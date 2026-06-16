Apple засветила замену AirPods Max: основные отличия новых Beats от Эирподсов

Beats готовит что-то необычное, и узнали мы об этом не из пресс-релиза, а прямо с тренировочных баз Чемпионата мира по футболу. Если вы уже смотрите чемпионат мира по футболу по нашей инструкции, то наверняка заметили необычные наушники на шее у Ламина Ямаля. Сначала неанонсированную модель засветил он, а теперь в тех же наушниках вышли американец Антони Робинсон и кореец Ли Кан Ин. У каждого свой цвет амбюшюр, и для бренда, который обычно красит наушники целиком в один тон, это выглядит как явный намёк на новинку.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Новые наушники Beats заметили у футболистов на ЧМ-2026

Первый след появился ещё 23 мая. В базе американской комиссии FCC всплыли беспроводные накладные наушники с номером модели A3577. Бренд в заявке не указали, поэтому поначалу гадали, что это: то ли новые AirPods, то ли что-то от Beats. Любое беспроводное устройство обязано пройти эту сертификацию перед стартом продаж в США, так что вывод напрашивался один: релиз уже близко.

Через неделю всё встало на свои места. Ламин Ямаль выложил пост с фото и видео, на которых приезжает в тренировочный лагерь сборной Испании с парой розовых накладных наушников. На корпусе хорошо читается фирменная буква «b», так что вопрос с брендом отпал сам собой. Ещё через пару дней Ямаль показал в сторис и второй цвет, светлый оттенок слоновой кости.

Дальше эстафету подхватили другие игроки. На свежих снимках в той же модели засветились защитник сборной США Антони Робинсон и полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин. Наушники на кадрах расположены так заметно, что случайностью это не назвать. Beats давно тизерит технику через спортсменов и музыкантов, а недавно сама Apple показывала новые наушники Beats, которые выглядят интереснее AirPods Pro 3.

Чем новые Beats отличаются от AirPods Max

Главное, что бросается в глаза: новинка выглядит куда легче и проще, чем массивные AirPods Max. Флагман Apple вышел ещё в 2020 году с тяжёлым алюминиевым корпусом и с тех пор почти не менялся. Здесь же дизайн переработали заметно и сделали ставку на воздушность.

Самый показательный кадр достался Ли Кан Ину, по нему видно больше всего деталей. Оголовье получило круглые трубчатые дужки телескопического типа вместо широкого плоского обода, как у AirPods Max. Сами динамики выглядят как тонкие плоские диски, по краю которых разместили датчики, разъём USB-C и кнопки управления. А вот амбюшюры, наоборот, очень массивные, минимум вчетверо толще динамической секции.

Скорее всего, именно в подушках спрятана часть начинки, и это принципиально иной подход к развесовке, чем у AirPods Max. К слову, Apple недавно дополнила линейку Beats новой моделью, так что свежим релизам в этом семействе уже не удивляешься. Если новинка и правда метит выше базовых моделей, то по позиционированию она ближе к дорогим AirPods Max, чем к бюджетным Beats Solo 4. Некоторые издания уже окрестили новинку как Beats Studio Pro 2, но официального имени пока нет.

Какие цвета получат новые наушники Beats

Вот тут и кроется самое интересное. У каждого игрока своя расцветка, причём не просто разные тона, а разные сочетания. У Ямаля наушники нежно-розовые. У Ли Кан Ина белый корпус с лаймово-зелёными амбюшюрами. У Робинсона белый верх и тёмно-синие подушки.

Для Beats это совершенно нехарактерный подход. Раньше бренд почти всегда красил наушники целиком в один цвет, без контрастных вставок. Если то, что носят футболисты, отражает финальные версии для покупателей, напрашивается простой вывод: пользователям дадут комбинировать оголовье и амбюшюры под себя. По сути это намёк на сменные подушки или хотя бы на расширенную палитру под заказ.

Звучит как разумный ответ на запросы аудитории. Накладные наушники носят на виду, и возможность подобрать сочетание под свой стиль порой важнее любой строчки из спецификации. Хотите первыми узнать, какие цвета доедут до прилавков? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС.

Когда Apple представит новые наушники Beats

Точной даты нет, но все косвенные признаки указывают на ближайшие недели. Сертификацию FCC модель уже прошла, а это последний серьёзный барьер перед стартом продаж. Параллельно Beats раздаёт устройства ключевым лицам и буквально засыпает соцсети снимками с турнира. Так бренд ведёт себя ровно перед запуском, а не за полгода до него.

Из открытых вопросов остаётся почти всё важное: цена, время автономной работы, поддержка пространственного звука и шумоподавления, а ещё функции вроде живого перевода. Пока известно только то, что модель прошла сертификацию в мае и активно мелькает на Чемпионате мира. Как только появятся официальные данные, мы соберём полный разбор характеристик.

Обсудить, стоит ли менять AirPods Max на новинку, можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.