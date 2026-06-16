Apple засветила замену AirPods Max: основные отличия новых Beats от Эирподсов

Кирилл Пироженко

Beats готовит что-то необычное, и узнали мы об этом не из пресс-релиза, а прямо с тренировочных баз Чемпионата мира по футболу. Если вы уже смотрите чемпионат мира по футболу по нашей инструкции, то наверняка заметили необычные наушники на шее у Ламина Ямаля. Сначала неанонсированную модель засветил он, а теперь в тех же наушниках вышли американец Антони Робинсон и кореец Ли Кан Ин. У каждого свой цвет амбюшюр, и для бренда, который обычно красит наушники целиком в один тон, это выглядит как явный намёк на новинку.

Одна из лучших фотографий новых наушников. Фото.

Одна из лучших фотографий новых наушников

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Новые наушники Beats заметили у футболистов на ЧМ-2026

Первый след появился ещё 23 мая. В базе американской комиссии FCC всплыли беспроводные накладные наушники с номером модели A3577. Бренд в заявке не указали, поэтому поначалу гадали, что это: то ли новые AirPods, то ли что-то от Beats. Любое беспроводное устройство обязано пройти эту сертификацию перед стартом продаж в США, так что вывод напрашивался один: релиз уже близко.

Новые наушники Beats заметили у футболистов на ЧМ-2026. Вот с такими наушниками Ламин Ямаль залетел в тренировочный лагерь сборной Испании. Фото.

Вот с такими наушниками Ламин Ямаль залетел в тренировочный лагерь сборной Испании

Через неделю всё встало на свои места. Ламин Ямаль выложил пост с фото и видео, на которых приезжает в тренировочный лагерь сборной Испании с парой розовых накладных наушников. На корпусе хорошо читается фирменная буква «b», так что вопрос с брендом отпал сам собой. Ещё через пару дней Ямаль показал в сторис и второй цвет, светлый оттенок слоновой кости.

Дальше эстафету подхватили другие игроки. На свежих снимках в той же модели засветились защитник сборной США Антони Робинсон и полузащитник сборной Южной Кореи Ли Кан Ин. Наушники на кадрах расположены так заметно, что случайностью это не назвать. Beats давно тизерит технику через спортсменов и музыкантов, а недавно сама Apple показывала новые наушники Beats, которые выглядят интереснее AirPods Pro 3.

Чем новые Beats отличаются от AirPods Max

Главное, что бросается в глаза: новинка выглядит куда легче и проще, чем массивные AirPods Max. Флагман Apple вышел ещё в 2020 году с тяжёлым алюминиевым корпусом и с тех пор почти не менялся. Здесь же дизайн переработали заметно и сделали ставку на воздушность.

Чем новые Beats отличаются от AirPods Max. Оголовье удивительно тонкое для Битс. Фото.

Оголовье удивительно тонкое для Битс

Самый показательный кадр достался Ли Кан Ину, по нему видно больше всего деталей. Оголовье получило круглые трубчатые дужки телескопического типа вместо широкого плоского обода, как у AirPods Max. Сами динамики выглядят как тонкие плоские диски, по краю которых разместили датчики, разъём USB-C и кнопки управления. А вот амбюшюры, наоборот, очень массивные, минимум вчетверо толще динамической секции.

Чем новые Beats отличаются от AirPods Max. При этом сказать, что наушники маленькие нельзя. Фото.

При этом сказать, что наушники маленькие нельзя

Скорее всего, именно в подушках спрятана часть начинки, и это принципиально иной подход к развесовке, чем у AirPods Max. К слову, Apple недавно дополнила линейку Beats новой моделью, так что свежим релизам в этом семействе уже не удивляешься. Если новинка и правда метит выше базовых моделей, то по позиционированию она ближе к дорогим AirPods Max, чем к бюджетным Beats Solo 4. Некоторые издания уже окрестили новинку как Beats Studio Pro 2, но официального имени пока нет.

Какие цвета получат новые наушники Beats

Вот тут и кроется самое интересное. У каждого игрока своя расцветка, причём не просто разные тона, а разные сочетания. У Ямаля наушники нежно-розовые. У Ли Кан Ина белый корпус с лаймово-зелёными амбюшюрами. У Робинсона белый верх и тёмно-синие подушки.

Какие цвета получат новые наушники Beats. Цветов у наушников будет много. Фото.

Цветов у наушников будет много

Для Beats это совершенно нехарактерный подход. Раньше бренд почти всегда красил наушники целиком в один цвет, без контрастных вставок. Если то, что носят футболисты, отражает финальные версии для покупателей, напрашивается простой вывод: пользователям дадут комбинировать оголовье и амбюшюры под себя. По сути это намёк на сменные подушки или хотя бы на расширенную палитру под заказ.

Звучит как разумный ответ на запросы аудитории. Накладные наушники носят на виду, и возможность подобрать сочетание под свой стиль порой важнее любой строчки из спецификации. Хотите первыми узнать, какие цвета доедут до прилавков? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС.

Когда Apple представит новые наушники Beats

Точной даты нет, но все косвенные признаки указывают на ближайшие недели. Сертификацию FCC модель уже прошла, а это последний серьёзный барьер перед стартом продаж. Параллельно Beats раздаёт устройства ключевым лицам и буквально засыпает соцсети снимками с турнира. Так бренд ведёт себя ровно перед запуском, а не за полгода до него.

Когда Apple представит новые наушники Beats. А вы ждете новые наушники?. Фото.

А вы ждете новые наушники?

Из открытых вопросов остаётся почти всё важное: цена, время автономной работы, поддержка пространственного звука и шумоподавления, а ещё функции вроде живого перевода. Пока известно только то, что модель прошла сертификацию в мае и активно мелькает на Чемпионате мира. Как только появятся официальные данные, мы соберём полный разбор характеристик.

Обсудить, стоит ли менять AirPods Max на новинку, можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

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