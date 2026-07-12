Карта АЗС Альфа-Банка на Айфоне — ловите новый способ как заправиться без очередей

Топливный дефицит в России не стихает и набирает обороты: очереди, лимиты на литры и колонки, где нужной марки просто нет. Свои карты наличия бензина уже выкатили Т-Банк, Сбер и Яндекс, а теперь к ним присоединился и Альфа-Банк со своей картой заправок. Если вы уже решили, как смотреть плей-офф ЧМ 2026 бесплатно, самое время между матчами и тачку заправить, чтобы не искать колонку в последний момент.



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Как работает карта АЗС с бензином от Альфа-Банка

Карта наличия топлива от Альфа-Банка показывает не сухой список заправок, а прогноз, есть ли на конкретной АЗС бензин прямо сейчас. Сервис охватывает более 21 тысячи АЗС по всей России, работает прямо в браузере и доступен всем, а не только клиентам банка. Первым похожую карту запустил Т-Банк, следом подтянулись Сбер и Яндекс, так что Альфа зашла на уже разогретый рынок.

Для формирования данных банк использует информацию от партнёров, операторов фискальных данных, десятков тысяч POS-терминалов на АЗС и других источников, которые обрабатывает искусственный интеллект. Таким образом, карта заправок Альфа-Банка собирает информацию сразу из нескольких мест. Что это даёт на практике:

Фильтр по виду топлива , чтобы отсеять станции без нужного бензина или дизеля;

, чтобы отсеять станции без нужного бензина или дизеля; Поиск ближайшей работающей АЗС по геолокации;

Проверка наличия в реальном времени, а не только по истории последних покупок.

Если держите под рукой сразу несколько таких карт, пригодится наша инструкция, где искать бензин на карте заправок без привязки к одному банку.

Открыть карту АЗС Альфа-Банка

Как открыть карту заправок Альфа-Банка на Айфоне

Пока карта заправок Альфа-Банка живёт в веб-версии, а в ближайшее время её обещают встроить в раздел «Альфа-Заправки» в приложении банка. Открыть сервис на Айфоне можно так:

Пройдите по этой ссылке. Регистрация и установка приложения не нужны. Как только сервис появится в приложении, ищите карту там же, рядом с оплатой топлива. Для быстрого доступа вынесите ярлык сайта на домашний экран через меню «Поделиться» и пункт «На экран Домой».

Самый быстрый вариант, как и у конкурентов, это открыть карту в браузере без лишних установок. Имейте в виду, что карта АЗС и сервис для заправок — не одно и то же. Во втором случае можно заправиться только на партнерских АЗС, если у вас есть карта Альфа-Банка.

Оформить карту Альфа-Банка

Карта АЗС Альфа-Банка, Сбера или Т-Банка — что выбрать

Собрали сравнение карт заправок в одной таблице. Если коротко: Альфа берёт разнообразием источников, карта АЗС Сбера выигрывает масштабом, а Т-Банк даёт детализацию по маркам бензина.

Параметр Альфа-Банк Сбер Т-Банк Охват более 21 000 АЗС 23 000 АЗС более 20 000 АЗС Источники данных партнёры, ОФД, POS-терминалы платежи 100 млн клиентов транзакции 55 млн клиентов Фильтр по топливу бензин и дизель нет, обещают позже прогноз АИ-92 и АИ-95 Отметки водителей нет нет есть Оплата в сервисе скоро в «Альфа-Заправках» сервис «Заправки» сервис «Топливо»

Есть и четвёртый вариант. Яндекс Заправки для Айфона позволяют не только найти бензин, но и оплатить его прямо из машины, не стоя в очереди на кассу. Оптимальная стратегия сейчас простая: держать несколько карт и сверять их перед выездом, потому что единой базы с реальными остатками в резервуарах пока нет ни у кого.

Стоит ли пользоваться картой заправок Альфа-Банка

Сервис реально выручает, если в вашем регионе перебои с бензином или вы едете в незнакомый город и не хотите объезжать пустые колонки. Ставка на несколько источников данных должна давать картину точнее, чем прогноз по транзакциям одного банка, хотя проверить это можно будет только на практике.

Открыть карту АЗС Альфа-Банка

При этом помните про ограничение: это прогноз, а не сводка с датчиков в резервуарах. Заправка могла продать последние литры пару минут назад, а на карте всё ещё будет гореть зелёным. Так что канистру из багажника пока не убирайте и перед дальней дорогой сверяйтесь сразу с несколькими сервисами. А за советом — по традиции в наш канал МАКС, который работает даже когда Телега лежит.