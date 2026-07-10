Как смотреть плей-офф ЧМ-2026 бесплатно — 3 способа не платить за трансляции

Чемпионат мира по футболу 2026 вошёл в финальную стадию, и дальше не будет ни одного проходного матча: одна ошибка, и команда едет домой. Плей-офф ЧМ по футболу 2026 с расписанием, сеткой и составом участников мы уже разобрали, а теперь главный вопрос: как смотреть ЧМ по футболу 2026 бесплатно. Матч ТВ показывает далеко не всё, и половина игр проходит мимо обычного эфира. Способов обойти это ровно три, и все они рабочие. Разбираем каждый по шагам.



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Матчи ЧМ-2026 на Матч ТВ — почему в эфире идут не все игры

Многие включают Матч ТВ, не находят там нужную игру и решают, что трансляции просто нет. На самом деле права распределены между несколькими площадками холдинга. Часть матчей уходит на Матч Премьер, Матч Футбол 1, 2 и 3, отдельные игры показывают только в онлайне.

Плюс сетка плей-офф плотная: две встречи в один день физически не помещаются в эфир одного канала. Поэтому часть игр вы найдёте только на Кинопоиске, где собраны все каналы Матча в цифровом виде. Итог простой: чтобы смотреть матчи ЧМ-2026 целиком, нужен доступ либо к Кинопоиску, либо к подписке Матч Максимум. Разбираем, как получить и то, и другое, не переплатив.

Кинопоиск с подпиской Плюс — смотреть ЧМ-2026 бесплатно по промокоду

Самый удобный вариант, если вы ищете, где смотреть плей-офф ЧМ 2026 с телевизора и телефона одновременно. Кинопоиск встроен почти во всё: телевизор, приставка, айфон, браузер на ноутбуке. Переключение между каналами Матча происходит в пару касаний, есть перемотка и повтор пропущенных игр. Как активировать бесплатный доступ:

Откройте страницу активации промокодов Яндекса и авторизуйтесь в своём аккаунте. Введите код JCDTRLWRJD или 2MSPLS7VQK в поле и подтвердите активацию. Проверьте раздел «Мои подписки»: там должен появиться срок действия Плюса. Зайдите в Кинопоиск под тем же логином и откройте раздел с эфирными каналами.

Важно: промокод не сработает, если Плюс уже подключён к аккаунту. Заведите отдельный аккаунт Яндекса по нашей инструкции или дождитесь окончания текущей подписки.

Подписка Матч Максимум — смотреть все матчи ЧМ-2026 по промокоду WORLDCUP

Матч Максимум — это отдельная подписка холдинга. В неё входят все спортивные каналы Матча, онлайн-трансляции чемпионата мира по футболу без привязки к телевизору, архив игр и обзоры туров. Ради футбола её обычно и берут: там лежат матчи, которых нет в открытом эфире.

Стандартно подписка платная, но сейчас работает промокод WORLDCUP. Он открывает доступ на 7 дней. Учитывая, где мы находимся по сетке, этого хватает почти до самого финала. Как оформить:

Перейдите по этой ссылке и нажмите на кнопку активации. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь по номеру телефона. Перейдите в раздел с подпиской и найдите поле для промокода. Введите WORLDCUP и подтвердите. Отключите автопродление сразу после активации, чтобы через неделю с карты ничего не списалось.

Последний пункт не пропускайте. Бесплатная неделя Матч Максимум превращается в платный месяц у тех, кто про него забыл. К сожалению, трансляции придется смотреть через веб-версию Матч ТВ, так как приложение для iOS удалили из-за санкций.

Матч Максимум в Яндекс Плюсе — трансляции ЧМ-2026 с возвратом суммы

Опцию можно подключить прямо к Яндекс Плюсу, стоит она 499 рублей. Формально это платно, фактически деньги возвращаются баллами Плюса, так что бесплатные трансляции плей-офф ЧМ-2026 вы получаете всё равно. Возврат складывается из двух частей. 200 баллов начисляют за оплату картой в Яндекс Пэй. Ещё 299 баллов дают за выполнение задания в разделе «Свои Плюсы». В сумме те же 499, только уже на балансе.

Что делать с баллами дальше, решаете сами. Их можно потратить на Яндекс Маркет, доставку, такси или музыку. А если у вас золотой уровень Плюса, баллами получится компенсировать саму покупку опции. Тогда схема замыкается: заплатили, вернули, закрыли расход. Порядок действий следующий:

Зайдите на страницу Свои Плюсы и прокрутите до раздела «Задания недели». Выберите Матч Максимум и оплатите картой через Яндекс Пэй. Если ее еще нет, создать можно по этой ссылке — это бесплатно. Откройте раздел «Свои Плюсы» и выполните задание на 299 баллов. Дождитесь начисления, обычно оно приходит в течение суток.

Обратите внимание: на момент публикации статьи задание активно. Но компания может его убрать на следующий день, а потом вернуть.

Помните: полная сумма в 499 баллов Плюса возвращается только при оплате картой Пэй. В противном случае, вернете лишь часть суммы, поэтому посмотреть матчи ЧМ-2026 бесплатно не выйдет. А страничку «Свои Плюсы» добавьте в закладки и проверяйте почаще — там бывает много промокодов и выгодных предложений.

Оформить карту Пэй

Если нужен просто футбол и максимально быстро, берите промокод WORLDCUP: неделя доступа за две минуты, хватит почти до финала ЧМ-2026 20 июля. Если параллельно хочется сериалы, музыку и скидки на такси, логичнее заходить через Кинопоиск с Плюсом. А третий вариант для тех, кто уже сидит в экосистеме Яндекса и умеет считать баллы Плюса. В любом случае прямые трансляции матчей ЧМ-2026 в России вам доступны, включая финал. Осталось решить, за кого болеть.