят технологии за то, что они упрощают жизнь и ускоряют рабочие процессы. Однако вы утверждаете, что обилие девайсов и тотальная автоматизация парадоксально снижают производительность труда. Как бизнес оказался в этой ловушке?

Александр Гриф: Ловушка заключается в подмене понятий. Мы путаем техническую оснащенность с эффективностью мышления. Экосистема Apple, как и любая современная ИТ-платформа, совершенна с точки зрения UX/UI. Но ее базовая коммерческая цель — удержание внимания пользователя. Когда компания закупает сотрудникам топовые Mac и iPhone, она надеется на рост продуктивности. На практике же сотрудник получает мощнейший канал доставки информационного шума.

Классический тайм-менеджмент мертв, потому что время больше не является главным дефицитом. Главный дефицит сегодня — это фокус внимания. Без должного контроля софт превращает специалиста из созидателя в дофаминового раба уведомлений, корпоративных чатов и бесконечных таск-менеджеров. Человек постоянно занят, но ничего не создает. Происходит фрагментация сознания, разрушения навыка «выбирать», клиповое мышление побеждает системное, и производительность труда падает, снижается личная эффективность, несмотря на миллионные бюджеты на автоматизацию.

AppleInsider.ru: То есть точка входа в реальную эффективность бизнеса лежит не в плоскости программного обеспечения, а в области когнитивных технологий? Как это работает на практике?

Александр Гриф: Именно так. Точка входа — это когнитивные технологии работы с информацией и собственным сознанием. Невозможно повысить эффективность производительности труда на предприятии, если сотрудники находятся в состоянии перманентной когнитивной перегрузки.

Прежде чем внедрять новую ИТ-систему, автоматизировать что-либо, руководитель должен внедрить протоколы защиты внимания. Это практические механики фильтрации инфопотока, выделения «тихого времени» для глубокой аналитической работы и алгоритмы очистки оперативной памяти человека от ментального мусора. Мы должны автоматизировать не хаос, а упорядоченную когнитивную деятельность.

Когнитивный суверенитет как главный навык управления в XXI веке

AppleInsider.ru: Вы руководите научной лабораторией при МНИИПУ и продвигаете жесткую формулу: суверенитет технологический и цифровой невозможны без суверенитета когнитивного. Объясните этот тезис простыми словами для предпринимателей и разработчиков.

Александр Гриф: Когнитивный суверенитет — это способность человека, компании или государства сохранять полную автономию своего мышления. Это навык защищать свое ментальное поле от внешнего алгоритмического давления, манипуляций и самостоятельно формировать свои цели из личных ценностей и смыслов, которые синхронизированы семьей, коллегами, государством и Миром в целом.

Посмотрите на ИТ-рынок. Если вы используете зарубежные нейросети, облачные сервисы и платформы без понимания их внутренней онтологии, вы незаметно перенимаете заложенные в них чужие ценности, смыслы и паттерны поведения. Тот, кто не обладает когнитивным суверенитетом, неизбежно становится объектом управления для чужих ИИ-систем и медиаплатформ. Для бизнеса потеря когнитивного суверенитета означает, что его стратегические решения начинают диктоваться внешними трендами, а не реальными интересами компании.

AppleInsider.ru: Каковы симптомы того, что руководитель или ИТ-директор потерял этот суверенитет и попал в «алгоритмическое рабство»?

Александр Гриф: Первый симптом — реактивное управление. Руководитель не создает повестку, а лишь реагирует на входящие триггеры: уведомления, новости, кризисы, действия конкурентов. Вторым симптомом является слепая вера в технологический хайп. Когда компания внедряет ИИ или блокчейн просто потому, что об этом пишут в профильных медиа, не понимая, какую фундаментальную задачу это решает.

Для удержания суверенитета лидер должен находиться в нейтрально-позитивном состоянии. Это авторский протокол, который мы развиваем: способность ума оставаться невовлеченным в эмоциональные качели инфополя, сохраняя холодный фокус на стратегических целях, формировать собственную повестку или тренды.

Ценностно-смысловое самоуправление: когда софт бессилен

AppleInsider.ru: Вы являетесь со-автором и актором реализации технологии ЦСКСУ (Ценностно-смыслового когнитивного самоуправления). Как синхронизация ценностей и смыслов внутри команды способна заменить привычный жесткий менеджмент и KPI?

Александр Гриф: Любая ИТ-система, CRM или регламент — это просто мертвый код и текст, если у людей, которые с ними работают, рассинхронизированы базовые личные ценности. Традиционный менеджмент пытается контролировать действия сотрудника через KPI и надзор. Технология ЦСКСУ предлагает управлять не действиями, а ценностями и смыслами.

Синхронизация ценностей означает, что каждый член команды видит, что у коллег есть аналогичные ценности, которые дают такому члену команды при их реализации состояние личного счастья наиболее полно.

Синхронизация смыслов означает, что каждый член команды одинаково понимает значение общих командных и одновременно личных ценностей, что позволяет выстроить и понять глубинную цель проекта, принимает общую философию компании и осознает свою роль. Когда у вас создано единое ментальное поле, жесткий контроль становится ненужным. Дисциплину формирует и поддерживает цифровая система. Сотрудник включает внутреннее самоуправление: он сам принимает верные решения в рамках общего ценностного каркаса, потому что его личные смыслы синхронизированы со смыслами и целями бизнеса в ментальном поле общей философии компании. Это дает колоссальный скачок повышения эффективности производительности труда, который не способна обеспечить ни одна стандартная автоматизация.

AppleInsider.ru: Если взять конкретный ИТ-проект или предприятие, как на практике выглядит процесс этой синхронизации? С чего начать?

Александр Гриф: Начинать нужно с проектирования ценностно-смысловой архитектуры, а не технической. Архитектура любой системы создается в четыре шага: Ценность — Смысл — Процесс — Инструмент.

Бизнес обычно делает наоборот: покупает инструмент (например, экосистему Apple или тяжелую ERP), подгоняет под нее процессы и только потом думает, зачем это было нужно. Правильный путь — сначала зафиксировать базовые ценности, определить их смыслы, затем на этой основе поставить цели, затем выстроить под них логику взаимодействия людей (процессы) и лишь в самом конце выбрать под эти процессы софт и железки (инструменты). На практике это реализуется через стратегические сессии ценностного картирования, где команда очищает цели от ложных сущностей и синхронизирует ментальные карты с помощью цифровой системы.

От личной эффективности — к глобальному цифровому суверенитету

AppleInsider.ru: Ваши идеи масштабируются далеко за пределы отдельных компаний. Как принципы когнитивного и цифрового суверенитета применяются на уровне СНГ, БРИКС, ШОС, ООН и вашего взаимодействия со странами Персидского залива, в частности с Султанатом Оман?

Александр Гриф: На межгосударственном уровне действуют абсолютно те же законы. Защита цифрового и ментального пространства — это вопрос национальной безопасности. В рамках Делового Центра СНГ и через концепции Международной организации цифрового суверенитета (МОЦС) и Международной организации Международное Устойчивое Развитие (ОМУР) мы выстраиваем архитектуру, которая позволяет странам развивать технологии без потери своей идентичности.

Когда мы ведем диалог со странами БРИКС или Султанатом Оман, мы видим, что классический прагматичный подход Запада, основанный только на финансовых метриках, жестком KPI уступает место ценностному диалогу. На Ближнем Востоке уважение к культурному коду и синхронизация базовых смыслов значат больше, чем сухие цифры контрактов. Если вы синхронизировались на уровне ценностей, экономическая и технологическая интеграция происходит кратно быстрее и надежнее, потому что все начинают одинаково понимать что мы делаем, зачем мы это делаем и почему делаем это вместе.

AppleInsider.ru: Каким вы видите будущее ИТ-индустрии, когда когнитивный суверенитет человека официально станет главным приоритетом?

Александр Гриф: Мы неизбежно перейдем от систем удержания внимания к системам усиления и развития интеллекта, творческих навыков. Будущее ИТ — это суверенные экосистемы, которые не эксплуатируют дофаминовые петли человека, а выступают симбиотическим партнером его разума. Искусственный интеллект заберет на себя всю рутину и обработку данных, повышая эффективность производительности труда в разы. Но монополия на смыслы, целеполагание и этические решения останется за человеком. И победят те компании и государства, которые первыми вернут себе когнитивный суверенитет.

От редакции AppleInsider.ru: Главный вывод

Интервью с Александром Грифом заставляет по-новому взглянуть на привычные гаджеты на наших рабочих столах. Высокая производительность труда в современную эпоху — это не вопрос владения самыми быстрыми процессорами или продвинутым софтом. Настоящая эффективность бизнеса начинается с внутренней гигиены: защиты когнитивной автономии сотрудников от цифрового шума и синхронизации фундаментальных ценностей и смыслов внутри команды, выстроив все цели на этой основе.

Технологии — это лишь зеркало, отражающее качество нашего мышления. Чтобы ИТ-инфраструктура работала в плюс, руководителям необходимо сместить фокус со вторичного — внешней автоматизации, на первичное — когнитивный суверенитет и внедрение ценностно-смыслового управления. Только тогда дорогие инструменты превратятся из источников отвлечения в реальные рычаги экономического прорыва.