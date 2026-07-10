Как смотреть плей-офф ЧМ-2026 бесплатно — 3 способа не платить за трансляции

Иван Герасимов

Чемпионат мира по футболу 2026 вошёл в финальную стадию, и дальше не будет ни одного проходного матча: одна ошибка, и команда едет домой. Плей-офф ЧМ по футболу 2026 с расписанием, сеткой и составом участников мы уже разобрали, а теперь главный вопрос: как смотреть ЧМ по футболу 2026 бесплатно. Матч ТВ показывает далеко не всё, и половина игр проходит мимо обычного эфира. Способов обойти это ровно три, и все они рабочие. Разбираем каждый по шагам.

Рассказываем, как смотреть плей-офф ЧМ-2026 бесплатно. Фото.

Рассказываем, как смотреть плей-офф ЧМ-2026 бесплатно

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Матчи ЧМ-2026 на Матч ТВ — почему в эфире идут не все игры

Многие включают Матч ТВ, не находят там нужную игру и решают, что трансляции просто нет. На самом деле права распределены между несколькими площадками холдинга. Часть матчей уходит на Матч Премьер, Матч Футбол 1, 2 и 3, отдельные игры показывают только в онлайне.

Матчи ЧМ-2026 на Матч ТВ — почему в эфире идут не все игры. Матч ТВ не показывает многие игры. Фото.

Матч ТВ не показывает многие игры

Плюс сетка плей-офф плотная: две встречи в один день физически не помещаются в эфир одного канала. Поэтому часть игр вы найдёте только на Кинопоиске, где собраны все каналы Матча в цифровом виде. Итог простой: чтобы смотреть матчи ЧМ-2026 целиком, нужен доступ либо к Кинопоиску, либо к подписке Матч Максимум. Разбираем, как получить и то, и другое, не переплатив.

Кинопоиск с подпиской Плюс — смотреть ЧМ-2026 бесплатно по промокоду

Самый удобный вариант, если вы ищете, где смотреть плей-офф ЧМ 2026 с телевизора и телефона одновременно. Кинопоиск встроен почти во всё: телевизор, приставка, айфон, браузер на ноутбуке. Переключение между каналами Матча происходит в пару касаний, есть перемотка и повтор пропущенных игр. Как активировать бесплатный доступ:

Кинопоиск с подпиской Плюс — смотреть ЧМ-2026 бесплатно по промокоду. Проверили два промокода — оба рабочие. Фото.

Проверили два промокода — оба рабочие

  1. Откройте страницу активации промокодов Яндекса и авторизуйтесь в своём аккаунте.
  2. Введите код JCDTRLWRJD или 2MSPLS7VQK в поле и подтвердите активацию.
  3. Проверьте раздел «Мои подписки»: там должен появиться срок действия Плюса.
  4. Зайдите в Кинопоиск под тем же логином и откройте раздел с эфирными каналами.

Важно: промокод не сработает, если Плюс уже подключён к аккаунту. Заведите отдельный аккаунт Яндекса по нашей инструкции или дождитесь окончания текущей подписки.

Подписка Матч Максимум — смотреть все матчи ЧМ-2026 по промокоду WORLDCUP

Матч Максимум — это отдельная подписка холдинга. В неё входят все спортивные каналы Матча, онлайн-трансляции чемпионата мира по футболу без привязки к телевизору, архив игр и обзоры туров. Ради футбола её обычно и берут: там лежат матчи, которых нет в открытом эфире.

Подписка Матч Максимум — смотреть все матчи ЧМ-2026 по промокоду WORLDCUP. Не забудьте отключить подписку Матч Максимум вовремя, чтобы деньги не списались!. Фото.

Не забудьте отключить подписку Матч Максимум вовремя, чтобы деньги не списались!

Стандартно подписка платная, но сейчас работает промокод WORLDCUP. Он открывает доступ на 7 дней. Учитывая, где мы находимся по сетке, этого хватает почти до самого финала. Как оформить:

  1. Перейдите по этой ссылке и нажмите на кнопку активации.
  2. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь по номеру телефона.
  3. Перейдите в раздел с подпиской и найдите поле для промокода.
  4. Введите WORLDCUP и подтвердите.
  5. Отключите автопродление сразу после активации, чтобы через неделю с карты ничего не списалось.

Последний пункт не пропускайте. Бесплатная неделя Матч Максимум превращается в платный месяц у тех, кто про него забыл. К сожалению, трансляции придется смотреть через веб-версию Матч ТВ, так как приложение для iOS удалили из-за санкций.

Матч Максимум в Яндекс Плюсе — трансляции ЧМ-2026 с возвратом суммы

Опцию можно подключить прямо к Яндекс Плюсу, стоит она 499 рублей. Формально это платно, фактически деньги возвращаются баллами Плюса, так что бесплатные трансляции плей-офф ЧМ-2026 вы получаете всё равно. Возврат складывается из двух частей. 200 баллов начисляют за оплату картой в Яндекс Пэй. Ещё 299 баллов дают за выполнение задания в разделе «Свои Плюсы». В сумме те же 499, только уже на балансе.

Матч Максимум в Яндекс Плюсе — трансляции ЧМ-2026 с возвратом суммы. Матч Максимум можно подключить фактически бесплатно через Свои Плюсы. Фото.

Матч Максимум можно подключить фактически бесплатно через Свои Плюсы

Что делать с баллами дальше, решаете сами. Их можно потратить на Яндекс Маркет, доставку, такси или музыку. А если у вас золотой уровень Плюса, баллами получится компенсировать саму покупку опции. Тогда схема замыкается: заплатили, вернули, закрыли расход. Порядок действий следующий:

  1. Зайдите на страницу Свои Плюсы и прокрутите до раздела «Задания недели».
  2. Выберите Матч Максимум и оплатите картой через Яндекс Пэй. Если ее еще нет, создать можно по этой ссылке — это бесплатно.
  3. Откройте раздел «Свои Плюсы» и выполните задание на 299 баллов.
  4. Дождитесь начисления, обычно оно приходит в течение суток.

Обратите внимание: на момент публикации статьи задание активно. Но компания может его убрать на следующий день, а потом вернуть.

Помните: полная сумма в 499 баллов Плюса возвращается только при оплате картой Пэй. В противном случае, вернете лишь часть суммы, поэтому посмотреть матчи ЧМ-2026 бесплатно не выйдет. А страничку «Свои Плюсы» добавьте в закладки и проверяйте почаще — там бывает много промокодов и выгодных предложений.

Оформить карту Пэй

Если нужен просто футбол и максимально быстро, берите промокод WORLDCUP: неделя доступа за две минуты, хватит почти до финала ЧМ-2026 20 июля. Если параллельно хочется сериалы, музыку и скидки на такси, логичнее заходить через Кинопоиск с Плюсом. А третий вариант для тех, кто уже сидит в экосистеме Яндекса и умеет считать баллы Плюса. В любом случае прямые трансляции матчей ЧМ-2026 в России вам доступны, включая финал. Осталось решить, за кого болеть.

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